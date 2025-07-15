Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Правительство выделило 550 млн рублей на ремонт соцучреждений Белгородской области
Белгородская область получит 550 млн рублей на обновление социальных учреждений в Красногвардейском и Ровеньском районах, которые не ремонтировались с 1990-х годов.
Правительство России выделило 550 млн рублей на ремонт социальных учреждений в Красногвардейском и Ровеньском районах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, передает ТАСС. Он отметил, что данные объекты не ремонтировались с 90-х годов.
Губернатор также уточнил, что во вторник стартует план мероприятий по подготовке к началу ремонтных работ. «Самое главное – чтобы работы были выполнены в строго установленное время и с надлежащим качеством», – подчеркнул Гладков.
Средства предназначены для комплексного обновления инфраструктуры в двух районах области, что позволит значительно улучшить условия пребывания в социальных учреждениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные столкнулись с атакой дронов при тушении храма «Новый Иерусалим». ВСУ нанесли удары по семи пунктам Белгородской области. В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.