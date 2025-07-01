  • Новость часаБеспилотники сбиты в Ростовской области
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    Кондиционеры объявлены в Европе виновниками рекордной жары
    Путин дал совет, как правильно качать пресс
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    В Азербайджане задержали сотрудницу Ruptly
    Выделены радиочастоты для сетей 5G в России
    Украина получила от Канады 1,7 млрд долларов от замороженных активов РФ
    Роскосмос опубликовал снимок накрывшего Москву циклона
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    31 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    6 комментариев
    1 июля 2025, 06:59 • Новости дня

    Пленный сообщил о запрете передач и изъятии телефонов у мобилизованных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный заявил, что мобилизованным запрещали получать посылки, а телефоны сразу изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.

    Украинские военные забирают у мобилизованных посылки с едой и припасами, а также отбирают телефоны, сообщил пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин, передает РИА «Новости». По его словам, посылки от родственников не разрешали получать и передавать, а телефоны сразу отбирали. «Телефоны у нас забирали, посылки нам (получать и передавать) не разрешали… Все забиралось. Только масло для автомата, зубные щетки и палочки ушные, чтоб чистить автомат… Кормежка не очень была, «гражданку» (продукты ) всю сразу забирали», – рассказал он.

    Связаться с родными разрешали раз в неделю, не более получаса. Если у кого-либо находили телефон, его прибивали гвоздями к дереву. Военнопленный добавил, что никакой учебной подготовки не проводилось, мобилизованных сразу отправляли рыть блиндажи и выполнять хозяйственные работы. Командование требовало обращаться к ним как «пан сержант» и выполнять все поручения бегом, независимо от возраста или физического состояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали использовать девушек для поимки уклонистов от мобилизации. В одной из больниц на Украине обнаружили мужчину, который был силой мобилизован. Сотрудники военкомата в Одессе подстрелили мужчину во время проведения мобилизации.

    30 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области

    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР, сейчас продолжается зачистка населенного пункта.

    Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.

    Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    30 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе был нанесен с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

    Массированная атака по объектам в Харькове и Одессе проведена с применением новейших российских реактивных беспилотников «Герань-3», сообщает «Военное обозрение».

    Отмечается, что ранее аналогичные дроны уже использовались, однако официальных заявлений от Министерства обороны России об их применении не поступало. Украинские источники сообщили о находке обломков беспилотника с четкой маркировкой «Герань-3» после удара по Киеву.

    Инновационная разработка отличается от предыдущей версии «Герань-2» по характеристикам и техническому исполнению. Об этом свидетельствуют не только маркировка, но и обнаруженные части реактивного двигателя меньшего размера. Украинская пресса также публиковала фотографии фрагментов неизвестных ранее беспилотников, что вызвало предположения о появлении новых модификаций.

    По поступившей информации, дрон-камикадзе «Герань-3» оборудован компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, позволяющим набирать до 600 километров в час по маршруту к цели и до 800 километров в час при пикировании. Это значительно превышает скорость предыдущей модели «Герань-2», которая составляет 150-170 километров в час. Вес аппарата достигает 200 килограммов, из которых 50 килограммов составляет боевая часть. По поражающей мощности дрон сопоставим с крылатой ракетой.

    Ранее беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР. ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР. Вооруженные силы России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» разрушили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

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    30 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 ЗРК, 24 094 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 37 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    30 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине

    СМИ сообщили о недостаче миллиарда евро в военном бюджете Германии для Украины

    В Германии исчез миллиард евро при выделении помощи Украине
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В оборонном бюджете Германии на следующий год неожиданно обнаружилась разница в один миллиард евро, предназначенный для военной поддержки Украины.

    Информация о недостаче появилась в публикации издания Bild, передает Bild. Журналисты отмечают, что ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о намерении выделить на военную помощь Украине девять миллиардов евро на 2025 год. Однако в окончательном проекте бюджета, представленном министерством финансов Германии, эта сумма снизилась до восьми миллиардов евро.

    По данным Bild, Писториус анонсировал сумму в девять миллиардов евро при визите в Киев 12 июня. Спустя неделю министерство обороны уточнило, что только 7,3 млрд евро уже одобрены парламентом, а 1,9 млрд ожидают одобрения в бундестаге. В итоге, сумма, заложенная в бюджете, оказалась меньше заявленной.

    Журналисты Bild называют ситуацию в оборонном ведомстве Германии «финансовым хаосом». Также отмечается, что 23 июня был представлен и утвержден проект бюджета, в котором предусмотрено только 8,3 млрд евро для поддержки Украины. Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что вместе с Писториусом направил письмо странам ЕС с просьбой предоставить Украине дополнительные системы ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом и заявил о сохранении поддержки Украины, включая поставки оружия.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отказался звонить президенту России Владимиру Путину, опасаясь обострения ситуации на Украине после таких контактов. Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге ушел от прямого ответа о дальнейшей военной поддержке Украины и ограничился комментарием о будущих решениях.

