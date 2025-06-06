Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз

Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз

Tекст: Денис Тельманов

Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.

Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.

Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.