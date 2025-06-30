  • Новость часаЗахарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку
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    Эксперты назвали российские регионы, которым грозит овертуризм
    По факту исполнения в парке Победы в Тольятти гимна Украины и песни о Бандере завели дело
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    Лавров предсказал крах НАТО из-за роста оборонных затрат
    Балканист предупредил о риске гражданской войны в Сербии
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конец украинского «серого кардинала», кажется, близок

    Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как превратить национальный мессенджер в суперсервис

    Россия – не первая страна, идущая по пути интеграции цифровых сервисов под крылом государства. Пожалуй, самый яркий пример госмессенджера, ставшего суперприложением – китайский WeChat.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    30 июня 2025, 14:47 • Новости дня

    Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал в июне в среднем на 12%

    Tекст: Денис Тельманов

    По итогам июня стоимость бензина основных марок на Санкт-Петербургской бирже выросла почти на одну восьмую и достигла рекордных значений года.

    Биржевые торги показали, что стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» увеличилась в среднем на 12% за июнь, передает ТАСС. Цена Аи-92 выросла до 63,952 тыс. рублей за тонну, Аи-95 – до 68,124 тыс. рублей за тонну. Отмечается также значительный рост стоимости топочного мазута – на 19,7%, до 20,93 тыс. рублей за тонну.

    В то же время цены на другие виды топлива снизились: дизельное топливо подешевело на 2,9%, до 56,916 тыс. рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы – на 1,3%, до 16,197 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей – на 0,8%, до 70,348 тыс. рублей за тонну.

    Ранее информировалось, что члены биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России обсуждали возможность полного запрета экспорта бензина в связи с ростом цен. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что правительство в курсе идеи полного запрета экспорта бензина, однако официальных обращений об этом в кабмин не поступало.

    Также сообщалось, что кабмин рассматривает продление действующего запрета на экспорт бензина для непроизводителей до октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники топливного рынка рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из страны до конца октября 2025 года.

    Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже на минувшей неделе выросла почти на 2% и достигла 58 тыс. 190 рублей за тонну к пятнице. При этом стоимость нефти на мировом рынке после новостей о статистике по запасу сырья в Соединенных Штатах показала снижение.

    29 июня 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан

    Политолог Трухачев: Азербайджан не в первый раз выступает с недружественными действиями по отношению к России

    Эксперт посоветовал Баку брать пример с Душанбе в ситуации с задержанием их граждан
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Азербайджану стоит с пониманием относиться к следственным действиям, проходящим в России в отношении выходцев из этой республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями.

    «Официальная реакция Азербайджана кажется чрезмерно острой. Столь резкие действия в сложившейся ситуации неприемлемы. В конечном счете Баку на законодательном уровне пытается солидаризироваться с гражданами, которых подозревают в заказных убийствах», – сказал политолог Вадим Трухачев.

    «Это очень серьезные обвинения, реагировать на которые следует с пониманием. Напомню, что Таджикистан абсолютно нормально действовал во время следственных мероприятий по делу о теракте в «Крокусе». То есть поведение Азербайджана для постсоветского пространства аномально», – добавил собеседник.

    «Конечно, приговор задержанным пока не огласили. Но расследование все же требует определенного времени. Баку следовало бы дождаться окончательного решения со стороны профильных органов. На мой взгляд, подобная реакция кавказской республики свидетельствует о том, что страна пытается максимально разорвать отношения с Россией», – предположил эксперт.

    «Действительно, Азербайджан активно развивает контакты с западными странами и Турцией. Напомню, что большая часть нефтедобычи в стране принадлежит Британии, Норвегии и Италии. Это дает определенные рычаги давления на Баку. Кроме того, после начала СВО наши оппоненты стали видеть в республике новый антироссийский таран», – поясняет он.

    «Кроме того, в Азербайджане ЕС видит потенциального «сменщика» Москвы в деле поставок энергетических ресурсов. Все это и дает стране возможность выторговывать для себя различные выгоды за счет понижения уровня контактов с Россией. Реагировать на подобные действия нужно жестко – вплоть до введения визового режима. В конечном счете Баку не в первый раз проводит в отношении нашей страны недружественные действия», – заключил Трухачев.

