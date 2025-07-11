Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
Кимаковский сообщил о падении обороны ВСУ на западе ДНР
На большей части линии фронта на западе ДНР сейчас удерживаются только тыловые подразделения украинской армии, оборона была прорвана, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, оборона украинской группировки на Южно-Донецком направлении фактически была уничтожена, передает ТАСС.
Кимаковский заявил, что на большинстве позиций на этом участке фронта у противника остались только тыловые подразделения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский раскрыл причину ожесточенных боев за Шевченко. Глава ДНР Денис Пушилин отметил успехи российских войск в районе Красного Лимана, подчеркнув освобождение поселка Торское и продвижение к соседним населенным пунктам. Российские силы взяли под контроль село Торское в ДНР, что существенно осложнило позиции украинских войск около Красного Лимана.