Названо место прощания с Юрием Карой

Tекст: Мария Иванова

Место для прощания с режиссером Юрием Карой может стать Большой траурный зал Центральной клинической больницы № 1, передает ТАСС.

Супруга Карой, Ирина, рассказала, что предварительно церемония состоится именно там, однако окончательное решение пока не принято.

Она отметила: «Скорее всего, [это будет] траурный зал ЦКБ на Рублевском шоссе. Это еще, конечно, не точно, но пока нам говорят так».

Дата прощания с Юрием Карой до сих пор не определена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары.

Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни.

Кинорежиссер Юрий Кара, предположительно будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве.