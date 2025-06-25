Источник: В России обсуждается полный запрет на экспорт бензина из страны

Tекст: Алексей Дегтярев

Мера может коснуться не только нефтяных компаний, но и трейдеров, нефтебаз и организаций с производственными мощностями менее 1 млн тонн в год, уточнили два собеседника РИА «Новости».

Инициатива направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке топлива.

Сейчас кабмин разрешает экспорт бензина только компаниям, выпускающим свыше 1 млн тонн в год.

В феврале Минэнерго заявляло о готовности при необходимости принять решение о запрете экспорта бензина для обеспечения дополнительного насыщения рынка.