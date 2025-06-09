В Госдуме объяснили ограничения для заборов на дачных участках

Депутат рассказал о судебных рисках при установке глухих заборов

Tекст: Денис Тельманов

Требования к установке заборов на дачных участках разъяснил глава профильного комитета Госдумы, передает Российская газета. Основные положения законодательства предусматривают согласование установки глухих заборов с соседями. В случае конфликта непрозрачное ограждение может стать причиной судебного иска и быть демонтировано.

Согласно строительным нормативам, глухие заборы разрешено возводить только по границам участка, выходящим на улицу. На границе с соседским участком допускаются прозрачные конструкции высотой от 1,2 до 1,8 метров. Особо строгие правила действуют в садоводческих товариществах, где ограждения между соседями должны быть обязательно светопроницаемыми.

Депутат подчеркнул, что штрафов за неправильный материал не предусмотрено, но суды при спорах руководствуются строительными нормами. Нарушение может повлечь не только демонтаж, но и компенсацию убытков пострадавшей стороне.

Для установки забора получать отдельное разрешение не требуется, но обязательно получить письменное согласие соседа на глухое ограждение. В каждом регионе действуют свои лимиты по высоте, в Московской области стандарт – два метра. Завышенные конструкции могут быть признаны незаконными.

Гаврилов рекомендует выбирать светопроницаемые, сетчатые или живые изгороди высотой до 1,8 метров, чтобы избежать конфликтов и судебных разбирательств.

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