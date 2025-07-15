Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Численность ВСУ сократилась более чем на 200 тыс. человек за полгода
За первые шесть месяцев 2025 года численность ВСУ могла уменьшиться минимум на 190 тыс. человек на фоне значительных потерь и массового дезертирства, свидетельствуют сведения о размере мобилизации на Украине и статистики офиса генерального прокурора Украины.
Общая численность ВСУ за первое полугодие 2025 года снизилась минимум на 190 тыс. человек, передает ТАСС. Причиной стали значительные потери на фронте и массовое дезертирство, а также низкие показатели мобилизации. На начало года в рядах ВСУ находились около 880 тыс. человек.
Мобилизационные возможности Украины оказались существенно ограниченными. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что для восполнения потерь ежемесячно требуется мобилизовать около 30 тыс. человек, однако такие показатели удавалось достигать лишь после ужесточения законодательства в 2024 году. По данным The Washington Post, средние показатели мобилизации составляли 16,7 тыс. человек в месяц, а по мнению украинских политиков – не более 10 тыс. человек.
За шесть месяцев число мобилизованных едва ли превысило 180 тыс., в реальности – не более 60 тыс. человек. За тот же период ВСУ понесли боевые потери в 265 тыс. военных. Офис генпрокуратуры Украины зарегистрировал более 107 тыс. случаев дезертирства, при этом через суд вернулись лишь 1 807 человек.
В итоге общее сокращение состава ВСУ за первое полугодие 2025 года, учитывая боевые потери и дезертирство, составило от 190 тыс. до 310 тыс. человек, тогда как на начало года численность украинской армии оценивалась в 880 тыс. военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о риске потери трети украинской армии при проведении масштабной демобилизации. Он также признал низкий уровень психологической подготовки среди украинских военных. Сырский запретил массовые скопления военнослужащих после серии атак на учебные центры.