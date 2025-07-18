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Названо место прощания с Юрием Карой
Прощальная церемония с известным режиссером Юрием Карой планируется в большом траурном зале Центральной клинической больницы на Рублевском шоссе.
Место для прощания с режиссером Юрием Карой может стать Большой траурный зал Центральной клинической больницы № 1, передает ТАСС.
Супруга Карой, Ирина, рассказала, что предварительно церемония состоится именно там, однако окончательное решение пока не принято.
Она отметила: «Скорее всего, [это будет] траурный зал ЦКБ на Рублевском шоссе. Это еще, конечно, не точно, но пока нам говорят так».
Дата прощания с Юрием Карой до сих пор не определена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Юрия Кары.
Заслуженный деятель искусств России Юрий Кара скончался в Ялте после обширного инфаркта на 70-м году жизни.
Кинорежиссер Юрий Кара, предположительно будет похоронен 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве.