ФСБ: Этническая банда легализовала более 1 тыс. мигрантов в Москве и области

Tекст: Вера Басилая

ФСБ сообщила, что решение Чертановского районного суда о назначении наказания четырем гражданам, уроженцам Азербайджана с российским гражданством, вступило в силу. Ильхам Мамедов, Адалят Раджабов, Гудрат Мустафаев и Гусейн Раджабли получили от двух до пяти лет лишения свободы за организацию незаконной миграции.Как передает РИА «Новости».

Сотрудники УФСБ по Москве и области сообщили, что обвиняемые занимались изготовлением поддельных миграционных документов для иностранцев, что позволяло им легально пребывать в России и оформлять патенты на работу. По данным следствия, за время работы группировка легализовала свыше 1 тыс. иностранных граждан, получив не менее 2 млн рублей преступного дохода.

Отмечается, что полученные преступным путем деньги, участники преступной группы использовали, в том числе, для финансовой поддержки родственников в Азербайджане.

В ходе следственных мероприятий были ликвидированы две нелегальные лаборатории по изготовлению фальшивых документов. У оперативников изъяли технику, базы данных «клиентов», миграционные карты, печати и паспорта граждан стран Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе двое сотрудников полиции, обвинили в организации фиктивной регистрации иностранных граждан в Балашихе и Реутове.

В Татарстане супругов задержали за незаконную легализацию 1,5 тыс. мигрантов.

В Краснодарском крае преступную группу, организованную уроженцем Центральной Азии, выявили за помощь сотням мигрантов в получении незаконных документов.