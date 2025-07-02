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    Как Индия создает по всему миру агентов влияния
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    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
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    Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге
    Песков сообщил о постоянном контакте СК России и Генпрокуратуры Азербайджана
    Зеленский подтвердил уничтожение командования бригады ВСУ в Гуляйполе
    Рар объяснил суть военного сотрудничества Британии и Германии
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    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    23 комментария
    2 июля 2025, 12:40 • Новости дня

    Песков опроверг запросы Берлина и Лондона на разговор с Путиным

    Песков заявил об отсутствии запросов из Берлина и Лондона на разговор с Путиным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что из Германии и Британии не поступало обращений о беседе с российским лидером Владимиром Путиным.

    Запросы на телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным от руководства Германии и Великобритании не поступали, передает ТАСС. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От Германии, от Британии запросов не было», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он подчеркнул, что таких обращений от Берлина и Лондона в адрес Москвы за последнее время не фиксировалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

    Затем Макрон проинформировал Владимира Зеленского о результатах беседы с Владимиром Путиным.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать этот разговор.

    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

    Комментарии (3)
    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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    2 июля 2025, 06:36 • Новости дня
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    Мерц сообщил об обсуждении с Зеленским обучения ВСУ применению ракет Taurus
    @ Michael Kappeler/Pool/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus обсуждался им с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Мы об этом еще не договорились. Я говорил об этом с Зеленским, я говорил об этом в (правящей в ФРГ) коалиции», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    По словам Мерца, обучение применению ракет Taurus пока не начиналось. Он заявил, что если Германия поставит Украине ракеты Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется к ракетам, которые Киев получает из Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз указывал, что речь идет о применении не только самих ракет, но и об «использовании офицеров бундесвера. «Что такое Taurus? Это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут. Они не в состоянии этого делать», – сказал президент, подчеркнув, что для использования Taurus нужны космическая разведка и немецкие офицеры.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в июне, что передача Украине крылатых ракет Taurus не обсуждается. При этом Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus.

    Берлин заявил о готовности поддержать Украину в разработке ее собственных дальнобойных боеприпасов. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что отверточная сборка Taurus не делает их украинскими.

    Мерц объявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых на Украину из Британии, Франции, Германии и США. Однако вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отрицал изменение позиции Берлина по ограничению дальности ударов украинских сил с использованием немецкого вооружения.

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    1 июля 2025, 13:22 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона

    Политолог Мамрадзе: Закрытие Трампом USAID облегчило ситуацию в Грузии

    Грузинский эксперт объяснил обострение отношений Тбилиси и Лондона
    @ gov.uk

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме и радикализме. В этой связи у грузинских властей возникают легитимные вопросы. Однако Лондон в ответ предъявляет упреки и угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД известный грузинский политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал дипломатический конфликт Тбилиси и Лондона.

    «Грузинские власти предъявляют Британии справедливые и подкрепленные фактами претензии. Возникает закономерный вопрос – почему британское посольство финансировало или продолжает это делать неправительственные организации в Грузии, которые не просто аффилированы с оппозицией, но и вполне попадают под определение антинациональных сил?», – сказал грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

    По его мнению, «было бы лучше, если бы Лондон ответил прозрачностью, а не упреками или угрозами». «Когда финансируемые британским посольством НПО замечены в экстремизме, радикализме или открыто призывают к революционным действиям, то у властей страны не могут не возникать легитимные вопросы», – отметил собеседник. Аналитик допустил, что Лондон получает неверную, необъективную информацию от своего посла в Тбилиси, который «нередко нарушает дипломатический протокол».

    «Что дальше? Полагаю, власти Грузии продолжат пристально следить за деятельностью британских дипломатов в стране, но на открытое обострение не пойдут. Все, что нужно, послу уже сказали. Форсировать не будут. А так – факты на лицо. Вот список организаций, которые вы финансируете, а вот их антигосударственное поведение», – указал политолог.

    «На что пойдет Британия? Санкции она уже против грузинских политиков и чиновников вводила, больших экономических интересов у Лондона здесь нет. Не войну же объявлять! Какой у британцев может быть еще скрытый интерес, если он есть, покажет время», – рассуждает Мамрадзе.

    По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в Грузии были и еще остаются надежды на улучшение отношений с Западом. Тем более, что Тбилиси не делает ничего плохого, а только отстаивает свои законные интересы. «Самое главное, что глава Белого дома ударил по USAID, что облегчило ситуацию и в Грузии. Это имело для нас большое практическое и моральное значение. За это ему спасибо, а там посмотрим. Но не будем рассчитывать на то, что сразу все встанет на свои места», – заключил эксперт.

    Ранее Тбилисский городской суд приговорил к разным тюремным срокам лидеров оппозиции Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, Нику Мелию и бывшего соратника экс-президента Грузии Гиви Таргамадзе. Их признали виновными в отказе от сотрудничества со следственной парламентской комиссией по расследованию преступлений времен Михаила Саакашвили.

