Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что Беликов был человеком долга и чести, он посвятил себя служению России и ее народу, передает ТАСС.

«Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», – добавил он.

В администрации района пояснили, что Беликов погиб у населенного пункта Марковский в ЛНР в ходе выполнения боевой задачи.

В 2008 году Беликов был на посту министра регионального развития области, в 2009-м занимал должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.

В феврале министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.