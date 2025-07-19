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ВСУ за сутки потеряли почти 1,2 тыс. военнослужащих
Общие потери ВСУ по всем направлениям за сутки составили более 1195 военнослужащих, десять бронемашин, 15 артиллерийских орудий и 16 складов и станций различного назначения.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Варачино, Рыжевки, Яблоновки, Юнаковки, Алексеевки и Кондратовки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
А на Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны рядом с Гатищем и Волчанском Харьковской области.
При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, бронемашину, четыре артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Купянска, Синьковки, Нового Мира Харьковской области, Коровьего Яра, Карповки и Торского Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, две бронемашины, включая американскую HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.
В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Серебрянки, Часова Яра, Константиновки, Клебан-Быка, Щербиновки и Белой Горы ДНР.
Противник потерял до 125 военнослужащих, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с горючим и склад материальных средств, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Новоукраинки, Муравки, Зверево, Петровского и Удачного ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 450 военнослужащих, три бронемашины, три артиллерийских орудия, включая британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart.
Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Новогеоргиевки, Ивановки Днепропетровской области и Зеленого Гая ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Малаой Токмачки, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Понятовки Херсонской области. Были уничтожены более 45 военнослужащих, три артиллерийских орудия, в том числе американская 155-мм гаубица М777, три станции РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.
За прошлую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине и освободили десять населенных пунктов.