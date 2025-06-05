  • Новость часаЭксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    9 комментариев
    5 июня 2025, 20:38 • Новости дня

    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой

    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Британский совет» часто выступал организатором образовательных и культурных мероприятий. Однако подобная деятельность служила прикрытием для агентурной работы MI-6, сказал газете ВЗГЛЯД Андрей Луговой, депутат Госдумы. Ранее «Британский совет» (The British Council) был признан в России нежелательной организацией.

    «Британский совет» всегда был ширмой, своеобразным прикрытием для деятельности спецслужб Лондона, напоминает депутат Госдумы Андрей Луговой. «Конечно, организация работала и над культурно-образовательными программами. В частности, она создавала курсы преподавания английского языка, через которые, в том числе, агентов вербовала и MI-6», – рассказывает он.

    «Поэтому признание «Британского совета» нежелательной организацией – давно назревший шаг, о необходимости которого много говорил в том числе и я. Более того, деятельности данного объединения я даже посвятил отдельную серию в собственном проекте «Личный враг короля». Причем эта проблема характерна не только для России», – замечает собеседник.

    «С чрезмерным влиянием Лондона сталкивались многие страны. Например, мы рассказывали о программе «Стипендии Чивнинг», в рамках которой Британия отбирала наиболее талантливых студентов со всего мира и приглашала их на обучение в вузы Соединенного Королевства», – говорит депутат.

    «Но, в результате долгой подготовки мы наконец-то сорвали маски с совета. В связи с этим хотел бы напомнить гражданам нашей страны о необходимости крайне внимательно подходить к сотрудничеству с любой организацией, в деятельность которой может быть вовлечена Британия. Необходимо помнить о собственной безопасности и безопасности страны», – заключил Луговой.

    Напомним, «Британский совет» (The British Council) признан в России нежелательной организацией. В Генпрокуратуре (ГП) уточнили, что объединение, позиционируя себя независимой структурой, выстраивало всю работу в соответствии с приоритетами официального Лондона. При этом оно подотчетно парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

    «Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

    Помимо этого, британцы активно поддерживают запрещенное в России ЛГБТ-движение, а также реализуют различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики Москвы. Среди целей The British Council Генпрокуратура тоже выделила «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».

    В свою очередь ФСБ выявила участие «Британского совета» в секретных операциях спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. «Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», – приводит заявление ФСБ агентство ТАСС.

    Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд», деятельность которого признана нежелательной в РФ летом 2021 года). В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были установлены факты взаимодействия преподавателей ведущих российских университетов с представителями Британии, что могло нанести ущерб безопасности страны.

    «Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей», – говорится в сообщении ФСБ.

    3 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Bloomberg: Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»

    Британия пригрозила Абрамовичу судом из-за продажи «Челси»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британское правительство намерено судиться с Романом Абрамовичем из-за замороженных миллиардов от продажи футбольного клуба «Челси», местные влсти хотят передать эти средства для «гуманитарных нужд на Украине».

    Правительство Великобритании рассматривает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с целью добиться передачи 2,34 млрд фунтов, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси», на гуманитарную помощь на Украине, сообщает Bloomberg.

    В совместном заявлении министр финансов Рэйчел Ривз и глава МИД Дэвид Ламми отметили: «Мы полностью готовы обратиться в суд, чтобы гарантировать, что пострадавшие на Украине смогут получить эти средства как можно скорее».

    Сделка по продаже «Челси» состоялась в мае 2022 года после того, как Абрамович попал под санкции Британии и ЕС. Вырученные средства были заморожены на британском счету и не могут быть использованы без лицензии Управления по финансовым санкциям. По словам властей, согласовать с Абрамовичем передачу денег на гуманитарные цели не удалось.

    Как пишет издание, Абрамович предлагал создать благотворительный фонд, который занялся бы распределением средств в пользу пострадавших от конфликта на Украине. Для создания фонда власти выделили 200 тыс. фунтов на юридические и административные расходы, однако договоренность о передаче всей суммы до сих пор не достигнута.

    Вопрос использования активов, находящихся под санкциями, остается юридически сложным. Британия взаимодействует с Еврокомиссией и властями Португалии для соблюдения санкционного режима и решения вопроса о распределении средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства от продажи футбольного клуба «Челси», ранее принадлежавшего Роману Абрамовичу, могут быть заморожены на неопределенный срок из-за разногласий по правам собственности.

