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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    18 июля 2025, 14:41 • Новости дня

    ЕС решил ввести полный запрет на транзакции для российских банков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Евросоюза приняли решение ужесточить ограничения в отношении российских банков, говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

    В документе отмечается: «ЕС ужесточает существующий запрет на предоставление базирующихся в ЕС специализированных услуг по передаче финансовых сообщений определенным российским банкам до полного запрета на транзакции», передает ТАСС.

    Новые рестрикции распространяются на 22 российских банка, помимо тех 23, которые уже находились под аналогичными ограничениями. Таким образом, общее количество банков, подпадающих под санкции ЕС, превышает 40.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

    Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия может принять меры для защиты своих интересов в ответ на 18-й пакет санкций Евросоюза. Кроме того, Грушко допустил полное прекращение торговых отношений с Евросоюзом, отметив стремительное сокращение объема взаимной торговли за последние годы.

    17 июля 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    Путин утвердил создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», сообщили в Кремле.

    В соответствии с документом, правительство должно обеспечить создание на портале госуслуг раздела «Россия – страна возможностей», сообщает Кремль в Telegram-канале.

    В этом разделе будут опубликованы материалы всех проектов и программ, которые реализует одноименная некоммерческая организация. Также в новом разделе пользователи смогут зарегистрироваться для участия в этих инициативах.

    Ранее Путин указал на востребованность платформы «Россия – страна возможностей». На заседании набсовета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» он поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах». Глава государства заявил об участии более 25 млн россиян в программах платформы.

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    17 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ в лесу

    Боец СВО голыми руками уничтожил дрон ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    На Харьковском направлении российский боец спецоперации на Украине голыми руками поймал украинский FPV-дрон и разбил его о дерево.

    Кадры происшествия опубликованы RT в Telegram. На видео запечатлено, как российский военнослужащий в лесополосе перехватывает подлетевший к позициям FPV-дрон ВСУ с боевым зарядом.

    Он схватил беспилотник голыми руками, после чего несколько раз ударил его о дерево, пока дрон не вышел из строя. Военнослужащий при этом не получил ранений.

    Позже солдат пояснил свой поступок словами: «Понимаю, да, я мог [не выжить], но лучше я один, чем сразу нескольких наших парней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ с помощью сетей. Также российские военнослужащие разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, используя обычную веревку в качестве ловушки.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    17 июля 2025, 21:04 • Новости дня
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    Рыбаки сняли на видео уничтожение украинского БПЛА вертолетом Ка-52
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вблизи Ельца в Липецкой области рыбаки запечатлели на видео момент поражения украинского беспилотника российским боевым вертолетом Ка-52, сообщают СМИ.

    На опубликованных кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа пролетает над местом, где находятся очевидцы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. Вслед за ним летит российский вертолет Ка-52. В определенный момент экипаж вертолета выпускает снаряд по цели, после чего в небе происходит взрыв.

    Рыбаки громко прокомментировали произошедшее словами: «Хорош! Красава!».

    Ранее экипаж Ка-52 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    18 июля 2025, 13:02 • Новости дня
    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти

    Эксперт Юшков: Новые санкции ЕС против российской нефти не будут работать

    Юшков оценил новые санкции ЕС против российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз хочет показать собственным гражданам, что Брюссель продолжает «оказывать давление» на Москву. 18-й пакет санкций, который местные чиновники называют «одним из самых жестких», на деле является рядовым проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Напомним, ЕС вводит ограничения в отношении «Северных потоков», а также снижает потолок цен на российскую нефть.

    «Утвержденный ЕС 18-й пакет санкций вовсе не является «одним из самых жестких», как говорят европейские чиновники. Принятые меры – это, скорее, имиджевая история для Брюсселя. На Россию они особо не повлияют», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    По его мнению, ЕС с помощью нынешних рестрикций хочет показать собственным гражданам, что они продолжают «оказывать давление» на Москву. При этом реальная эффективность решений отодвинута далеко назад. «Потолок цен на российскую нефть не работал при 60 долларах за баррель. Снижение параметров не изменит ситуацию», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, мера принята только на уровне Евросоюза. Остальные страны, которые инициировали эти санкции на уровне G7, ничего не поменяли. Скажем, США сосредоточены на 500-процентных пошлинах для покупателей нефти из России. О потолке цен в Вашингтоне не беспокоятся», – добавил Юшков.

