AP сообщило о сокращении боевых операций ВСУ из-за дефицита боеприпасов

Tекст: Вера Басилая

Командование ВСУ сократило масштаб боевых операций из-за интенсификации наступательных действий российской армии и задержек с поставками оружия из США, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Источник сообщил, что украинские военные вынуждены экономить боеприпасы и учитывать каждый снаряд в условиях дефицита.

Собеседники агентства подчеркнули, что в подразделениях ВСУ растет раздражение и злость из-за неопределенности с новыми поставками американских вооружений. По их словам, ситуация с обеспечением остается критической.

Старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг отметил, что темпы продвижения ВС России усиливаются.

Эксперт добавил, что Европа сможет частично восполнить нехватку вооружений на Украине, если приобретет часть критически важной номенклатуры у США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для систем Patriot уже отправляются на Украину из Германии, а Берлин будет восполнять собственные запасы самостоятельно.

Трамп также сообщил о договоренности по поставкам американского оружия для Украины за счет стран Евросоюза. Французская сторона отказалась поддержать инициативу США по закупке вооружений для киевского режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО из-за ситуации на Украине.