В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Дегтярев заявил о запуске госпрограммы «Спорт России»
Дегтярев сообщил о запуске комплексной госпрограммы для спортивной отрасли
Комплексная госпрограмма «Спорт России» объединяет финансирование из федерального, регионального и частного секторов, впервые устанавливая единые правила для всех участников отрасли, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
Запуск новой комплексной госпрограммы «Спорт России» объявил министр спорта Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС. По его словам, программа учитывает не только федеральные средства, но и финансирование из региональных бюджетов.
Дегтярев отметил, что ранее в Москве не имели полной информации о расходах на спорт в регионах, поскольку в субъектах действовала 81 отдельная госпрограмма. Теперь единые рамки определяют направления и приоритеты расходов, включая поддержку тренеров, детско-юношеского и массового спорта.
Министр также сообщил, что ведомство обратилось к госкорпорациям и частному сектору с просьбой раскрыть данные о расходах на спорт. «Тратят на спорт много, охотно, с удовольствием, но часто бывает вразнобой, единой картины не было», – сказал Дегтярев.
Данные о финансировании спортивных федераций также планируется увязать с предоставлением грантов из Российского спортивного фонда для повышения ответственности.
Также Дегтярев заявил о подготовке к запуску Российского спортивного фонда.
Ранее президент России Владимир Путин отметил важность повышения доступности спорта для ветеранов спецоперации и увеличения числа граждан, занимающихся физкультурой и спортом.