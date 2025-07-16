  • Новость часаПропавший на пути в Магадан вертолет Ми-8T обнаружен в районе Охотска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot
    Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Названа готовая передать Украине 17 комплексов Patriot страна
    Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток
    Вашингтон отказался передавать Украине ракеты большой дальности
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве
    Пушков раскрыл мотивы отказа Трампа от передачи Украине ракет JASSM
    Второй город в России запретил электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    16 июля 2025, 07:15 • Новости дня

    Марочко сообщил о десяти безуспешных атаках ВСУ у Волчанска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последние дни украинская армия активизировала штурмы позиций российской армии в районе Волчанска, регулярно сталкиваясь с отпором и неся потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в последние дни значительно участили атаки на позиции российской армии в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС. Как сообщил Марочко, лишь за сутки украинская армия совершает более десяти попыток контратаковать на этом участке фронта.

    Особенно интенсивные бои отмечаются у населенных пунктов Зеленое, Старица и Волчанск. По словам Марочко, «украинские боевики за сутки в среднем более десяти раз атакуют в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, ВС РФ успешно отражают все контратаки».

    Эксперт подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, украинская армия продолжает наступательные действия, игнорируя численное преимущество и более современное вооружение российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов, заняв выгодные позиции. Министерство обороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик уточнил, что российские силы уверенно удерживают позиции в Волчанске Харьковской области.

    15 июля 2025, 20:56 • Новости дня
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    ВСУ лишились элитного полка «Скала» в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Элитный полк «Скала» Вооруженных сил Украины понес критические потери на Харьковском направлении, потеряв боеспособность после боев в районе Мелового.

    Десантно-штурмовой полк «Скала» Вооруженных сил Украины фактически перестал существовать как боевое подразделение на Харьковском фронте, передает ТАСС.

    В пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что полк был личным проектом главкома ВСУ Александра Сырского и экстренно перебрасывался из Львовской области.

    В администрации подчеркнули, что подразделение считалось элитным и предназначалось для сдерживания наступления российской армии. Однако, по словам представителей ВГА, даже такие части не смогли выдержать огневого давления российских войск.

    В сообщении также отмечено, что в июле бойцы группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, где полк «Скала» понес значительные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

    Комментарии (4)
    15 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Российские войска начали замыкать котел у Купянска

    Ганчев сообщил о готовности наступления российских войск на Купянск

    Российские войска начали замыкать котел у Купянска
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Окружение украинских подразделений у Купянска завершено, российские военные готовят плацдарм для наступления на город, а ВСУ оказались в безвыходном положении.

    Российские войска берут в окружение город Купянск в Харьковской области, подразделения ВСУ оказались фактически заблокированы, передает ТАСС. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ситуация для украинской группировки в районе города стала патовой.

    По его словам, «наши вооруженные силы замыкают котел, линия фронта расширяется». Ганчев отметил, что плацдарм для прямого наступления на Купянск практически готов, операция может начаться в ближайшее время. Ганчев подчеркнул, что бойцы ВСУ, находящиеся в окружении, могут либо сдаться в плен, либо быть уничтожены: «Скорее всего, они действительно или попадут в окружение, в лучшем случае сдадутся в плен, либо будут уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки «Юг» и «Восток» освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике.

    Авиационный удар по временной базе украинских военных под Купянском уничтожил десятки солдат и технику противника. Российские войска на Купянском направлении ежедневно освобождают по два-три населенных пункта в Харьковской области.

    Комментарии (6)
    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях России не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 20:33 • Новости дня
    В Калиниграде арестовали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ

    Суд арестовал обвиняемого в госизмене за перевод средств Киеву

    Tекст: Евгения Караваева

    Центральный районный суд Калининграда постановил заключить под стражу К. до 10 сентября по обвинению в совершении государственной измены в пользу вооруженных сил Украины.

    Следствие утверждает, что в феврале 2025 года К., находясь в Киеве, перевел 120 тыс. 30 гривен, что эквивалентно 288 тыс. 805 рублям, на счет фонда Национального Банка Украины для нужд вооруженных сил Украины, сообщает Калининградский областной суд в Telegam.

