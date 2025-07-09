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    9 июля 2025, 22:00 • В мире

    Как русский путешественник повлиял на судьбу Киргизии

    Как русский путешественник повлиял на судьбу Киргизии
    @ Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Дмитрий Губин

    Памятник знаменитому русскому путешественнику Петру Семенову-Тян-Шанскому внезапно исчез со своего постамента в одном из городов Киргизии. Что случилось с монументом и какую роль русский путешественник сыграл в судьбе этого государства?

    В киргизском городе Балыкчы (бывшем Рыбачьем) местные жители увидели, что главная достопримечательность их населенного пункта исчезла с того места, где она находилась с 1982 г. Речь идет о памятнике знаменитому русскому путешественнику Петру Семенову-Тян-Шанскому.

    Может быть, этот деятель чем-то не угодил властям независимого Киргизстана? Может быть он — «колонизатор», как названные так в местных учебниках и пособиях истории генералы Черняев, Кауфман и Скобелев?

    Нет, о Петре Петровиче ничего подобного не говорится, хотя и дослужился он до чина действительного тайного советника. Более того, даже в рамках принятой в среднеазиатских государствах «постколониальной парадигмы» он остается положительным для киргизского национального самосознания персонажем.

    «Выдающийся исследователь Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский совершил ряд научных путешествий, в том числе на Тенгир-Тоо и Иссык-Куль, и составил их орографическую схему (1856-1857). Он привел точные сведения о географическом расположении многих природных объектов этого региона Кыргызстана, опровергнув в европейском науковедении ошибочные утверждения Рихтера и Гумбольдта о том, что из Иссык-Куля вытекает некая река; первым из европейцев дошел до верховий Сары-Жаза и подножия пика Хан-Тенгри... От имени Русского географического общества Семенов-Тян-Шанский организовал ряд других экспедиций комплексного характера. В 1982 году ему недалеко от города Балыкчы был установлен памятник», – сообщает «История Кыргызстана ХХ века, учебник для 8 класса», изданный в 2014 году, на стр. 167.

    Таким образом, речь идет о человеке, который первым исследовал территорию, где ныне находится Киргизия, и нанес ее на географические карты, которыми пользуются по сей день. Он несомненно заслуживает памяти тех, кто там проживает ныне.

    Если открыть воспоминания путешественника, то мы обнаруживаем, что местное население всячески способствовало исследованиям, которые вел молодой русский офицер Семенов (удлинил ему фамилию за особые заслуги государь в 1906 г.). Там мы читаем, что султан Бурамбай, о котором упомянутом выше учебнике написано немало лестных слов, оказывал серьезную поддержку российской экспедиции.

    «Бурамбай был в восторге. Ему как нельзя более было на руку мое восхождение на Тянь-шань по Заукинской долине, так как оно закрепляло за ним владение важнейшим из тяньшанских горных проходов и исконных его пашен, и садовых насаждений по реке Зауку.

    Поэтому Бурамбай вызвался сам снабдить меня безвозмездно необходимым числом лошадей и верблюдов для моего первого путешествия вглубь Тянь-шаня», – писал путешественник в своих мемуарах.

    Из своего путешествия Семенов привез не только карты этого еще недавно «белого пятна» для географов всего мира, но и огромные коллекции растений, насекомых и этнографических артефактов. Все это по сей день хранится в музеях Петербурга. Рисунки художника Павла Кошарова, прикрепленного в Омске к экспедиции, также до сих пор являются ценнейшим источником для изучения этого края.

    Киргизский учебник для восьмиклассников лишь вкратце перечисляет основные достижения экспедиции. Но ее роль гораздо глубже для будущего и Киргизии, и России. Именно на основании этих карт, а также благодаря дальнейшим исследованиям Николая Пржевальского,

    была потом построена сеть дорог, выбраны места для будущих городов и промышленных предприятий, которые изменили лицо этого горного края.

    Несколько позднее, но уже благодаря военным экспедициям генералов Михаила Черняева и Константина фон Кауфмана было сокрушено Кокандское ханство, которое обложило киргизов данью и угоняло людей в рабство, о котором тоже недвусмысленно написано в этом же учебнике.

    Правда, эта эпоха там же, на стр. 118, описывается так: «Киргизы Ферганы и Алая окончательно поняли, что и царские чиновники, и сам царь стоят на стороне хана (кокандского — прим. ВЗГЛЯД) будут и впредь ему оказывать всяческую поддержку и помощь. Поэтому у них не осталось заблуждений насчет того, что теперь нужно бороться и против нового врага – царизма».

    Таким образом можно сказать, что с путешествия Семенова и началось включение территории современного Киргизстана в систему мировых взаимоотношений и превращение ее из зоны междуусобиц в мирный край.

    Но вернемся к памятнику Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчы. Ряд киргизских медиа сообщает, что он перенесен на территорию муниципального предприятия «Зеленое хозяйство». Мэр города Султан Кермалиев поначалу сказал, что администрация города проводит проверку по данному факту, а затем заявил: «Памятник Петру Петровичу займет достойное место. Увидите. Будет отлично».

    Идут также сообщения о том, что Министерстве культуры, информации и молодежной политики Киргизии обещают вернуть памятник на прежнее место. Перенос же монумента там называют временным и объясняют некими документальными и техническими процедурами.

    Возможно, в ближайшие дни судьба этого памятника, установленного к 155-летию со дня рождения исследователя, а затем и изображенного на киргизском почтовом конверте в 2000 году, окончательно прояснится. Он в любом случае достоин того, чтобы на любом месте оставаться достопримечательностью города, а не цветным металлом, отправленным в пункт приема вторсырья.

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