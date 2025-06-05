Дания и Норвегия подписали соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дания и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает РИА «Новости». По данным министерства обороны Дании, документ включает укрепление взаимодействия в ключевых областях, таких как совместные закупки критически важных средств, а также организация обучения, тренировок и учений.

В официальном заявлении министерства обороны Дании подчеркнули: «Сегодня министр обороны Троельс Лунд Поульсен подписал соглашение о сотрудничестве со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком. Соглашение укрепляет оборонное сотрудничество в ряде основных сфер, включая совместные закупки критически важных средств, а также обучение, тренировки и учения».

Телеканал TV2 сообщает, что договор между двумя странами предусматривает планы аренды Данией норвежских патрульных самолетов Boeing P-8 для усиления оборонного потенциала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности направить свои войска на Украину. Захарова предложила Дании направить беженцев с Украины для охраны Гренландии. Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, несмотря на отсутствие собственных систем ПВО и ПРО.