    На этом фоне в МИД Британии вызвали временного поверенного в делах Грузии Георгия Саганелидзе. Представитель британского внешнеполитического ведомства заявил, что «заключение видных оппозиционных лидеров является очередной попыткой грузинского правительства подавить свободы и задушить инакомыслие».

    «Задержание конкурентов на выборах несовместимо с любыми остающимися евроатлантическими устремлениями «Грузинской мечты», а также с конституционными обязательствами. Британское правительство без колебаний рассмотрит дальнейшие действия, если Грузия не вернется к уважению и поддержанию демократии, свобод и прав человека», – пригрозил он.

    Высокопоставленный британский дипломат также «дал понять, что Соединенное Королевство решительно выступает против все более пагубной траектории развития Грузии и всячески отверг лживые утверждения и публичные нападки со стороны «Грузинской мечты» в отношении Великобритании и международных партнеров», говорится в заявлении Форин оффиса.

    При этом не уточняется, о каких именно обвинениях и нападках идет речь. Ранее глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила британскому послу о нарушении Лондоном принципов двустороннего сотрудничества из-за вмешательства во внутренние дела страны. Она призвала «не политизировать судебные процессы в Грузии, оказывая на них таким образом влияние».

    Заявления Британии о «пагубном курсе» грузинских властей прокомментировал Каха Каладзе, генсек правящей партии, мэр Тбилиси. Он отметил, что его страна «только лишь защищается и проводит собственные интересы в охватившем мир сумасшествии». Он обвинил Лондон в финансировании попыток госпереворота в Грузии.

    «Почему британцы до сих пор не обнародовали, кого, какие организации в Грузии они финансируют в последние годы? Какая проблема это опубликовать, если ты добросовестный? Однако проблема в том, что это может использоваться для попыток революций или государственных переворотов, раскола в обществе, противостояния. И это все финансируется из-за рубежа, потому что хотят свергнуть власть патриотов в Грузии», – сказал политик.

    Напомним, в начале июня Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Британия активизирует усилия по отстранению «Грузинской мечты» от власти в Грузии. По сведениям российской разведки, в Лондоне эта фракция вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

    В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти».

    По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство. Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе, говорится в сообщении СВР.

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    2 июля 2025, 11:24 • Новости дня
    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus

    Эксперт Сивков: Мерц не сможет скрыть от Москвы участие военных Германии в конфликте на Украине

    Эксперт назвал ложью слова Мерца об обучении ВСУ стрельбе ракетами Taurus
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет. Потому слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче ВСУ высокоточного оружия и обучении противника обращаться с ним – маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков.

    «Во-первых, чтобы подготовить полетные задания для Taurus, нужно долго учиться и практиковаться. В ближайшие несколько месяцев военные ВСУ этого сделать точно не смогут. А к концу года ситуация на фронте и весь контекст СВО может существенно поменяться», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Во-вторых, для применения Taurus надо иметь цифровую модель местности и точные оперативные данные о расположении российской ПВО. Эту информацию ВСУ самостоятельно не получат. Поэтому использовать немецкие ракеты без поддержки космической разведки ФРГ Украина не сможет», – подчеркнул спикер.

    «Кроме того, для Taurus нужны соответствующие самолеты, имеющие на борту специальное оборудование», – продолжил аналитик. «Из всего вышесказанного следует безусловный вывод: Мерц своими заявлениями об обучении украинских военных использованию ракет Taurus просто маскирует потенциальное непосредственное участие немецких военных в конфликте с Россией», – указал эксперт.

    «Эта ложь рассчитана в первую очередь на немецкого обывателя, который не желает, чтобы его страна участвовала в конфликте. В свою очередь, российское политическое руководство это понимает и будет доносить до мировой общественности на всех открытых площадках, что Германия рискует вступить в прямое противостояние с Россией», – заключил Сивков.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ARD заявил, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus.

    По словам Мерца, если Берлин поставит Киеву Taurus, то использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие специалисты. Глава правительства ФРГ добавил, что аналогичный подход применяется в случае с ракетами, которые ВСУ получают от Британии и Франции.

    Мерц отметил, что эти системы считаются крайне сложными, обучение их эксплуатации занимает не менее шести месяцев. Канцлер также обратил внимание на то, что Берлин не намерен публично обсуждать детали военной помощи Киеву, чтобы Москва не знала всех подробностей.

    Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Taurus – «это высокоточное оружие, которым украинские военнослужащие управлять не могут». Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию.

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    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов

    Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.

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    2 июля 2025, 05:42 • Новости дня
    Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

    Tекст: Антон Антонов

    С июля власти Германии начинают требовать от судов, следующих на восток в Балтийском море, подтверждения страхования на случай разлива нефти, сообщил МИД Германии.

