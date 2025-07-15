  • Новость часаТрамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
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    В торговой войне США с ЕС победит Китай
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
    Пентагон не смог объяснить заявление Трампа о выделении Patriot Украине
    Двухлетний ребенок ранен при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    США возвращаются на военные учения в Грузию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский язык лежит в основе российских ценностей

    Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    17 комментариев
    15 июля 2025, 09:18 • Новости дня

    Трамп перестал считать НАТО устаревшим альянсом

    Трамп заявил, что больше не считает НАТО устаревшим альянсом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь страны НАТО самостоятельно оплачивают свои расходы, и альянс перестает быть устаревшим объединением.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не считает НАТО устаревшим альянсом, передает ТАСС. Он отметил, что теперь страны-члены начинают оплачивать свои счета самостоятельно.

    Трамп в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си также подчеркнул, что по-прежнему поддерживает концепцию коллективной обороны, поскольку она «дает маленьким странам защиту от более крупных». По его мнению, соблюдение странами-членами финансовых обязательств укрепляет альянс.

    Ранее Трамп критиковал НАТО, называя организацию устаревшей и обвиняя союзников в том, что они не выполняют свои финансовые обязательства, в результате чего США вынуждены нести дополнительные расходы.

    Напомним, лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

    В то же время страны НАТО оказались в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа об оплате альянсом поставок американского оружия на Украину.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

    14 июля 2025, 20:54 • Новости дня
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    Захарова ответила на претензии генсека НАТО к главе делегации РФ в Стамбуле Мединскому
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегацию России в Стамбуле возглавлял ученый и государственный деятель Владимир Мединский, а украинскую – бывший менеджер, отметила спикер МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о «несерьезности» представителей Москвы на переговорах по Украине.

    Рютте выразил мнение, что на переговоры со стороны России пришли «несерьезные люди, в частности некий историк, рассказывавший о событиях с 1250 года», напомнила Захарова. Она указала, что этот «историк» – специалист по международным отношениям и государственный деятель Владимир Мединский.

    Она также отметила, что украинскую делегацию возглавлял глава Минобороны Украины Рустем Умеров, который никогда не служил в армии и был менеджером телефонной компании.

    Дипломат подчеркнула, что без знания истории невозможно решать сложные международные вопросы. «Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Ранее Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО.

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    14 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте

    Политолог Клинцевич: США будут два месяца давить на Украину

    Эксперт: Трамп дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политолог Андрей Клинцевич прокомментировал новые заявления экс-президента США Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических пошлин против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.

    Клинцевич в своем Telegram-канале подчеркнул, что подобные заявления Трампа не оказывают давления на Москву, а, напротив, «дают возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Он отметил, что в ближайшие два месяца США будут активно давить именно на Украину.

    «Мир увидел, что Путин побеждает на этих переговорах с США - он диктует повестку. Их требование про немедленно прекращение огня без условий - уже даже не вспоминают», – пояснил Клинцевич.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Он также сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС.

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    14 июля 2025, 20:22 • Видео
    Очередной провал Макрона

    Скорое появление в мире нового государства Новая Каледония – очередной внешнеполитический провал французского президента Эммануэля Макрона и новый этап обрушения французской колониальной империи.

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    14 июля 2025, 18:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    Трамп пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, тарифы составят примерно 100%, речь идет о вторичных пошлинах, передает ТАСС. Это заявление Трамп сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

    «Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100%. Их можно назвать вторичными пошлинами», – сказал Трамп.

    Замглавы МИД Сергей Рябков ранее заявил, что гипотетические новые пошлины США в размере 500% против торговых партнеров России будут рассмотрены и проанализированы, однако не окажут существенного влияния на общую картину.

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    14 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский рынок акций усилил рост в ходе основной торговой сессии Московской биржи после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

    К 18:20 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 2,42% и достиг отметки 2705,92 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 087,66 пункта, что соответствует увеличению на 1,78%, передает ТАСС.

    Позже, к 18:25, динамика на рынке усилилась. Индекс Мосбиржи ускорил рост и составил 2713,72 пункта, что на 2,71% выше предыдущих значений. Индекс РТС также продолжил расти, достигнув 1090,79 пункта, что означает рост на 2,08%.

    Ранее Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

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    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня
    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп: США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за деньги стран ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    14 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    NYT: Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к походу Байдена
    @ Kenny Holston/The New York Times/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о схеме передачи американских вооружений Киеву через европейских союзников, при этом особое внимание уделяется поставкам зенитных ракет Patriot, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп готовится объявить о новом плане по продаже американских вооружений европейским союзникам, которые затем отправят их Киеву, сообщает The New York Times. Таким образом, Трамп фактически приближается к подходу его предшественника Джо Байдена по вооружению Украины.

