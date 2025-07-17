Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Прокуратура заинтересовалась сообщениями о выгнанном из кафе ребенке-инвалиде
Проверка началась после жалобы женщины с ребенком-инвалидом на то, что их выгнали из кафе в центре Волгограда, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Туристка Эвелина Азарова сообщила РИА «Новости», что ее дочь страдает аутизмом, и во время посещения кафе в центре города девочка прилегла от усталости на скамью.
Сотрудница кафе выразила недовольство поведением ребенка и заявила, что больные должны находиться с врачами.
«Когда я попросила ее повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла», – добавила собеседница.
В прокуратуре региона сообщили, что по этой информации начата проверка.
В 2021 году в Казани кондуктор высадила из автобуса мальчика-инвалида из-за отсутствия денег на транспортной карте, мальчику пришлось идти пешком до школы.