    Клубу «Челси» пригрозили снятием очков за финансовые нарушения, допущенные при Абрамовиче.

    Ранее Абрамович уже отказался переводить средства от продажи «Челси» на Украину.

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    5 июня 2025, 09:20 • Новости дня
    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов

    ФСБ обвинила Британию в разжигании мировых кризисов и войн

    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лондон рассматривается как один из главных провокаторов мировых конфликтов, ослабляющий не только противников, но и собственных союзников, сообщила ФСБ.

    ФСБ заявила, что Великобритания является ключевым источником мировых кризисов, провокаций и разжигания войн, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что Лондон не только организует государственные перевороты, но и ослабляет собственных союзников, стравливая нации и препятствуя урегулированию конфликтов, к началу которых сам имеет отношение.

    По информации ФСБ, Британский совет (признан нежелательной организацией в России) участвует в секретных операциях, маскируемых под помощь в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политиков и распространение западных нетрадиционных ценностей.

    Федеральная служба безопасности России сообщила, что культурные и образовательные проекты Британии впоследствии используются для вмешательства во внутренние дела других стран, что угрожает их суверенитету и территориальной целостности.

    Генпрокуратура признала деятельность Британского совета нежелательной на территории России.

    Организация является основным инструментом влияния Лондона. По данным ФСБ, Британский совет задействуют спецслужбы Британии в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.

    ФСБ установила участие организации в операциях западных спецслужб, в том числе под видом помощи в разрешении конфликтов, продвижения молодых политиков и навязывания западных нетрадиционных ценностей.

    В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    Британия собралась нарастить ядерные силы

    Bloomberg: Британия планирует увеличить ядерный вклад в НАТО из-за сомнений в США

    Британия собралась нарастить ядерные силы
    @ LA(Phot) Stu Hill/MOD/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу, сообщает Bloomberg.

    Британия рассматривает возможность усиления своего участия в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Кир Стармер пообещал сделать Британию «готовой к войне», чтобы противостоять угрозе со стороны России в Европе.

    Власти страны изучают возможность создания новых возможностей, включая истребители, способные нести ядерное оружие, чтобы повысить вклад Лондона в ядерную составляющую Североатлантического альянса. Этот шаг станет дополнением к уже запланированной модернизации ядерных сил Британии, включая обновление системы Trident, инвестиции объемом 15 млрд фунтов стерлингов и строительство до 12 новых подводных лодок по линии партнерства AUKUS с Австралией и США.

    На фоне опасений, что Вашингтон может снизить поддержку европейской безопасности, в Европе усиливается обсуждение вопросов оборонных расходов и ядерной безопасности. Старший научный сотрудник Pacific Forum в Берлине Уильям Альберке отметил, что эти меры должны компенсировать риски возможного ослабления участия США в альянсе.

    В опубликованном в понедельник обзоре стратегии безопасности Британии отдельно указано, что страна готова взять на себя большую роль по ядерному сдерживанию в евроатлантическом регионе. Документ отражает растущую обеспокоенность европейских лидеров необходимостью увеличить собственные оборонные расходы, а также учитывает призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить финансирование обороны до 5% ВВП.

    В преддверии публикации обзора Стармер заявил BBC Radio: «Они правы. Мы все вместе должны взять на себя большую ответственность».

    Сейчас только Британия и Франция обладают ядерным оружием среди европейских членов НАТО, и только Британия официально предоставляет свои ядерные силы для защиты альянса, отмечается в публикации Bloomberg.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    Сенатор Алексей Пушков отметил намерение Британии вести затяжную «ледяную войну» с Россией.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    В Госдуме обосновали вредительство «Британского совета» интересам России

    Депутат Матвейчев: «Британский совет» занимался выращиванием в России агентов влияния

    В Госдуме обосновали вредительство «Британского совета» интересам России
    @ Alastair Grant/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    «Британский совет», прикрываясь просветительскими мероприятиями, «выращивал» агентов влияния. Так, российских политиков, ученых в рамках программы возили в Англию, где их всячески обхаживали. Нередко из таких поездок они возвращались «кротами» MI6, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее Генпрокуратура признала деятельность «Британского совета» нежелательной в России.

    «"Британский совет", признанный Генпрокуратурой нежелательным в России, провозглашал себя организацией по культурным связям и образовательным возможностям. Но не стоит обманываться: структура лишь прикрывалась просветительскими мероприятиями и обучением английскому языку», – отметил Олег Матвейчев, депутат Госдумы.