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    30 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow
    @ MBDA/ABACAPRESS.COM/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Донецк подвергся атаке ракет Storm Shadow со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили оперативные службы ДНР. Информационные агентства сообщают, что погиб один человек.

    «Информация о повреждениях уточняется», – сообщили в оперативных службах.

    По данным ТАСС, один человек погиб и по меньшей мере двое мирных жителей ранены.

    РИА «Новости» сообщает, что жертвой обстрела стала женщина. Также сообщается, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять машин и несколько зданий, включая супермаркет.

    Напомним, над центром Донецка прозвучали взрывы, загорелись торговые ряды на рынке «Сокол».

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    30 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    Пасечник: Территория ЛНР освобождена на 100%
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Территория Луганской народной республики полностью освобождена, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

    По словам Пасечника, «буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской народной республики полностью освобождена, [на] 100%», передает ТАСС.

    11 июня военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что в ЛНР осталось освободить несколько десятков километров.

    Напомним, Минобороны России в конце мая сообщило о занятии села Радьковка. Спустя неделю ведомство отчиталось о контроле над селом Кондрашовка к северу от Радьковки. Украинские власти признавали приближение российских войск к Купянску.

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    1 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    Таганрог подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/KambulovaSvetlana

    Tекст: Антон Антонов

    В Таганроге силами ПВО отражена атака БПЛА, никто не пострадал, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО был обезврежен БПЛА», – сообщила Камбулова в Telegram.

    Из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление. На месте происшествия была организована экстренная работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Оперативный штаб и рабочая группа уже заняты оценкой последствий падения обломков беспилотника, сообщила Камбулова. Она также сообщила, что рабочая группа приступит к детальному обследованию повреждений в утренние часы. Специалисты рабочей группы будут фиксировать объем нанесенного ущерба для последующего принятия решений о предоставлении необходимой помощи жильцам.

    Напомним, ВСУ также атаковали ДонецкЛуганск и Ростовскую область. В Донецке погибла женщина, пострадали еще два человека.

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    30 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Российские военные использовали веревку для уничтожения дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие России разработали оригинальное устройство для борьбы с украинскими беспилотниками, создав ловушку с помощью обычной веревки.

    Российские военные начали применять новый метод для уничтожения дронов ВСУ, сообщает Ura.ru.

    По данным издания, солдаты используют беспилотник-перехватчик, к которому прикрепляют веревку, гайку, шайбу и магнит, чтобы создать простую, но эффективную конструкцию.

    Принцип работы изобретения заключается в том, что веревка, прикрепленная к дрону-перехватчику, при столкновении с вражеским устройством наматывается на его лопасти, вызывая падение беспилотника.

    Российские бойцы назвали придуманный способ борьбы с дронами ВСУ «ловителем коптеров».

    Ранее военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями.

    Российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

    Боец Вооруженных сил России сбил украинский беспилотник с помощью вещмешка, чтобы спасти себя и товарищей.

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    30 июня 2025, 08:51 • Новости дня
    Россиянка эвакуировала брата из Харькова через добровольную сдачу в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянке удалось организовать выезд брата из Харькова через добровольную сдачу в плен российским военным, они воспользовались Telegram-ботом «Сохрани себе жизнь».

    Россиянке удалось эвакуировать в Россию родного брата, проживавшего в Харькове, через добровольную сдачу в плен бойцам группировки «Север», передает ТАСС.

    Сестра уточнила, что воспользовалась Telegram-ботом «Сохрани себе жизнь» и заранее вышла на контакт с соответствующим каналом, где передала первичную информацию о брате. По ее словам, подробно о ходе операции ей не сообщали, чтобы не нарушить безопасность процесса и не подвергнуть риску военнослужащих, осведомленных о намерении ее брата сдаться.

    По ее словам, семья разработала план по сдаче брата в плен еще до его мобилизации. Она отметила, что не общалась с братом напрямую, но процесс эвакуации контролировался российскими силовиками на протяжении всей операции.

    Сестра посоветовала украинским женщинам обращаться в Telegram-бот за помощью, поскольку сервис помогает не только с эвакуацией, но и с поиском пропавших без вести. Сейчас мужчина проходит проверку и фильтрацию российских спецслужб, а также уже обратился к президенту России с просьбой о гражданстве.

    Ранее американская родственница украинского военнопленного настоятельно рекомендовала ему не возвращаться домой, а остаться в России и запросить убежище.

    Российский боец уговорил сдаться двух военных ВСУ «божьим словом».

    В мае родные украинских военных более 3500 раз обращались к российским силовикам с вопросами о сдаче в плен и поиске своих близких.

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    1 июля 2025, 01:24 • Новости дня
    Мужчины сбежали с Украины по письмам с подписью Александра III

    Tекст: Антон Антонов

    Львовская областная военная администрация выдавала разрешения на выезд мужчинам с Украины по обращениям несуществующей организации с подписью российского императора Александра III и логотипом Газпромбанка, сообщают украинские СМИ.

