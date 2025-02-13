В Раде произошла потасовка из-за санкций против Порошенко

Потасовка в Раде из-за санкций против Порошенко прервала заседание

Tекст: Елизавета Шишкова

Санкции были связаны с его включением в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В результате заседание парламента продлилось всего несколько минут, сообщает ТАСС.

Депутат Ярослав Железняк опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором видно, как члены партии Порошенко «Европейская солидарность» вышли к трибуне парламента с плакатами в знак протеста. Они собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, спорили и кричали. «Без драки, но с толкотней», – отметил Железняк.

Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил в своем Telegram-канале, что заседание парламента закрыли спустя несколько минут. Он добавил, что фракция «Европейская солидарность» сразу после открытия заседания вышла на трибуну с плакатами, вызвав тем самым его быстрое завершение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, лишив его государственных наград и активов.

Ранее СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению в государственной измене.

Экс-президент заявил, что ему запретили выезд на конференцию в Мюнхен и вручили 15 повесток в ГБР, чтобы он не смог покинуть страну.