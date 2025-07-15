Полицейским Ростова начали выплачивать компенсации за отказ от взяток

Tекст: Валерия Городецкая

Об инициативе поощрения сотрудников, отказавшихся от взяток, сообщил начальник управления МВД по региону Александр Речицкий, передает РИА «Новости». По его словам, полицейским компенсируют суммы, которые им предлагали взяткодатели во время совершения противоправных действий.

Чиновник уточнил, что подобная мера направлена на формирование устойчивой антикоррупционной позиции среди сотрудников правоохранительных органов.

«За стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», – сказал он.

В апреле пятеро полицейских из Подольска оказались под следствием по обвинению в получении и посредничестве при передаче взятки на сумму 15 млн рублей.

В марте в Москве командир второго ОСБ ГАИ полковник Сергей Кобозев отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом за незаконную мигалку.