    Согласно плану, официальное заявление может прозвучать уже на этой неделе во время встречи Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

    При этом Белый дом не прокомментировал сближение позиций двух президентов. Представитель администрации Анна Келли заявила, что, в отличие от Байдена, Трамп «сосредоточен на прекращении кровопролития» и благодаря его усилиям Россия и Украина ведут прямые переговоры впервые за несколько лет. Однако эксперты отмечают, что нынешние меры лишь восстанавливают прежний уровень военной поддержки, без существенного увеличения помощи Киеву.

    Последние шаги Трампа существенно отличаются от его прежней риторики: ранее он критиковал Украину за конфликт с Россией, обещал быстро закончить конфликт и заявлял, что только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным. В беседе с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Трамп, по словам журналистов, сказал ему: «У вас нет козырей». Теперь же президент США начал поддерживать инициативу по увеличению поставок вооружений Киеву, в частности, передаче дополнительных комплексов Patriot.

    Несмотря на эти заявления, серьезных изменений в объеме поддержки Украины со стороны США пока не произошло. Как отметил бывший директор по политике в Восточной Европе Совбеза при Байдене Дэвид Шаймер, разблокировка поставок оружия лишь возвращает ситуацию к уровню недели назад, а не создает качественно новый уровень поддержки. Эксперты отмечают, что стратегия Трампа позволяет ему дистанцироваться от прямых поставок оружия, переложив расходы на европейские страны.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 23:07 • Новости дня
    В НАТО заявили об ожидании ответа Путина на заявления Трампа

    Постпред США при НАТО Уитакер признался, что ждет реакции Путина на слова Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер ждет реакции президента России Владимира Путина на последние заявления американского лидера Дональда Трампа.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ожидает реакции президента России Владимира Путина на высказывания Дональда Трампа относительно военной поддержки Киева и возможного введения дополнительных пошлин в отношении торговых партнеров России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, по его мнению, Путин обязательно отреагирует не только на то, что американское оружие стало доступнее для украинских военных за счет Европы, но и на возможные новые пошлины для стран, покупающих российскую нефть, включая Китай и Индию.

    Уитакер также выразил мнение, что инициатива Трампа по поставкам вооружения Киеву за счет европейских стран может стать, по его словам, «отличным следующим шагом» для завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос может существенно повлиять на динамику ситуации в регионе.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет Евросоюза. Он также пригрозил России «жесткими пошлинами», если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что Трамп дает России возможность занять более выгодный плацдарм на фронте.

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявления Трампа по Украине означают, что «пар ушел в свисток».

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    14 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Трамп объявил о планах передать Киеву 17 комплексов Patriot
    Трамп объявил о планах передать Киеву 17 комплексов Patriot
    @ Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о подготовке передачи Киеву крупных партий систем противовоздушной обороны Patriot в полной комплектации.

    «Будет поставляться все, Patriot, полный комплект с батареями. Некоторые будут отправлены очень скоро, в течение нескольких дней», – сказал он, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что одна из стран-партнеров готовит отправку 17 комплексов Patriot, поскольку «ей они не нужны». Он подчеркнул, что Вашингтон работает над сделкой по передаче всех 17 или большинства из этих систем Киеву для использования в зоне боевых действий.

    Напомним, Трамп в понедельник сделал ряд заявлений. Он сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС и пригрозил России «жесткими пошлинами» при отсутствии соглашения по Украине.

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    15 июля 2025, 05:52 • Новости дня
    Spiegel: Заявление Трампа о России разочаровало ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Сделка, которая вполне соответствует интересам президента США Дональда Трампа, объявлена: Украина получит «огромное количество» нового оружия, не заплатив за это Вашингтону ни копейки, но означает ли это, что Трамп действительно изменил свои взгляды, задается вопросом Spiegel.

    Авторы Spiegel указывают на чрезмерный пафос, которым Трамп окутал свое «большое заявление» по России и заинтриговал множество политиков о обе стороны океана, тогда как по факту ничего особенного не произошло.

    «Как минимум, «большое заявление» оказалось меньше, чем многие ожидали <…> В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», – цитирует статью РИА «Новости».

