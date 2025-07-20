Кондолиза Райс назвала ультиматум Трампа для России поворотным моментом

Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО

Tекст: Ирма Каплан

С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

«Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

«В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.