    По версии следствия, К. был противником политического курса России и спецоперации на Украине, а переведенные им средства способствовали деятельности, направленной против безопасности России. Следователь отметил, что К. не имеет постоянной регистрации в России и может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

    «К., осознавая, что за совершенное особо тяжкое преступление против безопасности государства ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, может скрыться от органов следствия или суда, оказать давление на свидетелей либо иным путем помешать производству по уголовному делу», – говорится в материалах суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ

    Комментарии (2)
    15 июля 2025, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    Российские войска освободили Воскресенку и Петровку в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки «Южная» и «Восток» в ходе наступательных действий освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России во вторник.

    Подразделения «Южной» группировки освободили Петровку в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они в ходе наступления улучшили тактическое положение.

    Группировка «Восток» в результате активных и решительных действий установила контроль над населенным пунктом Воскресенка в том же регионе.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, ВСУ в зоне их ответственности потеряли за сутки до 180 военнослужащих.

    Удары наносились по механизированным, егерским, десантно-штурмовым и штурмовым частям украинской армии, а также по десантно-штурмовым полкам ВСУ.

    На Харьковском направлении разгромлены подразделения десантно-штурмовой бригады и бригады теробороны ВСУ у Волчанска и Охримовки. Уничтожены пять бронированных машин, восемь артиллерийских орудий, РЛС и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и двух теробороны бригад ВСУ под Боровским, Богуславкой, Петровкой, Купянском в Харьковской области и Торским в ДНР. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 230 военнослужащих, две бронированные машины, три артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

    В зоне действия «Южной» группировки ВСУ потеряли до 125 человек, два автомобиля, два орудия, РЛС и склад боеприпасов у Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки.

    В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 435 человек, танк, три артиллерийских орудия под Новоэкономическим, Новопавловкой, Добропольем, Красноармейском, Родинским, Димитровым, Удачным ДНР и Филией в Днепропетровской области.

    В зоне действия группировки «Восток» поражены формирования механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны под Новогеоргиевкой (Днепропетровская область), Темировкой и Полтавкой (Запорожская область). ВСУ потеряли до 185 бойцов, 10 автомобилей и четыре орудия.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение механизированной бригаде, бригаде береговой обороны и двум бригадам теробороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.

    Ранее во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что в ходе боевых действий ВСУ лишились контроля над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 01:01 • Новости дня
    Грэм призвал спросить Хаменеи, что будет с Россией через 50 дней без сделки с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Дональд Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    По словам Грэма, заявление Трампа о поставках американского оружия, оплаченного европейцами, на Украину через НАТО стало приятной новостью, но не менее важным стало его заявление о 100-процентных пошлинах для стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия не прекратятся через 50 дней.

    Грэм отметил, что эта мера ударит российского президента Владимира Путина по самому больному месту.

    «Если Путин и другие гадают, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятолле. Будь я страной, покупающей дешевую российскую нефть и поддерживающей военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», – написал американский сенатор в соцсети Х.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) имеет на президента Трампа значительное влияние, о чем говорит хотя бы тот факт, что первый настоял на авиаударах по Ирану ради умаления ядерных амбиций исламской республики.

    Также Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях против России получил поддержку президента Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    16 июля 2025, 01:17 • Новости дня
    Генсек НАТО пригрозил трем странам и призвал их звонить президенту России

    Генсек НАТО пригрозил трем странам вторичными санкциями из-за России

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил в среду, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Рютте сделал это заявление на встрече с сенаторами Конгресса США на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о новых поставках оружия Украине и пригрозил «жесткими» вторичными пошлинами в размере 100% для покупателей российской экспортной продукции, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение.

    «Я призываю эти три страны, особенно если вы живtте в Пекине, Дели или являетесь президентом Бразилии, обратить на это внимание, потому что это может ударить ваc очень сильно. Поэтому, пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что ему нужно серьезно отнестись к мирным переговорам, иначе это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю», – цитирует Рютте агентство Reuters.

    Сенатор США от Республиканской партии Том Тиллис похвалил Трампа за объявление о таких шагах, но заявил, что 50-дневная задержка его «беспокоит».

    Он выразил обеспокоенность тем, что Россия попытается использовать 50 дней для победы или для того, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах о мирном соглашении».