    Ранее министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене в стране всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями. Согласно заявлению ведомства, данное решение стало ответом на действия силовиков РФ в Екатеринбурге, где накануне были задержаны обвиняемые в ряде насильственных преступлений. Местные СМИ сообщали, что задержанные являются уроженцами Азербайджана.

    Напомним, Следственное управление СК по Свердловской области ранее заявило о разоблачении «этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство». Отмечается, что ее участники были причастны к преступлениям в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают с правоохранительными органами.

    «Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Также фигуранты проверяются на причастность к иным преступлениям», – говорится в сообщении. В воскресенье два обвиняемых по этому делу были заключены судом под стражу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский дипломат предоставил разъяснения дипведомству Азербайджана относительно недавних задержаний подозреваемых в убийствах на Урале, подчеркнув контроль ситуации правоохранительными органами.

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    30 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией

    Мединский назвал политтехнологией недооценку в СНГ исторического прошлого с Россией

    Мединский объяснил недооценку в СНГ исторических связей с Россией
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Часть государств СНГ создала собственную историческую мифологию, противопоставляя ее положительному вкладу России и советского периода, отметил помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

    По мнению Мединского, недооценка связанного с Россией исторического прошлого в странах СНГ появляется как своего рода политтехнология, когда независимому государству нужна собственная историческая мифология, а взять ее негде. На помощь приходит мифотворчество.

    «После присоединения к России, причем в основном мирным путем, Российская империя создавала условия, чтобы присоединенные народы, подчеркиваю – в абсолютном большинстве случаев именно народы, а не государства, поскольку никаких государств не было, сохраняли свою идентичность, культуру, язык, вероисповедание. По факту закладывались основы государственности этих народов», – приводит его слова ТАСС.

    Мединский отметил, что страны СНГ обязаны России возникновением полноценной национальной государственности. И не только России, но и советским коммунистам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, историческое образование оказалось полезным в переговорах между Россией и Украиной, признался помощник президента России и глава российской делегации в переговорном процессе по украинскому конфликту Владимир Мединский.


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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    30 июня 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области

    Аналитик Рожин: Заход в Днепропетровскую область даст России стратегические и дипломатические козыри

    Эксперт объяснил важность взятия первого населенного пункта в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Закрепление российских сил в первом населенном пункте Днепропетровской области наносит моральный и репутационный удар по ВСУ, а также открывает для России перспективу занятия Павлограда – важнейшего логистического узла для снабжения противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из села Дачное.

    «Занятие села Дачное российскими войсками имеет прежде всего символическое значение. Сам факт присутствия наших сил в Днепропетровской области дает Москве дополнительные козыри на переговорах по урегулированию украинского кризиса», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    «Судя по всему, в течение лета мы увидим развитие российских операций на юго-востоке Днепропетровской области. Можно рассчитывать, что наши войска освободят несколько населенных пунктов крупнее Дачного, например – Новопавловку. Чтобы этого не допустить, ВСУ будут перебрасывать сюда резервы с других участков, ослабляя их и давая нам дополнительные возможности для прорывов», – указал спикер.

    «Впрочем, это направление имеет и стратегически важную перспективу. Российские силы, не торопясь, но уверенно идут к Павлограду – крупному логистическому центру, через который снабжаются украинские группировки в Харькове и Донбассе. Даже сама угроза занятия этого узла создаст серьезные проблемы ВСУ», – детализировал эксперт.

    «Показательно, что Киев всеми силами пытается скрыть наши успехи, рассказывая про якобы стабилизацию фронта и не признавая, что линия боевого соприкосновения движется на запад. Но от самих военных этого не скроешь, а потому каждое потерянное село будет все сильнее бить по морально-психологическому настрою ВСУ», – подчеркнул собеседник.

    «Успехи ВС России сказываются и на простых украинцах – они не хотят идти на фронт. Резерв добровольцев почти исчерпан. Киеву приходится усиливать мобилизацию за счет силовых методов – выхватывая людей на улицах. По мере роста доли таких бойцов в армии просаживается и общий уровень морально-психологического состояния противника», – пояснил он.

    «Сейчас значительная часть ВСУ воюют, что называется, из-под палки. Все меньше мотивированных бригад с кадровыми военными. В итоге украинские силы теряют устойчивость в обороне и все менее эффективны в наступательных действиях», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска выбили подразделения ВСУ из первого населенного пункта Днепропетровской области – из села Дачное, там идет зачистка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Владимира Рогова, главу комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета. По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, наступление российских сил в Днепропетровской области в том числе является работой по созданию буферной зоны.

