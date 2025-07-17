Прокуратура заинтересовалась сообщениями о выгнанном из кафе ребенке-инвалиде

Tекст: Алексей Дегтярев

Туристка Эвелина Азарова сообщила РИА «Новости», что ее дочь страдает аутизмом, и во время посещения кафе в центре города девочка прилегла от усталости на скамью.

Сотрудница кафе выразила недовольство поведением ребенка и заявила, что больные должны находиться с врачами.

«Когда я попросила ее повторить эти слова на видео, она показала средний палец и с гордо поднятой головой ушла», – добавила собеседница.

В прокуратуре региона сообщили, что по этой информации начата проверка.

В 2021 году в Казани кондуктор высадила из автобуса мальчика-инвалида из-за отсутствия денег на транспортной карте, мальчику пришлось идти пешком до школы.