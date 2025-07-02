Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

Tекст: Антон Антонов

Обвинения в адрес Зеленского экс-президент Украины озвучил в интервью британской газете Times. Он заявил, что Зеленский хочет убрать «всех конкурентов с политической арены». «Сегодня (под санкции попал) Порошенко, завтра (экс-главком ВСУ Валерий) Залужный, а послезавтра – кто угодно... Это авторитаризм», – приводит слова бывшего главы государства РИА «Новости».

Он также высказал мнение, что санкции против него стали следствием личной неприязни Зеленского, которая, по словам экс-президента, проявляется «на биологическом, химическом уровне». Он добавил, что запрет на посещение им заседаний парламента считает нарушением конституции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Экс-президент Украины заявил, что ему предлагали не применять санкции в обмен на поддержку законопроекта о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту ситуацию «жабогадюкингом».