    Решение ЕС, скорее, навредит самим европейским компаниям, считает эксперт. «Когда по рыночным основаниям цены на нефть опускались ниже 60 долларов, к ее перевозке подключались, в том числе суда из Европы. Теперь им фактически запретили зарабатывать. У нас же достаточно сил флота, чтобы возить ресурсы», – детализировал аналитик.

    Ограничения в отношении «Северных потоков» собеседник счел нелепыми. «Газопроводы не работают. Европейцы позволили их взорвать – неважно, участвовали они в этом или нет. Какие еще могут быть санкции? Мера странная и, опять же, имиджевая. Все-таки это известный проект, и европейское население по-своему интерпретирует сообщение о рестрикциях», – пояснил экономист.

    Что касается санкций в отношении НПЗ «Роснефти» в Индии, то они не будут иметь серьезных последствия для Москвы, продолжил собеседник. «Нефтепродукты, полученные на этом заводе, станут теперь поставлять не на европейский рынок, а на другие – скажем, внутренний индийский, американский. Более того, я думаю, ограничение можно будет легко обойти, перенаправив ресурсы через третьи страны в тот же ЕС», – заключил Юшков.

    В пятницу постпреды стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут «одними из самых жестких» в отношении Москвы за все время.

    В рамках нового пакета под санкции попадут газопроводы «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого «теневого флота». Ограничения коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Также речь идет о снижении потолка цен на нефть. Каллас не уточнила обновленные параметры. По информации источников Reuters, он будет снижен примерно до 47,6 долларов за баррель. Сейчас показатель составляет 60 долларов за баррель.

    По словам главы евродипломатии, ЕС окажет «большее давление» на российский оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, будут введены ограничения на несколько китайских банков, которые, как считает Евросоюз, связаны с Россией и помогают обходить санкции.

    Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава, которая долгое время блокировала принятие 18-го пакета антироссийских санкций, поддержит его. Он рассказал, что договорился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для своей страны в связи с ценами на газ. Фицо добавил, что все возможности для переговоров уже исчерпаны, и сохранение позиции блокирования может поставить под угрозу интересы Словакии.

    На фоне сообщений об утверждении 18-го пакета санкций стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,12% и на пике составила 70,3 долларов за баррель, передает РБК.

    Комментарии (3)
    18 июля 2025, 09:55 • Новости дня
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    ЕС ввел ограничения против 105 танкеров с российской нефтью
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

    По словам Каллас, Евросоюз вводит ограничения против 105 танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти. Также в «черный список» попал нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии, передает ТАСС.

    Новые ограничения стали частью расширения санкционных мер Евросоюза против России.

    Ранее послы Евросоюза одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Словакия заявила об отказе блокировать этот пакет ограничений.

    США отказались присоединяться к инициативе ЕС по понижению потолка цен на нефть из России в рамках новых санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

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    17 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Володин призвал МВД проверить Минтруд из-за квот для мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД обратить внимание на работу Министерства труда в связи с составленным перечнем профессий для иностранных специалистов.

    По его мнению, возникли вопросы к содержанию списка сфер, куда можно пригласить работников из-за рубежа без необходимости сдавать экзамен по русскому языку и истории России, передает РИА «Новости».

    Володин в ходе заседания указал, что Министерство труда включило в перечень такие профессии, как водители, продавцы, демонстраторы одежды и социальные работники. По его мнению, эти работники должны знать законы России и язык, чтобы безопасно выполнять свои обязанности. «Демонстраторы одежды. Что у нас своих не хватает демонстраторов одежды? Объясните, о ком речь идет. Затем социальные работники. Это вообще о чем мы говорим?» – заявил спикер Госдумы.

