Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Лавров заявил о давлении НАТО и ЕС на Трампа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп подвергается «неприличному давлению» со стороны Евросоюза и руководства НАТО.
По словам Лаврова, западные союзники настойчиво требуют от американского лидера продолжения поддержки Украины и поставок современного, в том числе наступательного вооружения, несмотря на издержки для собственных налогоплательщиков, передает ТАСС.
«Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах», – отметил он ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.
Ранее Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер признался, что ждет реакции президента России Владимира Путина на слова Трампа.