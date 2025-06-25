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Источник: В России обсуждается полный запрет на экспорт бензина из страны
Участники топливного рынка рассматривают возможность полного запрета на экспорт бензина из страны до конца октября 2025 года, сообщили источники, знакомые с заседанием биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Мера может коснуться не только нефтяных компаний, но и трейдеров, нефтебаз и организаций с производственными мощностями менее 1 млн тонн в год, уточнили два собеседника РИА «Новости».
Инициатива направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке топлива.
Сейчас кабмин разрешает экспорт бензина только компаниям, выпускающим свыше 1 млн тонн в год.
В феврале Минэнерго заявляло о готовности при необходимости принять решение о запрете экспорта бензина для обеспечения дополнительного насыщения рынка.