    Он подчеркнул, что по принятому законопроекту и подзаконным актам может быть открыт список направлений, куда на льготных условиях попадут иностранцы, которые обязаны владеть русским языком и знать законы страны. Володин потребовал от Минтруда разъяснить, почему в перечень внесены категории, для которых знание языка обязательно.

    Спикер напомнил, что депутаты отражают вопросы и обращения граждан, которых волнует, зачем приглашаются на такие должности иностранные специалисты, если эти профессии могут быть заняты россиянами.

    В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект, освобождающий трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства при подаче заявления на выдачу разрешения на работу.

    Ранее Минобрнауки сообщало, что с мая 2024 года число иностранцев, не сдающих экзамен по русскому языку с первой попытки, выросло до трети от общего числа участников.

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    18 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    ЕС отключил более 20 банков России от SWIFT

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России предусматривают отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций, сообщило агентство Bloomberg.

    Европейский союз в рамках 18-го пакета санкций против России введет полный запрет на проведение любых транзакций с подсанкционными российскими банками, ранее отключенными от системы SWIFT, передает ТАСС.

    Сообщается, что в санкционный список добавлены новые банки, а всего под ограничения попадут более 20 российских кредитных организаций.

    В пресс-релизе МИД Эстонии отмечается, что  ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций.

    Кроме того, глава МИД Литвы Кестутис Будрис уточнил, что в новый список вошли еще 22 российских банка.

    ЕС ранее ограничивал только доступ российских банков к системе SWIFT.

    Напомним, послы ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.

    Эксперты отмечали, что новые санкции ЕС станут реальным вызовом только в случае блокировки всех альтернативных способов расчетов.

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    18 июля 2025, 07:46 • Новости дня
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо уточнить процесс замещения американского вооружения, которое Европа отправит киевскому режиму, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Германия намерена внести вклад в поставки вооружения Украине в сотрудничестве с США и европейскими партнерами, сказал Мерц, передает ТАСС.

    «Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной», – указал он.

    По его словам, детали соглашений должны быть обсуждены максимально быстро, и сейчас соответствующие консультации уже ведутся.

    Канцлер сообщил, что министры обороны стран-партнеров обсуждают возможность оперативной поставки систем ПВО Patriot на Украину. Он уточнил, что этот процесс займет несколько дней или недель, но переговоры проходят на конкретном уровне, и решения пока не приняты.

    До этого канцлер Германии заявил о готовящихся поставках дальнобойных вооружений Украине, созданных британской и немецкой оборонной промышленностью.

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    18 июля 2025, 07:32 • Новости дня
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    Орбан сообщил о теоретической возможности выхода Венгрии из Евросоюза
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия в теории может покинуть Европейский союз, однако пребывание страны в составе Евросоюза дает Будапешту больше преимуществ, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Венгрия продолжает оставаться в Евросоюзе, так как это выгоднее для страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью, передает РИА «Новости».

    Теоретическая возможность выхода Венгрии из состава ЕС существует, но в настоящее время нет для этого оснований, добавил он.

    Премьер пообещал избирателям, что если членство в ЕС перестанет быть целесообразным, он публично выскажется по этому поводу.

    Орбан напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, когда объединение имело исключительно экономический характер. Сейчас, по его словам, ЕС стал политическим союзом, навязывающим странам-членам свою позицию по вопросам миграции, гендерного воспитания и участия в военных конфликтах.

    «Мы вступили в экономический союз, а оказались в политическом», – отметил премьер.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично настаивал на отставке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после выдвижения против нее коррупционных обвинений.

    При этом депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия фон дер Ляйен.

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    17 июля 2025, 22:41 • Новости дня
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    Словакия объявила об отказе блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России
    @ European Union/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу представители Словакии не будут препятствовать принятию 18-го пакета европейских санкций против России, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я даю инструкцию нашим представителям в Европейском союзе освободить дорогу к 18-му пакету санкций», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    По его словам, дальнейшее блокирование новых ограничительных мер в отношении России стало бы контрпродуктивным на фоне переговоров между Словакией и Еврокомиссией по вопросам энергетики.

