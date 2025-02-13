Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
В Раде произошла потасовка из-за санкций против Порошенко
Потасовка в Раде из-за санкций против Порошенко прервала заседание
Заседание Верховной рады Украины прервалось после потасовки, возникшей из-за санкций против бывшего президента Петра Порошенко, (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Санкции были связаны с его включением в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В результате заседание парламента продлилось всего несколько минут, сообщает ТАСС.
Депутат Ярослав Железняк опубликовал видео в своем Telegram-канале, на котором видно, как члены партии Порошенко «Европейская солидарность» вышли к трибуне парламента с плакатами в знак протеста. Они собрались вокруг спикера Рады Руслана Стефанчука, спорили и кричали. «Без драки, но с толкотней», – отметил Железняк.
Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил в своем Telegram-канале, что заседание парламента закрыли спустя несколько минут. Он добавил, что фракция «Европейская солидарность» сразу после открытия заседания вышла на трибуну с плакатами, вызвав тем самым его быстрое завершение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, лишив его государственных наград и активов.
Ранее СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению в государственной измене.
Экс-президент заявил, что ему запретили выезд на конференцию в Мюнхен и вручили 15 повесток в ГБР, чтобы он не смог покинуть страну.