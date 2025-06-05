После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
Путину представили новый макет единого Букваря для первоклассников
Ямпольская представила макет единого Букваря для первоклассников
Советник президента РФ Елена Ямпольская в ходе заседания Совета по поддержке русского языка презентовала макет Букваря.
Ямпольская представила макет будущего Букваря, который войдет в единую государственную линейку учебников, говорится в Telegram-канале Кремля.
«Праздничный, нарядный и строгий при этом вариант обложки… мне кажется, что такого красивого букваря у нас не было давно», – подчеркнула Ямпольская. Она также выступила с предложением разместить на первой странице книги обращение президента России Владимира Путина ко всем первоклассникам.
Президент Владимир Путин проводит очередное заседание Совета по поддержке русского языка в Ново-Огарево. Путин заявил о подготовке государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка. Новый документ направлен на защиту русского языка как основы общероссийской гражданской идентичности.