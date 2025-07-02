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    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    21 комментарий
    Андрей Афанасьев Андрей Афанасьев Ход СВО подталкивает освободить мавзолей

    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    103 комментария
    2 июля 2025, 09:29 • Новости дня

    Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам НАТО и Евросоюза прокомментировать состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Она поинтересовалась, были ли предупреждены западные союзники Франции о запланированной беседе и согласовывалась ли эта позиция на саммитах НАТО или ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что странам НАТО и Евросоюза следовало бы объяснить, как они оценивают действия своего коллеги, и предложила им высказать свои рассуждения по этому поводу.

    Также Захарова указала, что вопрос о разговоре президентов стоит прокомментировать посольству Франции в России, подчеркнув, что французской стороне стоит объяснить мотивацию такого шага именно сейчас.

    Эксперт Константин Долгов считает, что Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 12:12 • Новости дня
    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа может достичь цели в 85-90% заполненности подземных хранилищ. Другое дело, что цена за это окажется слишком высокой. Ведь европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал рост цен на газ в Европе на 40% за полгода.

    «Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

    При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

    На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

    «В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

    «Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

    «Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

    Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

    Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

    По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

    Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

    Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.

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    1 июля 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин поручил интегрировать госуслуги и банковские сервисы в российский мессенджер

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поставил задачу правительству поддержать отечественный мессенджер с возможностью доступа к ключевым государственным и банковским сервисам.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского мессенджера.

    В перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, уточняется, что речь идет не только о совершенствовании сервиса обмена мгновенными сообщениями, но и об интеграции в мессенджер востребованных государственных и банковских услуг.

    Путин ждет доклад по этому вопросу до 15 августа. Отдельно президент поручил обеспечить устойчивость и безопасность Рунета для бесперебойной работы отечественного мессенджера, а доклад по этому пункту должен быть представлен до 1 сентября 2025 года. Ответственным за исполнение назначен глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Законопроект о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными был принят Госдумой 10 июня. В качестве кандидата на роль такой платформы рассматривается мессенджер Max, разработанный VK. Max развивается как российская альтернатива WeChat, совмещая чаты, звонки, мини-приложения и ботов, и обладает возможностями для интеграции с «Госуслугами».

    Напомним, Путин подписал указ о создании цифрового национального многофункционального сервиса, который объединяет функции мессенджера и сервисов госуслуг.

    Эксперты отмечали, что национальный мессенджер может стать основой для суперсервиса с единой точкой входа во все государственные и коммерческие сервисы.

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    1 июля 2025, 21:23 • Новости дня
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишут украинские СМИ.

    Макрон подробно рассказал Зеленскому о содержании своей беседы с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

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    1 июля 2025, 19:50 • Новости дня
    Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Reuters: Макрон заявил о планах продолжать контакты с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон выразил готовность поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец, президенты договорились координировать подходы и провести новые переговоры в ближайшем будущем для продолжения обсуждений, передает ТАСС.

    В администрации французского лидера уточнили, что Макрон призвал к скорейшему согласованию перемирия на Украине и к старту переговоров о завершении конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

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    1 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой

    Дипломат Долгов: Телефонный разговор Путина и Макрона – тревожный сигнал для Киева

    Эксперт: Звонок Макрона показал осознание лидерами ЕС важности контактов с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости, Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Урегулирование глобальных мировых кризисов невозможно без Москвы. Похоже, что Париж начинает признавать эту реальность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Во вторник впервые с 2022 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «К Европе постепенно приходит осознание того, что без России урегулирование глобальных кризисов невозможно. Москва – это политическая величина, играющая значимую роль во многих регионах мира. Более того, в отличие от стран Старого Света, мы обладаем реальным уважением государств Глобального Юга», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «То есть Эммануэль Макрон наконец-то понял, что без влияния России стабильного мира не построишь. Своим звонком он автоматически расписался в провале мнимой «изоляции» нашей страны. Именно поэтому значительную часть беседы с Владимиром Путиным он посвятил теме Ближнего Востока. В конечном счете именно Москва сумела добиться наиболее тесных связей с Ираном», – говорит он.

    «Возможно, таким образом президент Франции пытался узнать взгляд России на то, как именно должна достигаться стабилизация в этом регионе. При этом Париж, наравне с Лондоном и Берлином, является одним из важнейших союзников Украины. И его «ястребиная» позиция во многом мешает регулярным контактам с Вашингтоном», – добавляет собеседник.

    «За последнее время позиции Макрона во внешней политике во многом просели. Кроме того, в самой Франции его власть носит нестабильный характер – в столице страны регулярно проходят антиправительственные митинги. На этом фоне Макрону и потребовался серьезный и уверенный шаг, которым и стал телефонный разговор с Путиным», – считает дипломат.

