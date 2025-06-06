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    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

    5 комментариев
    6 июня 2025, 17:30 • Новости дня

    Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз

    Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз

    Tекст: Денис Тельманов

    Для реализации плана по восстановлению работы Запорожской атомной электростанции требуется прекращение любых военных угроз, включая атаки и диверсии.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.

    Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.

    Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    3 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    Лула да Силва: Байден хотел уничтожить Россию
    @ IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.

    О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

    Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

    «Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

    Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.

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    6 июня 2025, 11:00 • Видео
    За что Трамп ненавидит Зеленского

    Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    3 июня 2025, 21:40 • Новости дня
    Белый дом заявил о неведении относительно планов атаковать аэродромы в России

    Белый дом: Трамп не знал о планах Киева атаковать российские аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не получал информации от Киева о планах атак на аэродромы в России и выступает за прекращение конфликта на Украине.

    Президент США Дональд Трамп не был заранее уведомлен Киевом о планах терактов на российских аэродромах, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула на брифинге: «Он не был [проинформирован]».

    Ливитт также заявила, что, по мнению Белого дома, Трамп не заинтересован в продолжении конфликта на Украине. Она сказала: «Я бы предпочла, чтобы президент сам высказался на этот счет. Я бы добавила к этому, что президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди, а этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров».

    Вопросы касались реакции американской администрации на сообщения о терактах киевского режима в отношении российских аэродромов. Ливитт подчеркнула приверженность Белого дома поиску дипломатического решения для прекращения вооруженного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское движение MAGA (Make America Great Again, сторонники президента США Дональда Трампа), выразило тревогу из-за недавних ударов украинских беспилотников по российским аэродромам, опасаясь втягивания США в конфликт.

    Напомним, на военных аэродромах сразу в нескольких российских регионах произошли атаки с использованием FPV-дронов. Минобороны указывало, что киевский режим пытался с помощью FPV-дронов атаковать аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    4 июня 2025, 00:22 • Новости дня
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    Келлог заявил о готовности новых санкций США против России
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект новых санкций против России и третьих стран, предусматривающий жесткие ограничения на экспорт российских нефтепродуктов, готов к применению, если Конгресс и президент США примут такое решение, заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.

    Отвечая на вопрос о готовности санкций, Келлог заявил, что обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить», – сообщил Келлог.

    Келлог назвал санкции «довольно обременительными». Он указал, что новые меры нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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    5 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

    Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

    Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    4 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не рассматривать на ближайшей неделе законопроект о новых санкциях против России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер на онлайн-встрече с группой военных обозревателей в Вашингтоне.

    По словам Уикера, Трамп попросил, чтобы сенаторы не выносили на голосование документ, который предполагает ужесточение ограничительных мер против России, включая возможные рестрикции в отношении третьих стран. «Я знаю, что он запросил, чтобы лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе», – сказал Уикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    5 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    В ООН прокомментировали угрозы Трампа по санкциям против России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Организации Объединенных Наций подчеркнули, что поиск дипломатических решений остается приоритетным на фоне угроз президента США ввести санкции против России и Украины.

    ООН по-прежнему уверена, что переговоры являются оптимальным способом урегулирования любых конфликтов, передает ТАСС.

    Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик высказал эту позицию в ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении санкций как против России, так и против Украины.

    «Откровенно говоря, мы всегда считали, что завершение любых конфликтов должно достигаться путем переговоров», – отметил Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН неизменно выступает за дипломатические методы разрешения кризисов, независимо от сторон противостояния или обстоятельств.

    Вопросы по санкциям и угрозам их введения, по мнению представителя ООН, требуют поиска решений за столом переговоров, а не путем давления. ООН продолжает призывать все стороны к диалогу и дипломатическому взаимодействию для поиска устойчивого мира.

    Ранее Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт.

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    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

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    4 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине

    Госдеп связал телефонный разговор Путина и Трампа с усилиями США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс сообщила, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что этот контакт был частью переговорного процесса и дипломатических шагов между лидерами двух стран.

    Брюс отметила, что такие разговоры между мировыми лидерами могут привести к изменениям в международной повестке. По ее словам, Трамп продолжает прилагать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В Госдепе также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает подобные контакты как способ продвижения своих дипломатических инициатив, направленных на снижение напряженности в регионе.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин по телефону рассказал Дональду Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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