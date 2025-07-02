ЛДПР запустила Telegram-бот для знакомств

Tекст: Дмитрий Зубарев

ЛДПР запустила собственный Telegram-бот «Обоюдно» для знакомств и отношений, сообщает РИА «Новости».

В партии подчеркнули, что сервис предназначен для честных знакомств, и особое внимание уделяется проверке данных: «Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации – только проверенные данные», – говорится в сообщении ЛДПР.

Бот будет работать в Telegram и позволит искать единомышленников, а также создавать семьи, отмечается в релизе. Алгоритм подбора будет учитывать не только геолокацию, но и интересы, что позволит находить людей «близких по духу и увлечениям».

Технически бот поддерживает загрузку фотографий и видео, что, по словам пресс-службы партии, «очень удобно для подтверждения реальности существования владельцев размещаемых анкет».

Все участники должны будут пройти верификацию, а система проверки анкет, как утверждают в ЛДПР, защитит пользователей от мошенников, пустых профилей и мигрантов, которые могут пытаться завести знакомства с гражданами России с недобросовестными целями.

В партии считают, что новый бот поможет сократить число одиноких людей в стране и поспособствует увеличению числа крепких русских семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, детский обмудсмен Мария Львова-Белова заявила на «Форуме будущего 2050» о важности семейного окружения для детей в настоящем и будущем.