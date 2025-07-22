А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
«Мостурфлот» опроверг отравление людей на теплоходе «Леонид Красин»
Сообщение об отравлении пассажиров на теплоходе «Леонид Красин» в Ярославле не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании «Мостурфлот».
«На теплоходе «Леонид Красин», прибывшем из Астрахани в Москву 19 июля, ни у одного из пассажиров не брали медицинские анализы, ни у одного из туристов нет претензий к работе экипажа», – заявили в компании ТАСС.
Сообщения о 30 заболевших не имеют под собой оснований.
В транспортную прокуратуру и СК передано заявление о распространении недостоверной информации, заключили в «Мостурфлоте».
Ранее источник сообщал, что три сотрудника команды пассажирского теплохода «Николай Карамзин», который следовал по маршруту Вологда – Ярославль, были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.