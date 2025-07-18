Женщину впервые осудили по делу о беспорядках в Махачкале

Tекст: Алексей Дегтярев

Патимат Шарудинова стала первой женщиной, осужденной по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, где ранее по этим фактам привлекались только мужчины, передает ТАСС.

В октябре 2023 года она совместно с Девлетханом Рамазановым, Гаджи Иманмурзаевым и Аскером Будайхановым участвовала в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ.

В ходе происшествия были зафиксированы акты насилия и уничтожения имущества. Суд с учетом мнения государственного обвинителя и характера содеянного назначил подсудимым наказание от 11 до 11,5 года лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суды в Махачкале уже приговорили 135 участников беспорядков к реальным срокам заключения.