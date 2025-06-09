Дегтярев заявил о запуске госпрограммы «Спорт России»

Дегтярев сообщил о запуске комплексной госпрограммы для спортивной отрасли

Tекст: Елизавета Шишкова

Запуск новой комплексной госпрограммы «Спорт России» объявил министр спорта Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС. По его словам, программа учитывает не только федеральные средства, но и финансирование из региональных бюджетов.

Дегтярев отметил, что ранее в Москве не имели полной информации о расходах на спорт в регионах, поскольку в субъектах действовала 81 отдельная госпрограмма. Теперь единые рамки определяют направления и приоритеты расходов, включая поддержку тренеров, детско-юношеского и массового спорта.

Министр также сообщил, что ведомство обратилось к госкорпорациям и частному сектору с просьбой раскрыть данные о расходах на спорт. «Тратят на спорт много, охотно, с удовольствием, но часто бывает вразнобой, единой картины не было», – сказал Дегтярев.

Данные о финансировании спортивных федераций также планируется увязать с предоставлением грантов из Российского спортивного фонда для повышения ответственности.

Также Дегтярев заявил о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность повышения доступности спорта для ветеранов спецоперации и увеличения числа граждан, занимающихся физкультурой и спортом.