    Особенно роптание среди коллег Трампа по миротворческим усилиям вызвали его так называемые очень жесткие санкции, которыми он угрожает, если сделка по Украине не будет заключена в 50-дневный срок. Критики уверены, что 100-процентные пошлины никак не повлияют на Россию.

    «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику. В 2023 году Россия экспортировала в США товаров на общую сумму менее пяти млрд долларов. В 2024 году их стало еще меньше», – указали в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Калла прокомментировала решение американского президента Трампа о поставках оружия Киеву и санкциях против России, отметив, что последнее ей не нравится.

    Трамп ранее сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    При этом газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    15 июля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    Трамп заявил о продолжении контактов с Путиным вопреки «разочарованию»
    @ Joyce N. Boghosian/White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на «разочарование в президенте России Владимире Путине», продолжает вести с ним переговоры и не исключает возможности новых соглашений.

    Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телевидению, что не завершает деловые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на свое разочарование в нем, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что уже четыре раза надеялся добиться заключения сделки с Россией, однако реализовать эти планы не удалось. Тем не менее он подчеркнул, что не прекращает попытки наладить сотрудничество.

    Отвечая на вопрос о доверии к Владимиру Путину, Трамп пояснил, что в целом предпочитает ограниченное доверие и практически никому не доверяет.

    В понедельник Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары из России в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине в течение 50 дней.

    После этого Трамп назвал Владимира Путина «крутым парнем».

    СМИ писали, что президент России Владимир Путин отказался менять политику по Украине из-за давления со стороны Трампа и угрозы новых американских санкций.

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    14 июля 2025, 22:50 • Новости дня
    Косачев о заявлении Трампа по Украине: Пар ушел в свисток

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что высказывания Дональда Трампа по Украине говорят о том, что «пар ушел в свисток», его слова не изменят ситуацию, а основную выгоду получают американские оборонные компании.

    Заявление президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине было названо бессодержательным вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, передает РИА «Новости».

    «Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток», – заявил Косачев.

    По его словам, слова Трампа пока не имеют практического значения, а громкие заявления американских политиков, в частности сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) , остаются лишь на уровне риторики.

    Косачев подчеркнул, что единственным выгодоприобретателем от продолжающихся поставок вооружений Киеву является военно-промышленный комплекс США, а европейским странам предстоит нести расходы, без получения ожидаемой выгоды.

    Сенатор отметил, что для Украины продолжающийся конфликт оборачивается необходимостью воевать до «последнего украинца», поскольку другой сценарий ей не оставили.

    Вице-спикер Совфеда обратил внимание, что за 50 дней ситуация «ох как может измениться», как на поле боя, так и в политических кругах США и НАТО. Он также добавил, что внешние заявления американских политиков никак не влияют на позицию России.

    Ранее Дональд Трамп заявил о договоренности по поставкам американского оружия для Киева за счет Евросоюза.

    Трамп также пригрозил России введением «жестких пошлин», если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

    Политолог Андрей Клинцевич заявил, что заявления Трампа позволяют России занять более выгодный плацдарм на фронте.

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    14 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    Трамп назвал Путина «крутым парнем»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «крутым парнем».

    На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил: «Он крутой парень. Это было доказано за многие годы», передает ТАСС.  Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, Трамп подчеркнул, что «в определенный момент разговоры в конечном счете ничего не значат» и необходимы реальные действия и результат. Он выразил надежду, что Путин предпримет шаги к разрешению ситуации, добавив, что уже много раз обсуждал с ним этот вопрос.

    В понедельник Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, президент США объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Дональда Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

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    15 июля 2025, 00:28 • Новости дня
    WP узнала условия получения Украиной систем Patriot из Европы

    WP узнала, на каких условиях Украина получит системы Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявления американского президента Дональда Трампа об активной поддержке Украины оборонительными вооружениями, стало известно, что Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, однако схема их получения была изобретена особая, пишет WP.

    «План США предусматривает, что европейские страны отправят оружие, в том числе системы Patriot, на Украину из своих текущих запасов, чтобы они могли быть использованы немедленно, сказал Трамп. Затем эти страны закупят замену у военно-промышленного комплекса США», – пишет Washington Post (WP) со ссылкой на анонимные источники из Белого дома.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, посетивший Белый дом в понедельник, сообщил журналистам, что сделка также касалась «ракет и боеприпасов», не уточнив, что еще будет закуплено и поставлено Киеву.

    «Американские и европейские спонсоры Украины поспешили увеличить свои производственные мощности по производству зенитных ракетоносцев-перехватчиков и 155-мм артиллерийских снарядов», – уточнила газета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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