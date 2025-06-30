Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал в июне в среднем на 12%

Tекст: Денис Тельманов

Биржевые торги показали, что стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» увеличилась в среднем на 12% за июнь, передает ТАСС. Цена Аи-92 выросла до 63,952 тыс. рублей за тонну, Аи-95 – до 68,124 тыс. рублей за тонну. Отмечается также значительный рост стоимости топочного мазута – на 19,7%, до 20,93 тыс. рублей за тонну.

В то же время цены на другие виды топлива снизились: дизельное топливо подешевело на 2,9%, до 56,916 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы – на 1,3%, до 16,197 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей – на 0,8%, до 70,348 тыс. рублей за тонну.

Ранее информировалось, что члены биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России обсуждали возможность полного запрета экспорта бензина в связи с ростом цен. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство в курсе идеи полного запрета экспорта бензина, однако официальных обращений об этом в кабмин не поступало.

Также сообщалось, что кабмин рассматривает продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники топливного рынка рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из страны до конца октября 2025 года.

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже на минувшей неделе выросла почти на 2% и достигла 58 тыс. 190 рублей за тонну к пятнице. При этом стоимость нефти на мировом рынке после новостей о статистике по запасу сырья в Соединенных Штатах показала снижение.