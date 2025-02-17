Порошенко рассказал о выдвинутом условии, чтобы избежать санкций

Tекст: Валерия Городецкая

Порошенко подчеркнул, что атака на него связана с его требованием санкций против экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова и прекращением транзита российской нефти через Украину, передает РИА «Новости».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что украинский парламент проголосовал за законопроект о закупке оборудования для Хмельницкой АЭС, которое ранее было куплено Болгарией у Москвы для проекта АЭС «Белене».

Порошенко также отметил, что санкции против него привели к блокировке его карт и аресту активов, что затрудняет ему повседневные действия. Однако он подчеркнул, что такие меры вредят самой Украине, подрывая ее имидж и вызывая политические раздоры внутри страны.

Ранее Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «жабогадюкингом» введенные санкции Зеленского против Порошенко. Также сообщалось, что заседание Верховной рады Украины прервалось после потасовки, возникшей из-за санкций против Порошенко.