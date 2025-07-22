В США экс-полицейский получил срок за убийство афроамериканки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бретт Ханкинсон, экс-сотрудник полиции Луисвилла, был приговорен к 33 месяцам заключения за убийство афроамериканки Брионны Тейлор, передает ТАСС.

Суд вынес столь суровый приговор несмотря на рекомендации министерства юстиции, которое просило ограничиться одним днем ареста. После отбытия тюремного срока Ханкинсон будет находиться под полицейским надзором еще три года.

Как отмечает The Washington Post, приговор вызвал удивление у родственников и их адвокатов, поскольку, по их словам, прокуратура в ходе процесса проявила больше сочувствия к обвиняемому, чем к жертве. Адвокат семьи Тейлор Бен Крамп заявил: «Никогда в своей адвокатской карьере я не слышал, чтобы прокурор так решительно выступал в защиту осужденного преступника, который был осужден присяжными, заслушавшими все свидетельские показания».

Ханкинсон был единственным бывшим полицейским Луисвилла, осужденным по этому делу. Теоретически ему грозило пожизненное заключение. Министерство юстиции и адвокаты осужденного воздержались от публичных комментариев по поводу приговора. Убийство Брионны Тейлор в марте 2020 года стало одним из поводов для массовых протестов против полицейского насилия и несправедливости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшие полицейские в США признались в издевательствах над чернокожими. Суд присяжных в Миннеаполисе признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда. Экс-полицейского, осужденного за убийство Флойда, приговорили еще к 20 годам заключения.