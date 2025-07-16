Глава Союза армян России обвинил Пашиняна в атаке на церковь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается обесценить Армянскую апостольскую церковь, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян, передает РИА «Новости». По его мнению, церковь всегда играла важнейшую роль в объединении армянского народа, особенно в периоды, когда государственности не существовало.

Абрамян отметил: «Он прекрасно понимает, что у него рейтинг резко падает. Он понимает, что церковь – это единственный институт, который может объединить армянский народ и может свое слово сказать во время выборов». По словам главы Союза армян России, Пашинян никогда не проявлял себя как верующий и не имеет морального права вмешиваться в дела церкви или возглавлять движение за смену ее руководства.

Абрамян подчеркнул, что Армянская апостольская церковь сохранила язык, веру и армянскую идентичность в долгие годы отсутствия собственного государства, и если бы не церковь, армянский народ мог бы потерять свою самобытность. Он выразил сожаление по поводу заявлений Пашиняна о церкви и добавил, что ему «стыдно за эти слова».

Отвечая на вопрос о возможности ареста католикоса Гарегина II, Абрамян отметил, что от Пашиняна «всего можно ожидать». Он также напомнил, что действующий католикос назначил многих иерархов в церкви, а вместе они крестили тысячи армян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна в терроризме. Премьер-министр Никол Пашинян начал разрушать одну из главных исторических скреп Армении. Эксперты отметили попытки Пашиняна силой подавить народное возмущение в стране.