Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Захарова: Россия уведомит Швецию о денонсации соглашения по ядерным установкам
Россия в ближайшее время направит Швеции уведомление о денонсации соглашения по ядерным установкам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Слепо следуя в русле линии на безоглядную конфронтацию с Россией, Стокгольм оправдывает совершаемые киевским режимом террористические акты против объектов российской атомной энергетики. В ближайшее время и в строгом соответствии с положениями, указанными в соглашении, шведской стороне будет направлено уведомление о его денонсации», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
В конце июня Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в Стокгольме 13 января 1988 года.