    Кроме того, по словам Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, Россия нанесла удар по Новомосковскому трубному заводу в Днепропетровской области, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой.

    Лебедев заявил: «Завод замечен в ремонте военной техники, оснащению тяжелой техники НАТО перед боями: обшивка сеткой, монтаж динамической защиты». Он добавил, что на этом предприятии также изготавливают части для ракет и детали для беспилотников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одним из залогов успешного захода российских сил в Днепропетровскую область стал контроль междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР.

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    30 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерства внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе Sputnik в Баку, связи редакции с Россией нет.

    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подтвердили, что оперативные мероприятия проходят непосредственно в редакции агентства.

    В московском офисе Sputnik сообщили, что связь с бакинской редакцией отсутствует.

    По словам главреда RT Маргариты Симоньян, сотрудники посольства в Баку уже выехали к офису редакции, где сейчас проходит «спецоперация». Симоньян заявила, что среди сотрудников редакции Sputnik в Баку есть граждане России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, организованные российскими госструктурами и частными учреждениями на территории страны.

    Парламентская делегация Азербайджана отказалась участвовать в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России.

    Политологи объяснили, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    29 июня 2025, 22:56 • Новости дня
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    Песков назвал ответственных за ускорение переговоров по украинскому вопросу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», – цитирует его ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    Песков напомнил о еще одном немаловажном факторе – ситуации на земле, от которой невозможно абстрагироваться.

    «Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них», – добавил представитель Кремля.

    По словам Пескова, в переговорном процессе не планируется никаких промежуточных встреч, стороны ожидают третьего раунда.

    «Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку.

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    30 июня 2025, 06:43 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали об усилении ВСУ на Теткинском направлении медиками

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как командование ВСУ перебросило на Теткинское направление прошедших подготовку в Британии «офицеров», часть из которых была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

    При этом, по словам бойцов, на Теткинском и Глушковском направлениях активность противника снизилась после существенных потерь на выходных, сообщил неофициальны Telegram-канал группировки «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 16 безуспешных контратак: на направлении Яблоновки, две в районе Алексеевки, три в окрестностях Андреевки, четыре рядом с селом Садки и шесть в Юнаковке», – сказано в сообщении.

    ВСУ в 16 контратаках задействовали более 110 человек, из которых более 50 были  уничтожены, свыше 30 остались раненными, остальные бежали в обратном направлении.

    Десантники «Северян» зачистили несколько домовладений в Юнаковке, с упорными боями продвинулись на более чем 850 метров в лесных массивах Сумского района.

    На Волчанском и Липцовском направлениях бойцы уничтожили десять штурмовых групп ВСУ с автомобильной техникой и средствами связи.

    В Волчанске продвинулись на более чем 300 метров и выбили противника из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – рапортовали бойцы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы продолжают занимать выгодные рубежи в районе Волчанска Харьковской области на фоне регулярных безуспешных контратак ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как контроль российскими войсками междуречья Волчьей и Мокрых Ялов на территории ДНР позволит создать дополнительный плацдарм для захода в Днепропетровскую область.

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    30 июня 2025, 07:10 • Новости дня
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    MWM назвал преимущества авиации России в сравнении с парком F-16 для ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская авиация в тандеме со средствами ПВО лишает ВСУ какого-либо шанса на конкуренцию в небе, не говоря о преимуществах в воздушном бою, пишет Military Watch Magazine.

    «Все F-16, поставляемые ВВС Украины, были ранними разработками времен холодной войны, авионика которых, как считается, давно устарела, что является основным фактором, ставящим их в невыгодное положение», – пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Еще одним невыгодным для ВСУ фактором журнал называет то, что F-16 до поставок Украине эксплуатировались в течение десятилетий, что значительно увеличило необходимость в техническом обслуживании и эксплуатационных расходах, в то время как подавляющему большинству российских истребителей менее 15 лет.

    «Восемьдесят пригодных для полетов истребителей F-16 были предоставлены Украине членами НАТО в качестве помощи, в том числе 30 F-16 из Бельгии, 24 – из Нидерландов, 19 – из Дании, 12 –из Норвегии, причем Норвегия и США обязались утилизировать непригодные для полетов самолеты на запчасти», – сказано в статье.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Также MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ, прибытие которых в Польшу из австралийской армии подтвердили фото.