    «С 1 июля 2025 года немецкие органы власти опрашивают проходящие танкеры на предмет траховой защиты на случай возникновения ущерба от загрязнения нефтью в случае ее разлива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В МИД отметили, что новые меры касаются судов, следующих на восток, и направлены на борьбу с так называемым российским теневым флотом, а также на повышение безопасности морских перевозок и защиту окружающей среды. В министерстве заявили, что в случае выявления «отклонений» суда могут быть включены в санкционные списки.

    Помимо Германии, аналогичные проверки будут проводить и шведские власти, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил возможные риски для мирового рынка углеводородов в случае давления на «теневой флот». Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что торговые маршруты через Балтийское море имеют ключевое значение для экспорта российской нефти.

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    2 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Во Франции назвали причину звонка Макрона Путину

    LP: Макрон позвонил Путину ради участия ЕС в переговорах по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном свидетельствует о стремлении Евросоюза вновь участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Parisien, главной целью европейской дипломатии становится возвращение контроля над иранским досье, в частности для Германии, Франции и Британии, передает Ura.ru.

    «Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии – в частности, трио Германии, Франции и Великобритании – вернуть себе контроль над этим (иранским) вопросом», – цитирует издание слова осведомленного источника.

    По результатам разговора Макрон и Путин высказались за координацию усилий с целью поиска дипломатического решения и выразили заинтересованность в возобновлении прямого диалога. Оба лидера подчеркнули важность совместной работы по урегулированию сложившейся ситуации вокруг ядерной программы Ирана, отмечают источники, близкие к окружению французского президента.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 22:22 • Новости дня
    Первышов назвал сложной экологическую ситуацию в Тамбовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Экологическая ситуация в Тамбовской области остается сложной из-за срыва строительства мусороперерабатывающего комплекса, однако региональные власти готовят новый план, сообщил врио главы региона Евгений Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «По министерству природных ресурсов – ситуация очень сложная, но нашли выход. У нас должен был быть реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году этот проект должен был завершиться», – приводит слова Первышова ТАСС.

    Он указал, что «по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающего комплекса». Однако, как сообщил Первышов, уже подготовлен новый план. «Представил его министру, он поддержал», – сказал глава региона.

    Также Первышов обозначил успехи Тамбовской области в сельском хозяйстве. По данным главы региона, около 70% произведенной сельхозпродукции экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Тамбовская область входит в число лидеров по этому показателю, и власти региона рассчитывают удержать и увеличить долю экспорта. Также в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение по строительству пятого завода по производству сахара из сахарной свеклы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Президент выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе и поддержал планы по ускорению экономического роста области.

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    1 июля 2025, 23:17 • Новости дня
    Мерц пообещал не превращать Германию в одну из сторон конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Германия, несмотря на военную поддержку Киева, не собирается становиться участником конфликта на Украине, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Одно точно, и я говорю еще раз: Германия не будет стороной конфликта», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Мерц также добавил, что необходимо прилагать усилия для прекращения боевых действий.

    Он также выразил сожаление по поводу решения не принимать Украину в НАТО в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте. По словам канцлера, теперь он считает это решение ошибкой, однако добавил, что «задним числом всегда умнее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    По данным немецкого федерального правительства на февраль 2025 года, с начала СВО Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на 28 млрд евро.

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    2 июля 2025, 07:41 • Новости дня
    Британия и Германия согласовали договор о взаимной обороне
    Британия и Германия согласовали договор о взаимной обороне
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лондон и Берлин готовы заключить масштабный договор, включающий пункт о взаимной обороне в случае внешней угрозы, пишет газета Politico.

    По данным источников издания, текст соглашения был согласован в результате 18 раундов переговоров и уже почти завершен. Документ планируется подписать 17 июля, передает ТАСС.

    Ключевой раздел договора касается оборонного партнерства на базе двустороннего «соглашения Тринити-хаус», подписанного в октябре прошлого года в Лондоне. В проекте отмечается, что стратегическая угроза одной из сторон автоматически считается угрозой для другой.

    Подобное положение, как подчеркивает Politico, отражает тенденцию к укреплению сотрудничества между европейскими союзниками на фоне сокращения военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

    Соглашение предусматривает проведение совместных учений на восточных рубежах НАТО, совместное производство беспилотников, а также защиту подводной инфраструктуры в Северном море.

    Дополнительно стороны договорились о периодическом размещении немецких самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon на базе Лоссимут в Шотландии для охраны Северной Атлантики. Также в Британии планируется открытие завода по производству стволов для артиллерийских орудий концерна Rheinmetall.

    Британия и Германия выразили намерение сотрудничать в области искусственного интеллекта и начать совместную разработку новых дальнобойных ракет, которые должны превзойти по дальности стоящие сейчас на вооружении обеих стран аналоги.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему в НАТО боятся нехватки денег на оружие против России.

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