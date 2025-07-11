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Боец сообщил о снижении количества бронетехники ВСУ
Военный с позывным «Столичный» отметил уменьшение бронетехники ВСУ, указав на продолжающееся использование украинской стороной дронов FPV и грузовых беспилотников.
Количество бронетехники Вооружённых сил Украины на поле боя уменьшилось, рассказал механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового батальона «Сомали» Южного военного округа с позывным «Столичный», передает РИА «Новости».
«По бронетехнике да, противник подпросел (уменьшилось количество техники ВСУ), по малой авиации у них пока что еще достаточно FPV, «Баба-Яга», – отметил военнослужащий.
По его словам, несмотря на сокращение бронетехники, украинская армия активно использует беспилотные летательные аппараты, включая дроны-камикадзе и грузоподъемные дизельные дроны. Он выразил уверенность, что в ближайшем будущем вопросы противодействия вражеским БПЛА будут решены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не нашли в ней ничего особенного. Специалисты российского ОПК отметили излишнюю и не всегда рациональную сложность конструкции бронетехники НАТО. Сотрудники холдинга «Высокоточные комплексы» смогли познакомиться с бронемашинами западного образца.