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Депутаты Госдумы предложили запретить кормить бездомных животных около домов
В Госдуме готовят пакет из законопроектов, один из которых предусматривает запрет на кормление бездомных животных у многоквартирных домов и рядом с социальными учреждениями, сообщил депутат Александр Спиридонов («Единая Россия»).
Спиридонов на заседании рабочей группы комитета палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщил, что один из законопроектов предусматривает запрет на кормление бездомных животных рядом с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, социального обслуживания и спорта, передает ТАСС.
К этому перечню регионы и муниципалитеты смогут добавлять дополнительные объекты по своему усмотрению. В ходе заседания депутаты отметили необходимость добавить в этот список многоквартирные жилые дома. К законопроекту готовятся поправки в КоАП, предусматривающие ответственность за нарушение новых норм.
Еще одна инициатива касается запрета на противодействие сотрудникам организаций, которые занимаются отловом бездомных животных. К этому законопроекту также будет подготовлен сопровождающий документ с поправками в КоАП.
Кроме того, депутаты подготовили проект, который введет ответственность за несообщение о появлении бездомных животных на территории предприятий и других объектов.
Всего речь идет о пяти законопроектах, к каждому из которых «готовы пакеты». «Немножко уточнимся, я думаю, завтра можно подписывать, вносить», – сказал депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за брошенных домашних животных до 30 тыс. рублей. Зампред комитета Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать в России пост уполномоченного для контроля за соблюдением законов об ответственном обращении с животными.