Правительство выделило 550 млн рублей на ремонт соцучреждений Белгородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России выделило 550 млн рублей на ремонт социальных учреждений в Красногвардейском и Ровеньском районах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, передает ТАСС. Он отметил, что данные объекты не ремонтировались с 90-х годов.

Губернатор также уточнил, что во вторник стартует план мероприятий по подготовке к началу ремонтных работ. «Самое главное – чтобы работы были выполнены в строго установленное время и с надлежащим качеством», – подчеркнул Гладков.

Средства предназначены для комплексного обновления инфраструктуры в двух районах области, что позволит значительно улучшить условия пребывания в социальных учреждениях.

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