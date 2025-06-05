После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
ФСБ в Астрахани задержала банду борцов, вымогавших деньги у бизнесменов
Астраханские правоохранители раскрыли преступную группу из восьми человек, по версии следствия, они занимались вымогательством крупных сумм у астраханских предпринимателей под предлогом оказания охранных услуг, сообщили в региональном управлении ФСБ.
В августе 2023 года, согласно версии следствия, тренер по смешанным единоборствам создал группировку, объединив своих учеников и последователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.
В ее состав, кроме спортсменов, входили и сотрудники правоохранительных органов. Участники группировки под видом предоставления охранных услуг систематически вымогали деньги у юрлиц, в том числе представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим был нанесен ущерб в особо крупном размере.
До этого против нескольких участников группы возбуждали уголовные дела за применение насилия к представителю власти.
Также возбуждено уголовное дело против инспектора ППС, который за взятки покровительствовал участникам ОПГ, он помогал им проворачивать противоправные действия, и не привлекал их к административной ответственности»
Ранее в Москве следователи пресекли деятельность преступной группы, продавшей подложные бухгалтерские документы на сумму 13,5 млн рублей.