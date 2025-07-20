Путин заявил о росте конкурентоспособности «АвтоВАЗа» после 2022

Tекст: Ольга Иванова

Путин заявил, что после 2022 года, когда из страны ушли зарубежные партнеры, России удалось добиться значительного прогресса в производстве на предприятиях вроде «АвтоВАЗа» и повысить конкурентоспособность и производительность труда, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину во время рабочей поездки в Самарскую область 28 января, подчеркнув высокий уровень технологической культуры в стране к тому времени.

«Именно на таких предприятиях, как «АвтоВАЗ», удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось его возродить и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», – отметил Путин. По его словам, показатели по производительности труда говорят сами за себя.

Президент добавил, что каждое рабочее место в автопроме создает десять дополнительных рабочих мест в смежных отраслях, многие из которых относятся к высокотехнологичным производствам. Путин подчеркнул значимость подобных предприятий для российской экономики и промышленности.

Ранее Путин подчеркнул важность своевременной поддержки автопрома, отметив при этом, что в отрасли трудятся талантливые и трудолюбивые специалисты.