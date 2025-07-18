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Женщину впервые осудили по делу о беспорядках в Махачкале
Суд на Ставрополье вынес приговор женщине, участвовавшей в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту осенью 2023 года, сообщили в региональной прокуратуре.
Патимат Шарудинова стала первой женщиной, осужденной по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, где ранее по этим фактам привлекались только мужчины, передает ТАСС.
В октябре 2023 года она совместно с Девлетханом Рамазановым, Гаджи Иманмурзаевым и Аскером Будайхановым участвовала в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ.
В ходе происшествия были зафиксированы акты насилия и уничтожения имущества. Суд с учетом мнения государственного обвинителя и характера содеянного назначил подсудимым наказание от 11 до 11,5 года лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суды в Махачкале уже приговорили 135 участников беспорядков к реальным срокам заключения.