    Львовская ОВА разрешала выезд мужчин за границу на основании писем от вымышленной организации «Гуманитарная надежда нации». В минюсте Украины подтвердили, что такой организации не существует, а почта, с которой приходили обращения, неактивна. Директором значился Александр Николенко, однако в реестрах страны находятся сотни человек с таким именем, передает ТАСС.

    Осенью 2022 года организация отправила в ОВА пять писем, после чего восемь мужчин получили разрешения на выезд. Семь из них не вернулись обратно на Украину. Среди выехавших оказался 25-летний Артем Лущан, который пересек границу вместе с внештатным советником главы ОВА Алексеем Шевчуком. За три дня до этого Лущан был внесен в систему «Шлях» как водитель-волонтер на основании обращения «Гуманитарной надежды нации». Шевчук вернулся через три дня, а Лущан остался в Польше.

    Разрешения на выезд выдавались также по обращениям другой несуществующей организации – «Львовский путешественник».

    Львовская ОВА, отвечая на запрос журналистов, заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей, а в июне 2024 года Госпогранслужба отменила ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность сведений в письмах несли заявители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины пытаются различными способами избежать мобилизации. Некоторые мужчины маскируются под животных, чтобы пересечь границу. С риском для жизни уклонисты пробуют пересечь реку Тиса на границе Украины и Румынии. Мужчина заключил брак с матерью своей бывшей жены, чтобы уехать в Европу и избежать службы. Также жители Украины переодеваются в женщин, чтобы сбежать из страны.

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    30 июня 2025, 23:58 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    В результате атаки ВСУ в Донецке погибла женщина и ранен подросток
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина, еще два человека, включая подростка, получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Один мирный житель Республики погиб, еще двое, включая подростка, ранены», – сообщил Пушилин в Telegram, уточнив, что в Ворошиловском районе «погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина».

    По словам Пушилина, вечером ВСУ атаковали город с применением дальнобойных ракет авиационного базирования. В результате обстрела повреждены несколько объектов инфраструктуры, в том числе торговые павильоны рынка «Сокол», центральный универмаг и банк. После атаки вспыхнул пожар.

    Также в Центрально-Городском районе Горловки после атаки беспилотником-камикадзе пострадал молодой человек 2006 года рождения. По словам Пушилина, уничтожено одно и повреждены 12 жилых зданий, а также семь гражданских объектов в разных районах Горловки, включая поликлинику, аптеки, отделение банка и три котельные.

    Всего, по его данным, со стороны ВСУ зафиксировано 26 атак с применением дальнобойных ракет, ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку ракетами Storm Shadow.

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    30 июня 2025, 07:32 • Новости дня
    ПВО сбила 15 украинских беспилотников над Курской областью и Азовским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 30 июня средства ПВО уничтожили 15 беспилотников самолетного типа, из которых 10 были сбиты над Курской областью, а пять – над Азовским морем, сообщили в Минобороны.

    Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников, передает ТАСС. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

    В военном ведомстве уточнили: «В течение прошедшей ночи 30 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 – над территорией Курской области, пять – над акваторией Азовского моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области сообщил об атаке украинских дронов на военную часть. В результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

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    1 июля 2025, 00:22 • Новости дня
    Пожары начались в Луганске после сообщений об украинских беспилотниках

    Tекст: Антон Антонов

    В различных районах Луганска, над которым появились украинские беспилотники, возникли пожары, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «В нескольких частях Луганска после пролета украинских беспилотников есть возгорания. Информация уточняется», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Луганском были замечены не менее четырех украинских беспилотников. Силы ПВО открыли огонь по воздушным целям.

    В результате украинского удара дальнобойными ракетами по Донецку погибла женщина. Еще два человека, включая подростка, получили ранения. Сообщалось, что ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Урсулу фон дер Ляйен возненавидели даже союзники

    Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сгустились тучи: в Европарламенте собрали достаточно голосов, чтоб запустить процесс ее увольнения с должности. Раньше Урсула побеждала своих врагов. Теперь врагов стало чрезмерно много в разбросе от Пипери до Макрона. Устоит ли? Подробности

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    Появление нового российского плацдарма в ДНР ухудшает положение ВСУ

    Контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область. Это стало возможным благодаря освобождению нескольких населенных пунктов в ходе стремительного наступления на этой неделе. Как говорят эксперты, ВСУ с трудом сдерживают давление россиян в Сумской области, что открывает новые возможности на территории ДНР. Подробности

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    Францию ждет тотальная водная экономия

    Франция внезапно обнаружила грядущую нехватку в стране того, без чего невозможна никакая человеческая жизнь – обыкновенной питьевой воды. Каких регионов этого государства проблема касается больше всего, по какой причине она возникла – и как французов теперь убеждают с этим справляться? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

      Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

    • За что судят премьера Израиля

      В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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