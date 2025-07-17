Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Посольство России следит за судьбой памятника Семенову-Тян-Шанскому в Киргизии
Памятник Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчы демонтировали для реставрации
Российское посольство в Киргизии держит на контроле ситуацию с демонтажем памятника Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчы, который вскоре обещают установить в новом парке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что памятник демонтировали для реставрационных работ и из-за неудобного расположения в связи с благоустройством городского пространства, сообщает РИА «Новости».
По словам Захаровой, после завершения реконструкции монумент планируют установить в новом парке города Балыкчы. Она подчеркнула, что посольство России находится в постоянном контакте с киргизской стороной по этому вопросу.
Ранее сообщалось о демонтаже памятника российскому ученому XIX века на въезде в город Балыкчы.