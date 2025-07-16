Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Марочко сообщил о десяти безуспешных атаках ВСУ у Волчанска
В последние дни украинская армия активизировала штурмы позиций российской армии в районе Волчанска, регулярно сталкиваясь с отпором и неся потери, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, вооруженные силы Украины в последние дни значительно участили атаки на позиции российской армии в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС. Как сообщил Марочко, лишь за сутки украинская армия совершает более десяти попыток контратаковать на этом участке фронта.
Особенно интенсивные бои отмечаются у населенных пунктов Зеленое, Старица и Волчанск. По словам Марочко, «украинские боевики за сутки в среднем более десяти раз атакуют в попытке вернуть ранее утраченные рубежи, ВС РФ успешно отражают все контратаки».
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, украинская армия продолжает наступательные действия, игнорируя численное преимущество и более современное вооружение российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на 300 м северо-западнее Липцов, заняв выгодные позиции. Министерство обороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик уточнил, что российские силы уверенно удерживают позиции в Волчанске Харьковской области.