По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Группировка «Восток» уничтожила до 220 бойцов ВСУ за сутки
В результате однодневных боев с группировкой «Восток» украинские войска лишились до 220 военных, а также 10 пунктов управления беспилотниками.
Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 220 военных, два танка и десять пунктов управления беспилотной авиацией, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил: «В течение суток противник потерял до 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 10 пунктов управления беспилотной авиацией».
По данным собеседника агентства, инженерные работы ВСУ в районе села Богатое были сорваны. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ. Военные «Востока» за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Подразделения группировки «Восток» сорвали инженерные работы ВСУ в Запорожской области.