Австралийские ученые раскрыли секрет общения взглядом без единого слова

Tекст: Ирма Каплан

Коммуникативная сила зрительного контакта определяется относительным временным контекстом зрительного контакта и отведенного взгляда, а не его частотой или давностью, отметили ученые в статье для журнала Royal Society Open Science.

Иными словам, последовательность и время, в течение которых люди смотрят друг на друга, заставляют их с большей вероятностью воспринимать этот взгляд как призыв о помощи.

«Мы обнаружили, что важно не только то, как часто кто-то смотрит на вас или смотрит ли он на вас в последний раз последовательности движений глаз, но и контекст движений его глаз, который делает это поведение коммуникативным и уместным», – сказал ведущий автор исследования доктор Натан Каруана.

В исследовании с участием 137 ученые заметили, что с наибольшей вероятностью и быстрее всего испытуемые воспринимали просьбу, когда между двумя отведенными взглядами, направленными на один и тот же объект, возникал зрительный контакт. Люди точно так же реагировали на пристальный взгляд, когда им руководил робот.

Это может быть нужным при спортивных соревнованиях, военных операциях или в шумной обстановке, пояснили специалисты.

Результаты ученых помогли расшифровать одно из самых инстинктивных действий и понять, как его можно использовать для установления более тесных связей, независимо от того, ведется ли разговор с товарищем по команде, роботом или кем-то, кто общается по-другому, добавил доктор Каруана.

«Понимание того, как работает зрительный контакт, может улучшить обучение невербальному общению в условиях повышенного напряжения, таких как спорт, оборона и шумные рабочие места. Это также может помочь тем, кто полагается на визуальные сигналы, например, людям с нарушениями слуха или страдающим аутизмом», – резюмировал ученый.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, ученые выявили связь между аутизмом и редким генетическим заболеванием.