    «Поэтому нам следует взглянуть на нынешнее состояние Украины и сказать: что бы вы ни делали в течение следующих 50 дней, любые ваши достижения исключены из списка», – добавил он.

    Рютте отметил, что Европа найдет средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую из возможных позиций на переговорах. В соответствии с соглашением, США теперь будут «массированно» поставлять Украине оружие, «не только ПВО, но и ракеты, и боеприпасы, за которые платят европейцы».

    На вопрос, обсуждается ли поставка ракет большой дальности для Украины, Рютте ответил: «Это как оборонительное, так и наступательное оружие. То есть, есть все виды оружия, но вчера мы не обсуждали это подробно с президентом».

    Над этим сейчас работают Пентагон и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе совместно с украинцами, ответил он.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 05:21 • Новости дня
    Экс-ефрейтор из Челябинска передавал данные кураторам из ВСУ безвозмездно

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший военный из Челябинска Антон Хожаев (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) передавал секретные списки российских военнослужащим кураторам из ВСУ на безвозмездной основе, называя себя идейным, рассказали в правоохранительных органах.

    «Фотографии списка личного состава российских подразделений, где ефрейтор Хожаев выполнял боевые задачи, отправлялись им с мобильного устройства куратору на Украине. За эту информацию фигурант не требовал от ВСУ денежного вознаграждения, гонорара, называл себя идейным», – рассказал ТАСС источник из правоохранительных органов.

    Антона Хожаева в 2023 году задержали при попытке перейти на территорию противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию «Легион «Свобода России».

    Как установило следствие, за фотографии стратегически важной информации, включая российскую технику, склады с продовольствием и вооружением, он получил от украинских спецслужб два денежных перевода на сумму 30 и 50 долларов.

    Хожаеву предъявлены обвинения по нескольким уголовным статьям, включая попытку госизмены, дезертирство и попытку участия в деятельности террористической организации. Хожаев признал факты, но не согласился, что совершил преступление.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гособвинение запросило назначить бывшему служащему Хожаеву из Челябинска наказание в виде 24 лет лишения свободы по делу о передаче украинским военным фото с российской военной техникой.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 03:50 • Новости дня
    Responsible Statecraft предостерег Трампа от обратного эффекта его угроз России

    Responsible Statecraft предупредил Трампа об обратном эффекте его угроз России

    Tекст: Ирма Каплан

    Отведенный американским президентом Дональдом Трампом России 50-дневный срок для сделки по Украине может обернуться против него, пишет журнал Responsible Statecraft.

    «За первые шесть месяцев своего второго срока президент США Дональд Трамп продемонстрировал свою любовь к трем вещам: сделкам, пошлинам и ультиматумам. Ему удалось объединить эти страсти во время встречи в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», – иронизирует журнал Responsible Statecraft.

    Обещание Трампа о вторичных санкциях в адрес тех, кто продолжает бизнес с Россией, по мнению автора статьи – военного аналитика доктора Дженнифер Каваны – вряд ли повлияет на планы российского президента Владимира Путина или мгновенно завершит конфликт.

    «Вместо этого, установленный Трампом крайний срок, вероятно, усложнит жизнь ему самому, ограничив будущую гибкость и сделав желаемое им урегулирование еще более недостижимым, вынудив предпринимать шаги, которые скорее навредят, чем будут способствовать интересам США», – пишет она.

    Кавана напоминает: если Трамп серьезно говорит о пошлинах на торговлю России с США, то его угроза – пустая трата времени, так как в 2024 году США импортировали из России товаров на сумму около трех млрд долларов, а это означает, что американские пошлины не принесут Москве никаких новых расходов.

    Автор подчеркивает, что нынешняя политика Трампа не только нарушит и затормозит текущие переговоры США с важными торговыми партнерами, но и  окажет давление на экономику США, а в случае с Индией и Европой вынудит Трампа ввести болезненные экономические санкции в отношении ключевых партнеров в сфере безопасности.

