Дочь Леонова рассказала, как отец починил видеокамеру «Союза-19» охотничьим ножом

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, за пять минут до старта была обнаружена проблема с кабелем камеры, из-за чего телевидение не могло транслировать события полета, передает ТАСС.

Леонова уточнила, что даже рассматривалась отмена старта, но чтобы избежать негативных политических последствий, руководство приняло решение провести ремонт уже в космосе. Леонов взял с собой в полет купленный заранее нож вместо штатного инструмента, считая его более надежным.

Она подчеркнула, что с помощью этого ножа космонавту удалось открутить сложный винт, крепящий кабель камеры, после чего под руководством с Земли удалось восстановить соединение проводов. Благодаря успешному ремонту весь мир смог увидеть легендарное «рукопожатие на орбите».

Полет «Союз» – «Аполлон», стартовавший 15 июля 1975 года, стал первым международным космическим проектом, заложившим основу для будущих совместных экспедиций и создания Международной космической станции.

В апреле гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс начали встречу для обсуждения космического сотрудничества. В числе обсуждаемых тем – сотрудничество на МКС, подготовка к пилотируемому запуску и планирование совместного празднования годовщины знаменитой стыковки «Союз – Аполлон».