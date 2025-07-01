Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.31 комментарий
Пленный сообщил о запрете передач и изъятии телефонов у мобилизованных ВСУ
Украинский военнопленный заявил, что мобилизованным запрещали получать посылки, а телефоны сразу изымались, ограничивая связь с близкими до одного разговора в неделю.
Украинские военные забирают у мобилизованных посылки с едой и припасами, а также отбирают телефоны, сообщил пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин, передает РИА «Новости». По его словам, посылки от родственников не разрешали получать и передавать, а телефоны сразу отбирали. «Телефоны у нас забирали, посылки нам (получать и передавать) не разрешали… Все забиралось. Только масло для автомата, зубные щетки и палочки ушные, чтоб чистить автомат… Кормежка не очень была, «гражданку» (продукты ) всю сразу забирали», – рассказал он.
Связаться с родными разрешали раз в неделю, не более получаса. Если у кого-либо находили телефон, его прибивали гвоздями к дереву. Военнопленный добавил, что никакой учебной подготовки не проводилось, мобилизованных сразу отправляли рыть блиндажи и выполнять хозяйственные работы. Командование требовало обращаться к ним как «пан сержант» и выполнять все поручения бегом, независимо от возраста или физического состояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали использовать девушек для поимки уклонистов от мобилизации. В одной из больниц на Украине обнаружили мужчину, который был силой мобилизован. Сотрудники военкомата в Одессе подстрелили мужчину во время проведения мобилизации.