    «Нет никаких гарантий, что даже вторичные санкции приведут к сокращению российских доходов, поскольку Москва мастерски использует черный рынок и свой «теневой флот», чтобы обходить экономическое давление США и Европы», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    А внесенный в России в список экстремистов и террористов американский сенатор Линдси Грэм заявил, что иранский аятолла Хаменеи может ответить всем колеблющимся о том, что будет с Россией на 51-й день с того момента, как президент США Трамп начал отсчет дней до заключения сделки по Украине.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    ВС России перекрыли последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под огневой контроль ключевой маршрут, обеспечивавший снабжение украинской группировки в Красноармейске, ограничив возможности поставок, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, трасса Красноармейск – Родинское оказалась под огневым контролем российских войск, передает ТАСС. Кимаковский сообщил, что эта дорога оставалась последней линией снабжения для украинской группировки на данном участке фронта.

    По его словам, всего в город вели три крупные транспортные артерии. Обе остальные трассы также находятся под наблюдением и в зоне поражения российских операторов беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска. Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой.

    Комментарии (3)
    16 июля 2025, 04:32 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала ультиматум Трампа про 50 дней «мудрейшим решением»

    BZ назвала ультиматум Трампа способом снять с себя ответственность за крах ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп своим ультиматумом России про 50 дней и вторичные санкции в случае незаключения сделки по Украине явил, пожалуй, одно из мудрейших своих решений, пишет немецкая BZ.

    Может ли 50-дневный мораторий Трампа считаться разумным шагом против импорта энергоносителей из России, задается вопросом Berliner Zeitung, отмечая, что злопыхатели жаждали большего, но Трамп понял, что он один, без Си Цзиньпина и других, не приведет российского коллегу Владимира Путина к необходимому ему разрешению конфликта.

    «Решение Дональда Трампа ввести 50-дневный мораторий на вторичные карательные тарифы для «нарушителей блокады», то есть стран, которые продолжают закупать российское энергоносители, демонстрирует больше здравомыслия, чем обычно полагают у президента США. Кроме того, он снижает уровень объявленных штрафных пошлин: 100% вместо 500, требуемых сторонниками жесткой линии республиканцев», – пишет газета.

    BZ напоминает, что Трамп – проницательный бизнесмен, поэтому то, что при бывшем президенте США Джо Байдене приносило стране убытки, теперь станет источником прибыли. Европейцы будут закупать у США оружие и приносить прибыль.

    «Кто же окажется виноватым, если украинский фронт не выстоит? Конечно же, скупые и расчетливые европейцы, которым жаль денег на достаточное количество оружия для украинцев», – сказано в статье.

    Газета считает, что решение с мораторием, это хитрый ход американского президента, который даст ему отсрочку в сложной ситуации. Трамп видит себя великим миротворцем в масштабах планеты.

    «Но 100-процентные тарифы в отношении основных торговых партнеров США, в том числе европейскими, станут звонящим по мировой экономике колоколом», – заключила газета.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    К тому же отведенный американским президентом Дональдом Трампом России 50-дневный срок для сделки по Украине может обернуться против него, пишет журнал Responsible Statecraft.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 02:20 • Новости дня
    Трамп пообещал отсутствие американских военных на территории Украины
    Трамп пообещал отсутствие американских военных на территории Украины
    @ Скриншот с видео c-span.org

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп пообещал, что американских солдат не будет в зоне боевых действий на Украине, заявил он журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    «Наших солдат на территории боевых действий не будет», – сказал Трамп на военной базе Эндрюс в ходе беседы с журналистами, трансляцию которой вел портал C-SPAN.

    Американский лидер добавил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина мирно разрешить украинский конфликт, так как он часто об этом говорил.

    И несмотря на то, что США приготовили суровые санкции в случае невозможности заключения сделки по Украине через 50 дней, глава Белого дома верит в возможность договориться.

    «Я думаю, он хочет (мира), я надеюсь, он хочет, мы скоро это узнаем», – добавил  Трамп.

