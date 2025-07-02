Париж сообщил Берлину о разговоре Макрона с Путиным

Франция проинформировала Германию о деталях беседы Макрона и Путина

Tекст: Денис Тельманов

Французское правительство уведомило Германию о планах президента Эммануэля Макрона переговорить по телефону с Владимиром Путиным и проинформировало о результатах этого разговора, передает ТАСС.

Официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус уточнил, что Париж проинформировал Берлин заранее и после завершения беседы.

«Мы были проинформированы французской стороной, в том числе после него [разговора] о результатах», – заявил Корнелиус в эфире телеканала NTV.

Канцлер Фридрих Мерц, по словам Корнелиуса, не планирует телефонных разговоров с российским лидером. Отмечается, что звонок Макрона и Путина стал первым за почти три года.

Оба официальных ведомства – Кремль и Елисейский дворец – оценили беседу как содержательную. Ранее главы Франции и России регулярно находились на связи, но контакты были прерваны в сентябре 2022 года из-за нарушения конфиденциальности со стороны французского президента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конструктивный смысл в разговорах с европейцами сохраняется, даже если они не готовы услышать позицию России.

Россия заинтересована в поддержании диалога со всеми странами, даже с теми, с кем имеются существенные разногласия. Впервые почти за три года президенты России и Франции провели телефонный разговор, однако французская сторона не выразила готовности обсуждать мир с учетом новых реалий на Украине.