    «Но нельзя забывать, что Франция является постоянным членом Совбеза ООН. И на наших странах лежит совместная ответственность в вопросах поддержания мира и безопасности. Поэтому наш президент проявил себя крайне благородно: несмотря на многие крайне агрессивные высказывания Макрона, он с ним согласился побеседовать», – акцентирует спикер.

    «Мы не отказываемся от диалога с Парижем. Но Москва не питает иллюзий: учитывая, что Пятая республика три года проводила антироссийскую политику, быстрых изменений никто не ждет. Однако если контакты будут постепенно нормализовываться, а Франция, как и другие страны Европы, проявит готовность к урегулированию конфликта на Украине с учетом российских интересов – отношения постепенно выровняются», – полагает он.

    «Напомню, что для нас принципиально важно обеспечить установление стабильного мира. Мы нацелены на ликвидацию первопричин текущего кризиса. Россия не собирается сворачивать с начатого пути. Осознание европейскими лидерами важности контактов с Москвой – тревожный сигнал для Киева. Запад начинает понимать истинное положение вещей», – заключил Долгов.

    Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Последний раз лидеры двух стран общались в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы Кремля, беседа носила содержательный характер.

    В ходе разговора Путин назвал украинский конфликт прямым следствием «политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России». Президент также отметил, что мирное урегулирование должно основываться на подходах, предусматривающих устранение первопричин кризиса и опирающихся на новые территориальные реалии.

    Также главы государств подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте конфронтации Тель-Авива и Тегерана, а также американских ударов по иранским ядерным объектам. Путин и Макрон «отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения».

    В этой связи была подчеркнута важность уважения законного права Тегерана на развитие мирного атома и продолжения выполнения им обязательств по ДНЯО, включая сотрудничество с МАГАТЭ. При этом лидеры отметили, что разрешение других противоречий на Ближнем Востоке должно достигаться дипломатическими средствами.

    По информации Елисейского дворца, беседа продолжалась более двух часов. Макрон в ходе разговора также призвал «к скорейшему установлению режима прекращения огня и началу переговоров для прочного и долгосрочного урегулирования конфликта».

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    1 июля 2025, 17:07 • Новости дня
    Путин ввел спецсчета типа «Ин» для иностранных инвесторов

    Путин подписал указ о спецсчетах для иностранных инвесторов

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    Указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», подписанный 1 июля 2025 года, вводит новый тип спецсчетов типа «Ин» для иностранных инвесторов, передает ТАСС.

    Эти счета предназначены для покупки ценных бумаг российских компаний. Иностранные инвестиции будут осуществляться за счет денежных средств, зачисленных на счета типа «Ин» со счетов в иностранных банках. Инвесторы, открывшие счет типа «Ин», не должны открывать спецсчета типа «С». Снятие наличных денег со счетов типа «Ин» запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Петербургском международном экономическом форуме был анонсирован запуск нового фонда для поддержки эффективных проектов двойного назначения в России.

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Ранее министр экономического развития Максим Решетников отметил, что возвращение западных компаний на российский рынок может привести к стабилизации цен и усилить конкуренцию.

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    1 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    Степашин рассказал, как российские ЗРК С-300 могли защитить Югославию в 1999 году

    Tекст: Александра Юдина

    Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 могли защитить Югославию от бомбардировок НАТО в 1999 году, заявил бывший премьер РФ Сергей Степашин.

    По мнению Степашина, если бы Россия поставила комплексы С-300, как этого просила югославская сторона, самолеты НАТО не летали бы и не бомбили бы Белград, передает ТАСС.

    Он также заявил, что не видит связи между сегодняшними протестами в Белграде и событиями 1999 года, отметив, что нынешние акции напоминают майдан, куда привлекают молодежь, не осознающую последствий.

    Степашин подчеркнул, что в 1999 году в Югославии происходила попытка сопротивления агрессии НАТО, во время которой наносились удары по мирным объектам, в том числе мостам, телебашне и китайскому посольству.

    Бывший глава правительства напомнил, что Россия тогда выступала в защиту Союзной Республики Югославия и вел переговоры с президентом США Биллом Клинтоном. Он добавил, что его предшественник Евгений Примаков после начала бомбардировок развернул самолет над Атлантикой, отказавшись от визита в Америку, а сам Степашин все же посетил США.

    По его словам, тогдашние переговоры с Клинтоном и президентом Югославии Слободаном Милошевичем были сложными, но удалось договориться о прекращении активной фазы боевых действий.

    Степашин отметил, что дальнейшие события привели к выдаче Милошевича под Гаагский трибунал, где тот умер, хотя был абсолютно здоров.

