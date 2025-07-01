Посол России сообщил о контроле властей над ситуацией в Сербии

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что обстановка находится под контролем правительства, особенно в Белграде и крупных городах, где сохраняется спокойствие, передает РИА «Новости».



Боцан-Харченко отметил, что полностью прекращаются протестные проявления пока нельзя, и движение к протестам может продолжаться как долгосрочное явление.

Посол отметил, что блокада основных магистралей и дорог страны пока не устраняется. По его словам, открытие артерий отражается на жизни в Белграде и по всей Сербии.

В Кремле заявили, что на Сербию оказывается беспрецедентное давление, способное привести к попыткам дестабилизации страны с использованием известных технологий.

В несанкционированной акции в субботу приняли участие около 36 тыс. человек, в результате столкновений пострадали 48 сотрудников полиции, задержали 77 человек, включая одного несовершеннолетнего.

Эксперт Екатерина Энтина назвала единственную возможность президента Вучича остановить протесты в Сербии.