    Фицо сказал, что стартует «второй этап поединка» с Еврокомиссией по вопросу российского газа. У Словакии есть «четкий план по реализации национальных интересов, создана команда, которая ответственна за достижение предложенных» ЕК гарантий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия блокировала новый пакет санкций Евросоюза из-за опасений по поводу ограничения импорта российских энергоносителей. Фицо говорил, что Братислава готова рассмотреть вопрос голосования по новым антироссийским санкциям только при получении гарантий по энергоснабжению от Европейской комиссии и европейских партнеров.

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    18 июля 2025, 11:12 • Новости дня
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    Пекин осудил новые санкции ЕС против России из-за ущерба интересам Китая
    @ JESSICA LEE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин осудил расширение санкционного списка ЕС, в который впервые включили китайские банки, пообещав защитить свои компании всеми необходимыми мерами.

    МИД Китая призвал Европейский союз прекратить нарушать права китайских компаний из-за введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА «Новости».

    Официальный представитель ведомства Линь Цзянь на брифинге подчеркнул, что Китай решительно намерен защищать интересы своих предприятий и готов принять необходимые меры.

    Он заявил: «Мы призываем ЕС прекратить наносить ущерб законным интересам китайских компаний без каких-либо фактических оснований. Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий».

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила о согласовании 18-го пакета санкций против России, предложенного еще во время председательства Польши в Совете ЕС. В новый перечень ограничительных мер впервые включены китайские банки, что вызвало недовольство Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. В рамках этого пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии. Словакия объявила, что не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России.

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    18 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    ЕС отменил право Чехии закупать нефть из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение отменить ранее выданное Чехии разрешение на импорт нефти из России по трубопроводу «Дружба».

    Это решение стало частью 18-го пакета санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    До недавнего времени Чехия получала значительную часть нефти через российский трубопровод «Дружба». В 2024 году доля российских поставок составила 42% от общего объема нефтяного импорта Чехии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ Чехии от «Дружбы» может ударить по всей российской нефти.

    Напомним, Совет ЕС утвердил очередной пакет ограничительных мер против России, в который вошли новые рестрикции по нефти, банкам и поставкам технологий.

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    18 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты согласовали очередной 18-й пакет ограничительных мер, среди которых ужесточение экспортного контроля и расширение санкционного списка.

    Послы Евросоюза согласовали 18-й по счету пакет санкций против России, передает ТАСС.

    Дипломатический источник сообщил журналистам в Брюсселе о завершении двух месяцев обсуждений и одобрении санкционного пакета.

    Решение теперь должен утвердить Совет ЕС по письменной процедуре. Это произойдет в течение ближайших часов, после чего санкции вступят в силу.

    Предполагается, что 18-й пакет включает расширение черного списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

    Ранее Словакия отказалась блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России. США отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по понижению потолка цен на нефть из России в рамках 18-го пакета санкций.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новые антироссийские санкции Запада обернутся против их инициаторов.

    Президент России Владимир Путин отметил, что политика Евросоюза по сокращению доли дешевого российского газа уже отрицательно сказывается на экономике ЕС.

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    18 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    Захарова предупредила о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России

    МИД предупредил о рисках из-за ужесточения риторики Токио о России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва предупредила, что ужесточение антироссийской риторики Токио и рост сотрудничества Японии с НАТО могут привести к новым рискам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, Япония целенаправленно усиливает антироссийскую риторику, говорится в заявлении Марии Захаровой, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что новая «Белая книга по обороне», опубликованная в Японии, вновь содержит обвинения в адрес России в контексте украинского кризиса и сотрудничества с КНДР, а также необоснованные заявления о влиянии Москвы на ситуацию в Азии.