    Напомним, 26 лет назад НАТО начало операцию «Союзническая сила», которая продолжалась 78 дней и проходила без санкции Совета Безопасности ООН. Авиаудары охватили не только военные, но и гражданские объекты, что стало грубым нарушением международного права.

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    1 июля 2025, 22:22 • Новости дня
    Первышов назвал сложной экологическую ситуацию в Тамбовской области

    Tекст: Антон Антонов

    Экологическая ситуация в Тамбовской области остается сложной из-за срыва строительства мусороперерабатывающего комплекса, однако региональные власти готовят новый план, сообщил врио главы региона Евгений Первышов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «По министерству природных ресурсов – ситуация очень сложная, но нашли выход. У нас должен был быть реализован проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса, в 2025 году этот проект должен был завершиться», – приводит слова Первышова ТАСС.

    Он указал, что «по факту концессионер, который заключил соглашение, не выполнил свои обязательства и даже не приступил к строительству мусороперерабатывающего комплекса». Однако, как сообщил Первышов, уже подготовлен новый план. «Представил его министру, он поддержал», – сказал глава региона.

    Также Первышов обозначил успехи Тамбовской области в сельском хозяйстве. По данным главы региона, около 70% произведенной сельхозпродукции экспортируется в Китай и страны ближнего зарубежья. Тамбовская область входит в число лидеров по этому показателю, и власти региона рассчитывают удержать и увеличить долю экспорта. Также в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение по строительству пятого завода по производству сахара из сахарной свеклы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области. Президент выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе и поддержал планы по ускорению экономического роста области.

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    1 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ООН приветствовала диалог Путина и Макрона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил о поддержке проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном.

    Дюжаррик на брифинге подчеркнул, что ООН приветствует любые контакты между двумя странами, особенно если речь идет о переговорах на высшем уровне, передает ТАСС.

    «Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», – заявил он.

    Во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Макрон выразил готовность поддерживать диалог с Путиным.

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    1 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры Путина и Жапарова в Москве

    Кремль: Путин и Жапаров обсудят развитие сотрудничества России и Киргизии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице России 2 июля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова, где особое внимание уделят укреплению стратегического партнёрства между странами.

    Переговоры Владимира Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова состоятся в Москве 2 июля, сообщает Telegram-канал Кремля. Садыра Жапарова ожидают с рабочим визитом в Россию.

    В рамках встречи планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Темой разговора станут перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

    Особое внимание будет уделено укреплению отношений между Россией и Киргизией, а также реализации совместных проектов в различных сферах.

    Ранее Путин провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске.

    Также Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели беседу перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета.

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    1 июля 2025, 21:14 • Новости дня
    Лукашенко заявил об опасной близости от Белоруссии учений НАТО

    Лукашенко: Учения НАТО решили провести чуть ли не на территории Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские учения «Защитник Европы – 2025» проводятся очень близко к белорусской территории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «У нас под боком проводится серия учений «Защитник Европы – 2025». Масштаб и близость маневров угрожающие: 25 тыс. военнослужащих НАТО – это, как они заявили, и около трех тысяч единиц вооружений и техники буквально в 10-15 километрах от нашей границы», – цитирует белорусского лидера БелТА.

    По его словам, это расстояние меньше, чем один марш-бросок, учения проходят фактически на белорусской земле.

    Лукашенко добавил, что Минск не собирается реагировать на агрессивную демонстрацию силы, он приложит все усилия для снижения напряженности в регионе.

    По этой причине изменились параметры учений ВС России и Белоруссии «Запад-2025».

    Численность войск уменьшилась почти вдвое, месторасположение учений перенесено вглубь страны, на сотни километров.

    Ранее сообщалось, что прибалтийские государства, Польша и Финляндия якобы планируют заминировать свои границы с Россией и Белоруссией, вдоль границы планируется разместить миллионы мин.

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    1 июля 2025, 21:38 • Новости дня
    Путин поддержал создание свободной экономической зоны в Тамбове

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил согласие с инициативой создания свободной экономической зоны в регионе, поддержав планы по ускорению экономического роста области.

    Путин поддержал инициативу по созданию свободной экономической зоны в Тамбовской области, передает ТАСС. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Евгением Первышовым.

    Глава государства сказал: «Конечно, поддерживаем», отвечая на предложение о развитии экономики Тамбовской области и создании СЭЗ. Президент отметил важность укрепления экономического потенциала региона.

    Обсуждение касалось перспектив социально-экономического развития Тамбовской области. Первышов обозначил ключевые направления работы, среди которых создание СЭЗ названо одним из приоритетов. Путин подтвердил готовность федеральной поддержки планов региона.

    Ранее временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов, участвовавший в программе «Время героев», представил доклад президенту России Владимиру Путину в Кремле.

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