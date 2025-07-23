А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Бойцы «Востока» раскрыли детали освобождения Комара в ДНР
Морпехи группировки «Восток» поделились историями о зачистке и взятии под контроль населенного пункта Комар на освобожденной территории Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты рассказали о ходе освобождения села Комар в ДНР, передает РИА «Новости». Командир взвода с позывным Казбек отметил, что бойцы двигались по труднопроходимой местности, соблюдая осторожность, и преодолели участок быстрее благодаря маскировке от вражеских коптеров.
Командир штурмовой бригады с позывным Тритор сообщил: «Моя группа зашла после долгого перехода первой в Комар и заняла обусловленную контрольную точку для ведения круговой обороны. После... мы вывесили флаги нашей бригады, нашего подразделения, российский флаг, перед этим скинув вражеский флаг. Дальше мы, когда держали оборону, взяли еще пленного. Добыли информацию, сохранили жизнь».
Штурмовик с позывным Кинолог рассказал, что его подразделение не открыло огонь по бойцу ВСУ, вышедшему к ним с поднятыми руками, несмотря на обстрел со стороны украинских минометов и FPV-дронов. По словам Кинолога, они подбадривали украинца, завели его в здание и таким образом спасли ему жизнь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления беспилотниками ВСУ. За сутки военнослужащие «Востока» сбили 11 украинских дронов. Военнослужащие группировки также сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.