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    30 июня 2025, 05:42 • Новости дня
    Рогов рассказал о судьбе пропавших без вести в Крынках солдат ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Крынки на левом берегу Днепра стало местом гибели значительного числа бойцов украинской армии, пытавшихся форсировать реку, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», – заявил РИА «Новости» Рогов.

    Он отметил, что режим Владимира Зеленского самозабвенно отправлял своих солдат на смерть, а так может поступать только потерявшийся в реалиях тиран, уверенный в безнаказанности за военные и античеловеческие преступления, добавил Рогов.

    Село Крынки на левом берегу Днепра ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. ВС России выбиты оттуда противника и зачистили окрестности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения российских войск продолжают проводить боевые рейды в районах Кизомыса, Бургунки и Николаевки на правом берегу Днепра Херсонской области, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.


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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

    Песков: В Кремле сожалеют из-за решений Баку после задержаний в Екатеринбурге

    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные представители Кремля выразили сожаление в связи с мерами, принятыми Азербайджаном против России после задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

    По словам Пескова, в Кремле сожалеют по поводу решений, принятых Азербайджаном и касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что, по мнению российской стороны, все происходящее связано исключительно с деятельностью правоохранительных органов и не должно становиться поводом для подобных ответных действий Баку.

    Он заявил, что следует продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые послужили причиной для таких демаршей.

    Песков также подчеркнул, что российская сторона считает необходимым объяснять причины инцидентов для предотвращения дальнейших недоразумений между странами.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями на территории страны. Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    30 июня 2025, 03:23 • Новости дня
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    Россия и КНДР подписали двухлетний план сотрудничества в сфере культуры
    @ Telegram-канал министра культуры России Ольги Любимовой

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о подписании Плана культурного сотрудничества между министерствами культуры России и КНДР на 2025–2027 годы, согласно которому предусмотрена реализация ряда совместных инициатив для развития двусторонних культурных связей.

    «Ключевым мероприятием со стороны КНДР станет выставка произведений художественного искусства Творческого объединения «Мансудэ», которая пройдет на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства с 18 августа по 17 сентября 2025 года»,  –  сообщила министр в Telegram-канале.

    Любимова добавила, что российская сторона организует в Пхеньяне комплекс культурных мероприятий, посвященных богатству и красоте русского языка в контексте традиций и культуры народов России.

    «Уверена, что сегодняшнее подписание межведомственной программы сотрудничества будет способствовать успешной реализации уже запланированных и перспективных мероприятий», – резюмировала министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой, которая прибыла в Пхеньян с рабочим визитом на фоне заключения нового договора о сотрудничестве.

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    30 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Военный эксперт допустил уничтожение ВС России бункера Зеленского во Львове

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению пророссийского подполья, российские военные во Львове после ночной массированной атаки уничтожили «крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ» бункер, который вполне мог оказаться спецсооружением или командным пунктом Владимира Зеленского.

    «Это серьезные сооружения. И, скорее всего, один из них является и бункером самого Зеленского, его запасным командным пунктом. Не думаю, что он там мог находиться в момент удара, но могли быть другие важные фигуры украинского командования и, в том числе, и офицеры НАТО», – рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    Он уточнил, что еще в советские времена во Львове находились укрепленные сооружения для запасного командного пункта всех армий Варшавского договора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям на Украине. Для атаки использовались высокоточные ракеты воздушного, морского и наземного базирования, включая аэробаллистический гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

    В мае Times писала о том, как в первые дни спецоперации России на Украине Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис.

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    29 июня 2025, 22:13 • Новости дня
    Журналист Боуз высмеял незнающего русского языка посла ФРГ в России

    Tекст: Ирма Каплан

    Ирландский журналист Чей Боуз поделился с аудиторией своего аккаунта в соцсети Х фактом того, что Германия направила в Россию послом человека, который ни слова не знает по-русски.

    «Германия направила в Москву нового посла, который не говорит по-русски. Серьезно. Ни слова не знает по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», – написал журналист, добавив клоунский смайл.

    Напомним, в пятницу, 27 июня, в Министерстве иностранных дел России прошли  переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом об ответных мерах за действия в отношении журналистов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол ФРГ в какой-то момент покинул здание МИД России, чтобы, как он объяснил, выпить кофе.


