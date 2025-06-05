Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой

Tекст: Анастасия Куликова

«Британский совет» всегда был ширмой, своеобразным прикрытием для деятельности спецслужб Лондона, напоминает депутат Госдумы Андрей Луговой. «Конечно, организация работала и над культурно-образовательными программами. В частности, она создавала курсы преподавания английского языка, через которые, в том числе, агентов вербовала и MI-6», – рассказывает он.

«Поэтому признание «Британского совета» нежелательной организацией – давно назревший шаг, о необходимости которого много говорил в том числе и я. Более того, деятельности данного объединения я даже посвятил отдельную серию в собственном проекте «Личный враг короля». Причем эта проблема характерна не только для России», – замечает собеседник.

«С чрезмерным влиянием Лондона сталкивались многие страны. Например, мы рассказывали о программе «Стипендии Чивнинг», в рамках которой Британия отбирала наиболее талантливых студентов со всего мира и приглашала их на обучение в вузы Соединенного Королевства», – говорит депутат.

«Но, в результате долгой подготовки мы наконец-то сорвали маски с совета. В связи с этим хотел бы напомнить гражданам нашей страны о необходимости крайне внимательно подходить к сотрудничеству с любой организацией, в деятельность которой может быть вовлечена Британия. Необходимо помнить о собственной безопасности и безопасности страны», – заключил Луговой.

Напомним, «Британский совет» (The British Council) признан в России нежелательной организацией. В Генпрокуратуре (ГП) уточнили, что объединение, позиционируя себя независимой структурой, выстраивало всю работу в соответствии с приоритетами официального Лондона. При этом оно подотчетно парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Помимо этого, британцы активно поддерживают запрещенное в России ЛГБТ-движение, а также реализуют различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики Москвы. Среди целей The British Council Генпрокуратура тоже выделила «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».

В свою очередь ФСБ выявила участие «Британского совета» в секретных операциях спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. «Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», – приводит заявление ФСБ агентство ТАСС.

Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», деятельность которого признана нежелательной в РФ летом 2021 года). В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены факты взаимодействия преподавателей ведущих российских университетов с представителями Британии, что могло нанести ущерб безопасности страны.

«Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», – говорится в сообщении ФСБ.