    По его словам, на деле организация занималась «выращиванием» и вербовкой агентов влияния. «Одним из направлений деятельности совета был так называемый "вип-туризм". В рамках программы российских политиков и чиновников, ученых возили в Англию, где их знакомили с лордами, всячески обхаживали. Им объясняли интересы Лондона. Нередко из таких поездок они возвращались "кротами" MI6», – детализировал собеседник.

    Признание нежелательной работы «Британского совета» парламентарий счел закономерным. «Такой статус накладывает ряд ограничений, среди которых – запреты открывать в России структурные подразделения, проводить финансовые операции, распространять информационные материалы через СМИ», – напомнил парламентарий. Матвейчев подчеркнул: эти меры делают работу совета в нашей стране практически невозможной.

    Собеседник допускает связь между заявлением Генпрокуратуры и ФСБ в адрес Британии и недавними терактами, совершенными Украиной. Он напомнил, что Лондон обеспечивает личную охрану Владимира Зеленского. Кроме того, британские советники находятся в штабах ВСУ. «Украинцы – это инструмент в руках англичан. С приходом к власти в США Дональда Трампа, когда американское присутствие в Киеве в значительной степени уменьшилось, Британия и вовсе не сдерживается», – считает депутат.

    «Всевозможные провокации, теракты, диверсии – это фирменный стиль Лондона. Поэтому нам не нужно фокусироваться на исполнителях, а следует иметь в виду, кто за ними стоит. Возможно, тот же "Британский совет" – как подразделение разведки Британии – каким-то образом координировал действия преступников, совершивших теракты в Брянской и Курской областях, а также атаку на российские аэродромы», – допустил Матвейчев.

    Спикер также поддержал заявление ФСБ с призывов к дружественным странам купировать работу британской организации. «Среди адресатов этого заявления – страны Средней Азии. Некоторые из них еще допускают работу таких структур, думая, что те их не обманут. Но важно понимать: истинная цель Британии на этом направлении – стравить Россию с этими государствами в будущем, когда украинский актив будет исчерпан», – предупредил парламентарий.

    Впрочем, как считает собеседник, чтобы противостоять этой угрозе, нужна системная работа. «Если в странах Средней Азии, последовав примеру Москвы, заблокируют "Британский совет", англичане могут задействовать другие организации – в том числе скрытые. Да, ущерб Лондону будет нанесен, но, к сожалению, это не означает, что влияние англичан сойдет на нет. Будут влиять другими способами: как говорится, их в дверь, а они – в окно», – заключил Матвейчев.

    Ранее Генпрокуратура признала нежелательным в России «Британский совет» (The British Council). В российском надзорном ведомстве напомнили, что, позиционируя себя независимой структурой, всю работу совет выстраивает в соответствии с приоритетами правительства Британии, организация подотчетна парламенту и финансируется внешнеполитическим ведомством этой страны.

    «Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы и ценности в сфере образования, культуры и молодежной политики», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

    При этом, по данным ведомства, активно пропагандируется и поддерживается запрещенное в РФ ЛГБТ-движение, реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики России. Среди целей совета ГП назвала «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности», создание «мировой сети агентов британского влияния» и «сплочение антироссийского прибалтийского сообщества».

    В ФСБ сообщили, что «Британский совет» используется спецслужбами Британии для проведения операций против суверенитета других стран, и посоветовала дружественным Москве странам на это отреагировать.

    Также разоблачена подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. Выявлены преподаватели вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности.

    Напомним, «Британский совет» осуществлял деятельность в России с 1992 года. Он прекратил работу в стране в 2018 году. Тогда российский МИД предписал ему сделать это в качестве одной из ответных мер на высылку российских дипломатов из Британии по «делу Скрипалей». В 2024 году ФСБ заявила, что организация причастна к разведдеятельности в интересах Украины. По версии спецслужбы, организация занимается вербовкой российских граждан и украинских беженцев, отмечал «Интерфакс».

    Коментарии (3)
    5 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    ФСБ обвинила британский Oxford Russia Fund в вербовке российских преподавателей
    ФСБ обвинила британский Oxford Russia Fund в вербовке российских преподавателей
    @ psu.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Британский фонд Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) признали причастным к разведдеятельности в российских вузах, а 15 преподавателям вынесли предупреждения о недопустимости сотрудничества с ним, сообщила ФСБ.

