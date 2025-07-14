Кабмин списал долги 25 регионов на 43 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о списании задолженности было принято по поручению президента и реализовано согласно новым правилам, действующим с февраля, передает РИА «Новости». Теперь регионы могут списать две трети долга по бюджетным кредитам при условии, что высвобождаемые средства пойдут на инвестиции и инфраструктуру.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил: «Сегодня спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 миллиарда рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере».

Задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.

В правительстве подчеркнули, что представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны получат возможность вложить освобожденные ресурсы в развитие городов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – в реализацию нацпроектов и мероприятий, связанных со спецоперацией на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке финансовой стабильности региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Госдума приняла закон о дополнительной поддержке регионов для преодоления последствий санкций.