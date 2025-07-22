Эксперты раскритиковали избирательность в наказании за межнациональные конфликты

Общественники отреагировали на конфликт в Луганске с участием уроженца Чечни

Tекст: Вера Басилая

Поводом для обсуждения стал инцидент, когда боец ММА Максим Дивнич опубликовал в своем Telegram-канале видео с дракой у бассейна в Луганске, заявляя, что его оппонент Алихан Берсаев якобы является бойцом спецназа «Ахмат». Позже эта информация не подтвердилась, а генерал Алаудинов подчеркнул, что оба участника драки должны понести наказание, отметив попытки спекуляций на межнациональной почве, передает РИА «Новости».

Алаудинов подчеркнул, что в условиях войны с внешним врагом следует уделять особое внимание вопросам противодействия разжиганию розни. Он отметил, что дестабилизация внутри страны может привести к тяжелым и даже необратимым последствиям.

Член совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова высказалась в своем Telegram-канале о ситуации вокруг инцидента в луганском бассейне.

«Разжигание это, когда в составе одной национальности похищают человека на вокзале, заталкивая его в машину. Разжигание – это когда толпой, собранной из представителей одной национальности, валят на землю сотрудника автоинспекции», – заявила Ахмедова.

Она также добавила, что настоящим разжиганием становится ситуация, когда дебоширы избегают ответственности и хвастаются этим в соцсетях, что вызывает у общества раздражение и злость.

«Любых других дебоширов полиция обычно волочит под руки в участок, но эти конкретные молодчики пользуются своей национальной принадлежностью, уходят от ответственности и записывают сторис откуда-нибудь из Грозного, на котором дразнят всех, рассказывая, что они дома, ничего им не было, не будет и у них «все по кайфу». Вот это и есть самое настоящее разжигание межнациональной розни», – подчеркнула Ахмедова.

Ахмедова отметила, что простые чеченские солдаты несут службу на передовой и не попадают в скандальные истории, однако на них ложится тень поступков других, более заметных личностей. По ее мнению, естественная реакция общества на такие инциденты ошибочно трактуется как разжигание межнациональной розни.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в свою очередь заявил о необходимости жестко пресекать разжигание межнациональной розни. Он напомнил в Telegram-канале , что декларация недопустимости смешения с «иными» народами, агитация против браков между этническими группами, если это унижает достоинство, возбуждает вражду или пропагандирует превосходство, подпадает под действие закона.

Царев подчеркнул, что подобные ограничения особенно заметны в случаях, когда «чеченской девушке родня не разрешает выйти замуж за русского». По его словам, такие ситуации встречаются довольно часто, в то время как аналогичные случаи, когда русские родители выступают против брака сына с чеченкой, являются редкостью.

Он также выразил мнение, что проблему межнационального напряжения нельзя решить только ужесточением наказаний за подобные нарушения. По словам экс-депутата, необходимо обеспечить равенство всех перед законом вне зависимости от национальной принадлежности.

«Я не раз писал, что изнутри Россию будут ломать на межнациональной или межконфессиональной почве. Хотя, вы знаете, я не поклонник усиления наказаний».

Военкор Котенок прокомментировал в Telegram-канале обсуждение мер по ужесточению ответственности за межнациональную рознь. Он отметил, что недопустимо в очередной раз обвинять общество в разжигании межнациональной розни, когда ее провоцируют те, кто считают принадлежность к определенной республике гарантией безнаказанности.

Котенок акцентировал внимание на том, что предложения ввести ответственность за само упоминание национальности преступника вызывают много вопросов.

«Какие меры Апти предлагает для тех, кто, нарушая общественный порядок, выражаясь нецензурно и оскорбляя людей другой национальности, при этом открыто указывает национальность свою? Понять и простить?» – задался вопросом военкор.