    По словам Захаровой, Токио ужесточает риторику о мнимых угрозах не только от России, но и КНДР и КНР, чтобы оправдать ускоренную милитаризацию и укрепление сотрудничества с западными союзниками, прежде всего из НАТО.

    Как отмечает Захарова, Москва регулярно доводит до японской стороны по дипломатическим каналам предупреждение о рисках такой политики для стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также для двусторонних отношений. Она подчеркнула, что Россия продолжает изучать опубликованный японский обзор, особенно разделы, касающиеся противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что Россия отреагирует дополнительно, в случае, если в этой области будут выявлены риски и вызовы безопасности России.

    Ранее МИД России выразил Японии протест по поводу масштабных учений у российских границ.

    Власти Китая выразили недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне» из-за преувеличения угрозы со стороны КНР.

    Японский посол в Москве Акира Муто подтвердил неизменность политики Токио по заключению мирного договора с Россией и определению границ.

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    18 июля 2025, 12:57 • Новости дня
    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС

    Песков заявил о приобретении Россией «иммунитета» от санкций ЕС

    Кремль заявил о наличии у России «иммунитета» к санкциям ЕС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приобрела иммунитет к западным ограничительным мерам, адаптировавшись к жизни в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия адаптировалась к жизни под санкционным давлением, приобрела иммунитет к западным санкциям и научилась жить в условиях ограничений, передает ТАСС.

    Песков также подчеркнул, что российское руководство намерено тщательно проанализировать новый пакет европейских санкций, чтобы минимизировать их последствия для страны. Он отметил, что проведение такого анализа является необходимой мерой.

    Кроме того, представитель Кремля обратил внимание на то, что каждый новый пакет ограничений Евросоюза наносит удар и по инициаторам рестрикций. По его словам, санкции становятся «оружием обоюдоострым», поскольку добавляют негативного эффекта для стран, которые их вводят.

    Ранее Пекин осудил новые санкции Евросоюза против России, поскольку они вредят интересам Китая.

    Напомним, Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

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    Конфликт Трампа с главой ФРС ускоряет дедолларизацию мира

    Тупица, который не снижает ставку, плохо справился с ремонтом штаб-квартиры в Вашингтоне и которого надо уволить. Такой характеристики удостоился глава ФРС США Джером Пауэлл от президента США Дональда Трампа. Это шокировало мировые экономические элиты и рынки. Потому что финансовая стабильность США, мировая гегемония доллара и способность Америки жить с высоким уровнем долга строилась в том числе на независимости Федрезерва. Подробности

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    Украину перевели на упрощенную модель управления

    В украинском правительстве прошли масштабные кадровые перестановки. Новым премьером стала Юлия Свириденко, являющаяся ставленницей главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кроме того, реструктуризации подверглись сразу шесть министерств. Эксперты отмечают, что единственной целью перераспределения портфелей было увеличение власти Ермака. К чему это приведет на практике? Подробности

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    Как проект «Союз–Аполлон» изменил советскую космонавтику

    Ровно 50 лет назад, 17 июля 1975 года, состоялась легендарная теперь уже стыковка советского космического корабля «Союз» с американским кораблем «Аполлон». Можно уверенно сказать, что без этого события и советская, и российская космонавтика выглядела бы принципиально иначе. Почему и как именно? Подробности

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    Финская молодежь заранее спасается бегством от русских войск

    «Если бы Россия напала на Финляндию сейчас, то Финляндия оказалась бы в беде. Первая фаза боевых действий была бы катастрофической по потерям». Такими словами один из воюющих на Украине финских наемников оценивает боеспособность российских войск по сравнению с финскими Вооруженными силами. В том числе благодаря такого рода признаниям финские мужчины все больше отказываются от службы в армии. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    • Израиль опять напал. Теперь на Сирию

      Израиль дважды за день нанес удары по генштабу сирийской армии в Дамаске. Параллельно к Голанским высотам перебрасываются войска. Официальная причина новой войны – попытка предотвратить геноцид. И доля правды в этом есть.

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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