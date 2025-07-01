Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.22 комментария
Посол России сообщил о контроле властей над ситуацией в Сербии
Ситуация в Сербии, несмотря на последние протесты, остается стабильной и находится под контролем правительства, сообщил дипломат Александр Боцан-Харченко.
Он отметил, что обстановка находится под контролем правительства, особенно в Белграде и крупных городах, где сохраняется спокойствие, передает РИА «Новости».
Боцан-Харченко отметил, что полностью прекращаются протестные проявления пока нельзя, и движение к протестам может продолжаться как долгосрочное явление.
Посол отметил, что блокада основных магистралей и дорог страны пока не устраняется. По его словам, открытие артерий отражается на жизни в Белграде и по всей Сербии.
В Кремле заявили, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.
В несанкционированной акции в субботу приняли участие около 36 тыс. человек, в результате столкновений пострадали 48 сотрудников полиции, задержали 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.
Эксперт Екатерина Энтина назвала единственную возможность президента Вучича остановить протесты в Сербии.