    Британский Oxford Russia Fund (деятельность организации признана нежелательной в России) был обвинен ФСБ в ведении разведывательной и подрывной деятельности в российских вузах, сообщает «Интерфакс».

    Сотрудники спецслужбы отметили, что выявили представителей профессорско-преподавательского состава ведущих российских университетов, которые, по информации ФСБ, сотрудничали с британской стороной в ущерб безопасности страны.

    По данным ФСБ, представители вузов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию иностранных функционеров распространяли в учебных заведениях литературу и методические материалы, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей (движение признано экстремистским в России).

    Кроме того, ФСБ сообщила, что через созданную сеть контактов британская НПО собирала информацию о развитии внутриполитической и социально-экономической ситуации в стране на фоне проведения спецоперации на Украине. В ФСБ пояснили, что британские структуры традиционно считают представителей научной среды наиболее перспективными объектами влияния, поскольку у них есть прямой доступ к молодежи и возможности влиять на формирование взглядов нового поколения в нужном для Лондона ключе.

    Сотрудничавших с фондом 15 россиян и поддерживавших конфиденциальные контакты с его представителями, получили официальные предостережения по статьям 275.1 и 284.1 УК РФ, предусматривающим ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными организациями. В один из вузов ФСБ и прокуратура внесли представление об устранении угроз безопасности, а к одному из преподавателей была применена административная ответственность по ст. 20.33 КоАП РФ.

    В ФСБ напомнили гражданам о необходимости воздерживаться от участия в деятельности организаций, признанных нежелательными в России, так как такие действия могут повлечь административную и уголовную ответственность.

    Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории страны.

    «Британский совет» используется спецслужбами Британии в секретных проектах по подрыву суверенитета других государств.

    ФСБ выявила его участие в операциях под прикрытием помощи в урегулировании конфликтов, поддержке молодых политиков и пропаганде западных нетрадиционных ценностей.

    В стратегическом оборонном обзоре Британии Россия названа «непосредственной и насущной угрозой» для Соединенного Королевства.

    Коментарии (5)
    5 июня 2025, 18:10 • Новости дня
    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии
    СВР заявила об активизации Британии по смене власти в Грузии
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британские власти, по оценке российской разведки, предпринимают шаги для усиления давления на правящую партию Грузии, поддерживая оппозиционные силы страны.

    Британия активизирует усилия по отстранению партии «Грузинская мечта» от власти в Грузии, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России. В Лондоне, как утверждают в СВР, правящая партия вызывает «нескрываемое раздражение», и британцы намерены поддерживать оппозицию, подталкивая организации к консолидации усилий для борьбы за смену власти.

    В СВР заявили: «Британцы намерены подталкивать такие «заряженные подрывным креативом» организации к консолидации усилий с оппозиционными партиями. По расчетам Лондона, это должно «встряхнуть» системную политическую оппозицию, придать ей «второе дыхание» и мобилизовать на развертывание нового витка борьбы за отстранение правящей «Грузинской мечты» от власти». По данным разведки, англосаксы не могут смириться с тем, что Тбилиси теперь не подчиняется им, и нынешнее руководство Грузии вызывает у них явное недовольство.

    Также пресс-бюро СВР уточняет, что западные страны раздражены стремлением Грузии самостоятельно определять свои национальные интересы. По информации службы, Тбилиси, ранее считавшийся «локомотивом демократизации» в регионе, сейчас все более уходит от навязанных ценностей Запада и выбирает собственный, суверенный путь развития, что вызывает недовольство на Западе.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о том, что «настало время, чтобы заинтересованные Грузией некоторые представители ЕС действовали по отношению к ней в рамках европейских ценностей».

    Коментарии (5)
    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    2 июня 2025, 23:25 • Новости дня
    Британия захотела помочь Украине с модернизацией советских вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания собирается содействовать Украине в обслуживании и модернизации советского вооружения, используемого третьими странами, следует из стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

    «Великобритании следует изучить дальнейшие способы поддержания оборонно-промышленного потенциала Украины и ее безопасности», – приводит ТАСС текст документа.

    В частности, указывается на возможность «увеличения числа совместных предприятий». После завершении конфликта Лондон намерен поддержать выход Украины на новые рынки «для ее оборонной индустрии». «В том числе для обслуживания и модернизации устаревшего советского оборудования, используемого третьими странами», – говорится в документе.