    На ваш взгляд
    На Ваш взгляд «важное заявление» Дональда Трампа в адрес России – это:



    Результаты
    7 комментариев

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

    Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже предупредил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут серьезно пострадать от вторичных санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС уничтожили две немецкие пусковые установки ЗРК IRIS-T

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки немецкого ЗРК IRIS-T и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

    Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников и складам боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 103 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 593 беспилотника, 618 ЗРК, 24 220 танков и других бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 394 орудия полевой артиллерии и минометов, 38 192 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось что ВС России поразили предприятие по производству боеприпасов для ВСУ.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 09:38 • Новости дня
    ВСУ выбиты с позиций в Воскресенке на границе ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий украинские подразделения лишились контроля над селом Воскресенка на стыке ДНР и Днепропетровской области, понеся значительные потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска были выбиты с позиций в селе Воскресенка на границе ДНР и Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «В Воскресенке наши войска выбили силы противника с занимаемых позиций». Он уточнил, что украинские подразделения понесли большие потери в этом населенном пункте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из Ялты в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные освободили Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в Донецкой народной республике.

    Комментарии (0)
    16 июля 2025, 03:19 • Новости дня
    Украинские военные расстреляли сослуживца при попытке сдаться в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время боев за Поддубное украинский солдат был убит своими, когда пытался сдаться в плен, рассказал штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый».

    Он рассказал, что при попытке взять пленных не всегда их удается увести с поля боя живыми, так как сослуживцы ВСУ расстреливают и своих, и чужих без разбора, как это было недавно в боях за Поддубное в ДНР.

    «Мы хотели одного взять, но так получилось, что он с нами не дошел. Когда берешь в плен, они (противники – прим. ВЗГЛЯД) сразу пытаются убрать и его, и нас. То есть сразу работает миномет, танк, все, что у них есть, они все силы пускают на вот это, чтобы убрать», – рассказал «Шустрый» РИА «Новости».

    Как писала в начале июля газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лавров заявил об актуальности стамбульского формата переговоров с Украиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что формат переговоров в Стамбуле сохраняет актуальность, несмотря на позицию Киева и смену украинской делегации.

    Формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной не исчерпал себя, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел ШОС, передает ТАСС.

    По его словам, американская сторона хорошо осведомлена о позиции России по этому вопросу. Лавров отметил: «Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию, мы говорили об этом. Насчет исчерпанности формата – он не исчерпан».

    Глава МИД также обратил внимание, что Киев теперь не упоминает возможность проведения третьего раунда переговоров с Россией, хотя эта инициатива ранее была предложена с российской стороны на неделе с 22 июня. Лавров подчеркнул, что Украина изменила состав делегации, и экс-министр обороны Рустем Умеров уехал в Соединенные Штаты в качестве посла. Он добавил, что отсутствие упоминаний о новом раунде переговоров наблюдается как в заявлениях украинских представителей, так и в советах западных кураторов.

    В ходе выступления Лавров констатировал, что официальная позиция Киева по переговорам с Россией остается неопределенной на фоне изменений в украинской делегации.

    Замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Киеве не поняли смысл слов Трампа о системах Patriot
    Европа отказалась возвращать вывезенных с Украины детей родителям
    В Калиниграде арестовали обвиняемого в госизмене за финансирование ВСУ
    Жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине
    Самолет с медиками разбился под Лондоном
    Заслуженный учитель выступил против идеи возвращения к 10-летнему обучению в школе
    Российский город получил статус родины Ивана-царевича

    В торговой войне США с ЕС победит Китай

    Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа. США могут втянуть Европу в торговую войну, заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса. По словам экспертов, жесткая торговая война нанесет ущерб по обе стороны Атлантики, но в противостоянии будет и выигравшая третья сторона. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

    Перейти в раздел

    Как японцы истребляли русское население Сахалина

    Ровно 120 лет назад войска императорской Японии вторглись на русский остров Сахалин. Это повлекло за собой не только оккупацию южной части острова на десятилетия вперед, но и массовые расправы над мирным русским населением региона. Сделано это было с изощренной, поистине средневековой жестокостью. Подробности

    Перейти в раздел

    ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot

    Обозначенный Дональдом Трампом новый пакет военной помощи Украине будет состоять преимущественно из комплексов ПВО Patriot. При этом ответственность за их передачу, судя по всему, ляжет на плечи Европы. Как отмечают эксперты, ЕС не сможет выполнить данную задачу, поскольку в странах Старого света на счету каждая система противовоздушной обороны. На что же тогда рассчитывает Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США дали России 50 дней

      Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях России не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

    • Очередной провал Макрона

      Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации