  • Новость часаАзербайджанские силовики задержали руководителей «Sputnik Азербайджан»
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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    6 комментариев
    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

    30 июня 2025, 08:27 • Новости дня
    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области

    Российские войска выбили ВСУ из Дачного в Днепропетровской области

    Российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР, сейчас продолжается зачистка населенного пункта.

    Российские войска выбили украинских военных из села Дачное, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Дачное стало первым населенным пунктом в Днепропетровской области, откуда подразделения ВСУ были полностью выбиты. В настоящее время там идет зачистка территории от оставшихся очагов сопротивления.

    Село Дачное расположено на границе Днепропетровской области и ДНР. Рядом находятся села Новоукраинка, Ялта и Запорожье, которые, согласно информации Минобороны России, ранее были освобождены от ВСУ и находятся на территории ДНР.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное. Это первый населенный пункт в Днепропетровской области, где противник был выбит».

    Напомним, российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР.

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    30 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    Новейшие российские дроны «Герань-3» атаковали объекты ВСУ в Харькове и Одессе
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Массированный ночной удар по объектам в Харькове и Одессе был нанесен с применением новых реактивных дронов «Герань-3», развивающих скорость до 600 километров в час.

    Массированная атака по объектам в Харькове и Одессе проведена с применением новейших российских реактивных беспилотников «Герань-3», сообщает «Военное обозрение».

    Отмечается, что ранее аналогичные дроны уже использовались, однако официальных заявлений от Министерства обороны России об их применении не поступало. Украинские источники сообщили о находке обломков беспилотника с четкой маркировкой «Герань-3» после удара по Киеву.

    Инновационная разработка отличается от предыдущей версии «Герань-2» по характеристикам и техническому исполнению. Об этом свидетельствуют не только маркировка, но и обнаруженные части реактивного двигателя меньшего размера. Украинская пресса также публиковала фотографии фрагментов неизвестных ранее беспилотников, что вызвало предположения о появлении новых модификаций.

    По поступившей информации, дрон-камикадзе «Герань-3» оборудован компактным двухконтурным турбореактивным двигателем, позволяющим набирать до 600 километров в час по маршруту к цели и до 800 километров в час при пикировании. Это значительно превышает скорость предыдущей модели «Герань-2», которая составляет 150-170 километров в час. Вес аппарата достигает 200 килограммов, из которых 50 килограммов составляет боевая часть. По поражающей мощности дрон сопоставим с крылатой ракетой.

    Ранее беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР. ВКС России нанесли удары по укрепрайону ВСУ в районе Попова Яра в ДНР. Вооруженные силы России при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» разрушили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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    30 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией

    Мединский назвал политтехнологией недооценку в СНГ исторического прошлого с Россией

    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть государств СНГ создала собственную историческую мифологию, противопоставляя ее положительному вкладу России и советского периода, отметил помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

    По мнению Мединского, недооценка связанного с Россией исторического прошлого в странах СНГ появляется как своего рода политтехнология, когда независимому государству нужна собственная историческая мифология, а взять ее негде. На помощь приходит мифотворчество.

    «После присоединения к России, причем в основном мирным путем, Российская империя создавала условия, чтобы присоединенные народы, подчеркиваю – в абсолютном большинстве случаев именно народы, а не государства, поскольку никаких государств не было, сохраняли свою идентичность, культуру, язык, вероисповедание. По факту закладывались основы государственности этих народов», – приводит его слова ТАСС.

    Мединский отметил, что страны СНГ обязаны России возникновением полноценной национальной государственности. И не только России, но и советским коммунистам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский.


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    30 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    Российские войска поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом ВМС Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 144 беспилотника.

    С начала проведения спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 304 беспилотника, 612 ЗРК, 24 094 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26,8 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 37 481 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России нанесли поражение военной инфраструктуре ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по военным целям на Украине.

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    30 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерства внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе Sputnik в Баку, связи редакции с Россией нет.

    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подтвердили, что оперативные мероприятия проходят непосредственно в редакции агентства.

    В московском офисе Sputnik сообщили, что связь с бакинской редакцией отсутствует.

    По словам главреда RT Маргариты Симоньян, сотрудники посольства в Баку уже выехали к офису редакции, где сейчас проходит «спецоперация». Симоньян заявила, что среди сотрудников редакции Sputnik в Баку есть граждане России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, организованные российскими госструктурами и частными учреждениями на территории страны.

    Парламентская делегация Азербайджана отказалась участвовать в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России.

    Политологи объяснили, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

    Песков: В Кремле сожалеют из-за решений Баку после задержаний в Екатеринбурге

    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные представители Кремля выразили сожаление в связи с мерами, принятыми Азербайджаном против России после задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

    По словам Пескова, в Кремле сожалеют по поводу решений, принятых Азербайджаном и касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что, по мнению российской стороны, все происходящее связано исключительно с деятельностью правоохранительных органов и не должно становиться поводом для подобных ответных действий Баку.

    Он заявил, что следует продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые послужили причиной для таких демаршей.

    Песков также подчеркнул, что российская сторона считает необходимым объяснять причины инцидентов для предотвращения дальнейших недоразумений между странами.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями на территории страны. Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

    Комментарии (15)
    30 июня 2025, 16:46 • Новости дня
    Посол Азербайджана вызван в МИД из-за задержания российских журналистов в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку.

    В ведомстве заявили, что причиной стали недружественные действия Баку и задержание представителей российских СМИ, к которым ранее не выдвигалось никаких претензий, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





    Результаты

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    30 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об усилении ВСУ на Теткинском направлении медиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командование ВСУ перебросило на Теткинское направление прошедших подготовку в Британии «офицеров», часть из которых была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

    При этом, по словам бойцов, на Теткинском и Глушковском направлениях активность противника снизилась после существенных потерь на выходных, сообщил неофициальны Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 16 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – сказано в сообщении.

    ВСУ в 16 контратаках задействовали более 110 человек, из которых более 50 были  уничтожены, свыше 30 остались раненными, остальные бежали в обратном направлении.

    Десантники «Северян» зачистили несколько домовладений в Юнаковке, с упорными боями продвинулись на более чем 850 метров в лесных массивах Сумского района.

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили десять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой и средствами связи.

    В Волчанске продвинулись на более чем 300 метров и выбили противника из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – рапортовали бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    30 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Китай представил новый боеприпас против высоковольтных электросетей

    Tекст: Ирма Каплан

    Гостелевидение Китая (CCTV) показало анимированный ролик, который показывает принцип действия нового боеприпаса, способного отключать высоковольтные электросети и устраивать блэк-аут на определенной территории, пишет SCMP.

    «В видеоролике демонстрируется новая китайская бомба для отключения электроэнергии, которая может выводить из строя электростанции противника», –  пишет South China Morning Post (SCMP).

    По данным газеты, изображенное на видео оружие похоже на графитовую бомбу, предназначенную для разрушения систем командования и контроля.

    «Бомба может вывести из строя вражеские электростанции и вызвать «полное отключение электроэнергии» в целевом районе», – говорится в статье.

    В ролике показано, как оружие запускается с наземного транспортного средства, а затем выбрасывает 90 поражающих элементов цилиндрической формы.

    «Эти цилиндры подпрыгивали при ударе, а затем взрывались в воздухе, рассеивая тонкие, химически обработанные углеродные нити, способные вызывать короткое  замыкание высоковольтной энергетической инфраструктуры», – объясняется в статье принцип действия боеприпаса.

    По данным телеканала, это оружие вызывает массовые отключения электроэнергии на площади не менее 10 тыс. кв. м.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, NYP назвала плюшевая игрушка Лабубу (Labubu) с кроличьими ушами и зубастой улыбкой эффективным оружием Китая для завоевания мира, так как уродливое существо стало невероятно популярным среди молодежи, вызывая ажиотаж и драки в магазинах.

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    30 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России).

    Дудь дважды за последний год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры, несмотря на требования законодательства, Дудь продолжил публикацию сообщений и материалов в одном из мессенджеров без необходимой маркировки. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», – сообщили в ведомстве.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    30 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о судьбе пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Крынки на левом берегу Днепра стало местом гибели значительного числа бойцов украинской армии, пытавшихся форсировать реку, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», – заявил РИА «Новости» Рогов.

    Он отметил, что режим Владимира Зеленского самозабвенно отправлял своих солдат на смерть, а так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, уверенный в безнаказанности за военные и античеловеческие преступления, добавил Рогов.

    Село Крынки на левом берегу Днепра ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. ВС России выбиты оттуда противника и зачистили окрестности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения российских войск продолжают проводить боевые рейды в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки на правом берегу Днепра Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.


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    30 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    @ Telegram-канал министра культуры России Ольги Любимовой

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы, согласно которому предусмотрена реализация ряда совместных инициатив для развития двусторонних культурных связей.

    «Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года»,  –  сообщила министр в Telegram-канале.

    Любимова добавила, что российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры народов России.

    «Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий», – резюмировала министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом на фоне заключения нового договора о сотрудничестве.

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