    Обзор был представлен в Палате общин британского парламента. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что кабмин согласен с «рекомендациями», они «будут претворены в жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о начале масштабной подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям и об усилении оборонных вложений. Британия планирует увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2034 году. Британия также решила построить до 12 ударных подводных лодок по программе AUKUS.

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    4 июня 2025, 08:15 • Новости дня
    Британия решила увеличить поставки беспилотников Киеву до 100 тыс. единиц в год
    Британия решила увеличить поставки беспилотников Киеву до 100 тыс. единиц в год
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планы Лондона увеличить количество беспилотников, поставляемых Киеву, в десять раз предусматривают передачу 100 тыс. единиц в течение 2025 года.

    Великобритания планирует увеличить объем поставок беспилотников на Украину с 10 тыс. в 2024 году до 100 тыс. в 2025 году, передает РИА «Новости». В пресс-релизе министерства обороны Британии отмечается, что на эти цели выделят рекордные 350 млн фунтов стерлингов, что превышает 474 млн долларов.

    Данная инициатива станет частью общей военной поддержки Киева со стороны Лондона, общий объем которой в 2025 году достигнет 4,5 млрд фунтов стерлингов. В министерстве подчеркивают, что масштабные поставки беспилотников – это десятикратное увеличение по сравнению с 2024 годом.

    В документе также говорится, что министр обороны Британии Джон Хили на заседании контактной группы по обороне Украины объявит еще о 247 млн фунтов стерлингов дополнительных инвестиций для обучения украинских военных. Кроме этого, с начала 2025 года Киеву будет передано 140 тыс. единиц боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция возглавили планирование гарантий безопасности для Украины. ЕС и Британия решили подписать совместный пакт о безопасности на фоне угроз Дональда Трампа. Британия создала специальное командование для проведения кибератак.

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    5 июня 2025, 00:32 • Новости дня
    Посол Келин заявил об истощении британских арсеналов из-за поставок Киеву

    Посол Келин: За прошедшие 3,5 года Великобритания поставила практически все

    Tекст: Ирма Каплан

    Было бы не совсем корректно говорить, что Британия наращивает поставки вооружений, поскольку оружейные склады королевства остались почти пустыми после масштабной военной поддержки Киева, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

    «За прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить уже практически все, что у нее было здесь. Собственные арсеналы довольно истощены, надо сказать. И в этом большая проблема, им это надо восполнить сейчас», – сказал он ТАСС.

    По словам посла, британцы мало следят за внешнеполитической повесткой, их больше волнуют внутренние проблемы, которые связаны с безработицей и  падением уровня жизни.

    «Цены очень быстро растут. Вот что действительно интересует нормальных британских граждан», – добавил Келин.

    Британцы, отметил он, видят политику выбрасывания денег из бюджета Великобритании на Украину, но не вмешиваются, так как это – прерогатива правительства в стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов.

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    3 июня 2025, 10:33 • Новости дня
    Politico: Британия анонсировала военные реформы без увеличения расходов

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне заявлений о «военной готовности» страны власти Британии обнародовали стратегический обзор с акцентом на усиление обороны, но повышение расходов до 3% ВВП перенесли, сообщило Politico.

    Правительство Великобритании объявило о масштабной стратегии укрепления оборонных способностей страны, передает Politico. В докладе содержится более 60 новых инициатив, включая расширение программы подводных лодок, что создаст 30 тыс. новых рабочих мест, инвестиции в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов в передовые технологии для ускорения принятия решений на поле боя, а также развитие Королевского флота по гибридной модели с интеграцией беспилотников.

    Стратегия закрепляет приоритет «подхода НАТО», предусматривающий единую реакцию на общие угрозы для европейских союзников. Документ подчеркивает необходимость мобилизации всех ресурсов общества и расширения Кадетского корпуса, а также предлагает законопроект о готовности обороны, дающий правительству полномочия мобилизовать резервы и промышленность при обострении кризиса.

    Премьер-министр Кир Стармер заявил журналистам, что намерен добиться единства страны и «мобилизовать нацию для общей цели». Глава Минобороны Джон Хили пообещал, что к 2034 году численность регулярной армии достигнет 76 тыс. человек.

    Вместе с тем, несмотря на обещание довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году, дальнейшее увеличение до 3% остается лишь «амбициозной целью» и зависит от экономических условий. Это вызвало озабоченность среди депутатов и экспертов, которые считают, что этой суммы может быть недостаточно для противодействия «угрозе со стороны России», отмечает Politico.

