О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.0 комментариев
ФСБ: Этническая банда легализовала более 1 тыс. мигрантов в Москве и области
В Москве вступил в силу приговор четырем членам этнической группы, которые легализовали более 1 тыс. мигрантов. в Москве и Московской области.
ФСБ сообщила, что решение Чертановского районного суда о назначении наказания четырем гражданам, уроженцам Азербайджана с российским гражданством, вступило в силу. Ильхам Мамедов, Адалят Раджабов, Гудрат Мустафаев и Гусейн Раджабли получили от двух до пяти лет лишения свободы за организацию незаконной миграции.Как передает РИА «Новости».
Сотрудники УФСБ по Москве и области сообщили, что обвиняемые занимались изготовлением поддельных миграционных документов для иностранцев, что позволяло им легально пребывать в России и оформлять патенты на работу. По данным следствия, за время работы группировка легализовала свыше 1 тыс. иностранных граждан, получив не менее 2 млн рублей преступного дохода.
Отмечается, что полученные преступным путем деньги, участники преступной группы использовали, в том числе, для финансовой поддержки родственников в Азербайджане.
В ходе следственных мероприятий были ликвидированы две нелегальные лаборатории по изготовлению фальшивых документов. У оперативников изъяли технику, базы данных «клиентов», миграционные карты, печати и паспорта граждан стран Центральной Азии.
Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе двое сотрудников полиции, обвинили в организации фиктивной регистрации иностранных граждан в Балашихе и Реутове.
В Татарстане супругов задержали за незаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов.
В Краснодарском крае преступную группу, организованную уроженцем Центральной Азии, выявили за помощь сотням мигрантов в получении незаконных документов.