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    30 июня 2025, 04:09 • Новости дня
    Российский боец рассказал, как ВСУ из-за тактической ошибки потеряли Новониколаевку

    Tекст: Ирма Каплан

    Село Новониколаевка ДНР на границе с Днепропетровской областью перешло под управление российскими войсками из-за тактической ошибки ВСУ, рассказал замкомандира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Станислав Зайцев.

    По его словам, ВСУ собственной техникой перекрыли себе единственную возможность предотвращать атаки. Когда ВС России подходили в Новопавловке, ВСУ пытались остановить их пехотой, когда российские военные поднимались по лесополосе и шли через поля, ВСУ выкатывались с пехотой.

    «И в узком проезде между «зубами дракона», который мы заминировали, был подорван на двух минах их бронетранспортер Maxxpro, и лег на бок, тем самым перегородив этот проезд, и все. В лесополку к нам они уже проезжать не могли», – рассказал боец ТАСС.

    Зайцев отметил, что украинские солдаты оставили выходы для себя, и ход – узкое горлышко в бутылке для противника, чтобы они через это горлышко заходили.

    «Но мы их обхитрили, остановились перед этим горлышком, вытянули их на себя и тем самым заблокировали их техникой дорогу и начали двигаться дальше. Их тактическая ошибка», – подытожил Зайцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» 19 июня  продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

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    30 июня 2025, 04:55 • Новости дня
    Психолог Белявская рассказала о гастрономической усталости и способах ее избежать
    Психолог Белявская рассказала о гастрономической усталости и способах ее избежать
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Многие сталкиваются с тем, что привычная еда теряет привлекательность из-за сенсорно-специфического чувства сытости, влияющего на дофаминовую систему – так проявляется гастрономическая усталость – специфический сигнал мозга, рассказала психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская.

    «Когда мы едим одно и то же на протяжении длительного времени, рецепторы привыкают, а дофаминовая система, которая отвечает за удовольствие, перестает реагировать», – объяснила психолог «Газете.Ru».

    Так проявляется сенсорно-специфическое чувство сытости, которое вынуждает терять интерес к привычным блюдам и заставляет сделать рацион разнообразнее. Кроме того, это не просто снижение интереса к еде, но пусковой крючок для переедания.

    «Когда мы не получаем удовольствия от привычной еды, мозг начинает искать замену: после сытного приема пищи хочется съесть что-то вкусное – печенье, шоколад или чипсы», – пояснила она.

    Белявская подчеркнула, что это происходит не из-за голода, а по причине поиска удовольствия от еды, которого недополучили во время основного приема пищи.

    Эксперт уверяет, что «перезагрузить» аппетит и восприятие вкуса можно и не только богатством и разнообразием рациона.

    «Попробуйте есть медленно, без гаджетов, сосредоточившись на вкусе и текстуре блюда. Это поможет мозгу заново оценить еду и снова начать получать удовольствие от любимых когда-то блюд», – посоветовала эксперт.

    Еще метод – планирование рациона, тем важнее для тех, чье питание нерегулярно.

    «Если вы даете себе возможность полноценно поесть, делаете паузы в течение дня, то помогаете себе бороться со стрессом и выгоранием, а значит, будете чувствовать себя лучше», – резюмировала Белявская.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, включение в рацион твердой и хрустящей пищи может способствовать ускорению обмена веществ и улучшению контроля аппетита, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.


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    29 июня 2025, 22:42 • Новости дня
    Министр экологии Шевцова назвала предварительную причину пожара в Крыму

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова назвала предварительной причиной крупного пожара, при котором горит порядка 5 га сухой травы, неосторожное обращение с огнем.

    «Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Люди, берегите лес. <…> Ущерб будем рассчитывать по результатам ликвидации пожара», – сказала она в опубликованном в Telegram-канале видеоролике.

    Шевцова добавила, что два вертолета, которые принимали участие в тушение пожара, улетели до пяти утра понедельника, когда они вернутся и продолжат работу. Также в течение ночи на земле остаются специалисты, которые будут тушить очаги и горящую траву.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Алуште к тушению пожара, площадь которого увеличилась до пяти гектаров, привлекли два вертолета Ми-8.

    Напомним, горение сухой травы распространилось на территорию в 1 га в поселке Лазурное в окрестностях Алушты.

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