    В отчете подчеркивается, что «государственный конфликт вернулся в Европу», а Россия «демонстрирует готовность использовать военную силу и угрожать ядерным оружием».

    Представители правительства заверили, что все изложенные в стратегии меры могут быть реализованы при условии стабильности общественных финансов.

    Ранее правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к возможным боевым действиям и увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

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    4 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп дал Британии пять недель на заключение торгового соглашения

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп временно освободил британский экспорт стали и алюминия от повышения тарифов до 50%, введя вместо этого новый срок для урегулирования деталей соглашения, пишет Bloomberg.

    В Белом доме уточнили, что новое постановление сохраняет за США право повысить тарифы до 50%, если Британия не выполнит условия соглашения. Таким образом, угроза новых ограничений сохраняется, несмотря на прогресс в переговорах по отмене ранее действующей 25-процентной пошлины, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что британский бизнес-секретарь Джонатан Рейнольдс провел встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром в Париже, чтобы ускорить переговоры. Стороны обсудили скорейшую реализацию договоренностей по тарифам и пришли к согласию, что бизнес и потребители обеих стран должны в ближайшее время ощутить преимущества сделки.

    Как указывает Bloomberg, британская сталелитейная отрасль неоднократно предупреждала, что пошлины на экспорт в США могут поставить под угрозу существование местных предприятий, которые уже страдают от переизбытка мощностей и низкого спроса. По данным UK Steel, экспорт в США составляет около 200 тыс. тонн стали в год на сумму более 400 млн фунтов.

    Согласно достигнутой в прошлом месяце договоренности, пошлины на экспорт металлов из Британии должны быть снижены до нуля, а тарифы на авто – до 10%. В обмен Британия согласилась ускорять прохождение американских товаров через свою таможню и снижать барьеры для агро- и промышленных товаров из США.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Британию отказаться от инвестиций в возобновляемую энергетику и активнее развивать нефтедобычу в Северном море.

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    3 июня 2025, 12:27 • Новости дня
    Володин заявил о готовности Госдумы поддержать полный запрет вейпов

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума поддержит и рассмотрит приоритетно законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин подчеркнул, что вред от вейпов для здоровья очевиден, поскольку в их жидкостях содержатся тяжелые металлы, а при парении образуются токсичные соединения, увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, испарения вредны для окружающих, передает РИА «Новости».

    По его словам, ранее Госдума уже приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, увеличила административные штрафы за реализацию никотиносодержащей продукции подросткам и ввела уголовную ответственность за повторные нарушения.

    Председатель Госдумы отметил, что несмотря на угрозу наказания, недобросовестные продавцы продолжают реализовывать вейпы подросткам, поэтому только полный запрет, по его мнению, способен защитить детей.

    Володин также сообщил, что большинство граждан выступают против торговли вейпами, что показывают результаты опросов и обращения избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Евгений Марченко обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверки ларьков, торгующих вейпами и табаком, на предмет соблюдения законодательства в российских регионах. В стране увеличили штрафы за продажу вейпов детям до 2 млн рублей. В 2025 году стало известно о возможном полном запрете продажи вейпов в России.

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    5 июня 2025, 10:11 • Новости дня
    В Госдуме заявили о шпионаже «Британского совета» в России

    Пискарев заявил о шпионаже «Британского совета» под видом культурных проектов

    Tекст: Вера Басилая

    Под видом культурных и образовательных проектов «Британский совет» (The British Council, организация признана нежелательной в России) осуществлял разведывательную деятельность в интересах Британии и киевских властей, заявил глава профильной комиссии Василий Пискарев.

    Пискарев считает, что деятельность «Британского совета» в России была признана нежелательной, так как организация вела разведывательную работу под видом культурного и образовательного сотрудничества, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что решение о признании организации нежелательной ожидаемое и закономерное.

    Пискарев напомнил, что еще в прошлом году комиссия предложила внести «Британский совет» в перечень организаций, подлежащих выдворению с территории России.

    Ранее Генпрокуратура России признала деятельность «Британского Совета» нежелательной на территории России.

    Сотрудники ФСБ установили участие «Британского совета» в секретных операциях британских спецслужб, маскируемых под гуманитарные проекты и продвижение западных ценностей.

    «Британский совет» задействуется спецслужбами Британии в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета различных государств.

    В стратегическом оборонном обзоре Британии Россию называют непосредственной и насущной угрозой для Соединенного Королевства.

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