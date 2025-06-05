ФСБ в Астрахани задержала банду борцов, вымогавших деньги у бизнесменов

Tекст: Алексей Дегтярев

В августе 2023 года, согласно версии следствия, тренер по смешанным единоборствам создал группировку, объединив своих учеников и последователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбу.

В ее состав, кроме спортсменов, входили и сотрудники правоохранительных органов. Участники группировки под видом предоставления охранных услуг систематически вымогали деньги у юрлиц, в том числе представителей развлекательных заведений города. За указанный период потерпевшим был нанесен ущерб в особо крупном размере.

До этого против нескольких участников группы возбуждали уголовные дела за применение насилия к представителю власти.

Также возбуждено уголовное дело против инспектора ППС, который за взятки покровительствовал участникам ОПГ, он помогал им проворачивать противоправные действия, и не привлекал их к административной ответственности»

Ранее в Москве следователи пресекли деятельность преступной группы, продавшей подложные бухгалтерские документы на сумму 13,5 млн рублей.