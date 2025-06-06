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Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз
Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз
Для реализации плана по восстановлению работы Запорожской атомной электростанции требуется прекращение любых военных угроз, включая атаки и диверсии.
Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.
Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном «Росэнергоатом» госкорпорации «Росатом» подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.
Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.